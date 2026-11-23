Počet insolvenčních návrhů tak přibývá výrazně rychleji než samotných bankrotů. Podle analytičky CRIF Věry Kameníčkové soudy za prvních deset měsíců roku vyhlásily o 57 bankrotů více než loni, zatímco počet návrhů vzrostl téměř dvojnásobným tempem. Přestože počet obchodních společností postupně narůstá, podíl bankrotujících aktivních firem zůstává poměrně stabilní. Za posledních dvanáct měsíců připadlo na deset tisíc aktivních společností v průměru 18 bankrotů, tedy 0,18 %.
Nejvíce bankrotů připadá na Prahu, nejrizikovější jsou jiné kraje
Z pohledu regionů se nejvíce bankrotů koncentrovalo v Praze, kde jich soudy od ledna do října vyhlásily 321. S výrazným odstupem následoval Jihomoravský kraj s 80 a Moravskoslezský kraj s 68 bankroty. Nejméně jich zaznamenal kraj Vysočina, a to pět.
Meziročně se počet firemních bankrotů zvýšil v deseti krajích. Nejvýraznější nárůst vykázal Královéhradecký kraj, kde se jejich počet zvýšil téměř o polovinu. V Olomouckém kraji vzrostl o necelou polovinu a v Moravskoslezském o téměř dvě pětiny. Opačný vývoj nastal na Vysočině, kde počet bankrotů klesl na polovinu. V Libereckém kraji se snížil přibližně o čtvrtinu a v Jihomoravském rovněž o čtvrtinu. Ve Zlínském kraji zůstal beze změny.
Samotný počet bankrotů ovšem nevypovídá o rizikovosti jednotlivých regionů, důležitý je také jejich poměr k počtu aktivních firem. Nejvyšší míru bankrotů vykázaly Olomoucký a Moravskoslezský kraj, v obou připadlo na deset tisíc aktivních obchodních společností shodně 24 bankrotů. V Ústeckém kraji to bylo 23. Na opačném konci žebříčku se umístil kraj Vysočina se šesti bankroty na deset tisíc firem a Zlínský kraj s devíti.
Obchod vede v počtu bankrotů, nejrychleji rostou v dopravě
Z hlediska odvětví se nejvíce bankrotů týkalo obchodu, kde jich soudy vyhlásily 151. Následoval zpracovatelský průmysl s 97 případy a stavebnictví s 90. V činnostech v oblasti nemovitostí zbankrotovalo 76 obchodních společností. Meziroční vývoj se však napříč odvětvími výrazně lišil. Nejrychleji rostl počet bankrotů v dopravě a skladování, a to téměř o polovinu. V ubytování se zvýšil o více než dvě pětiny. Naopak v administrativních a podpůrných činnostech klesl téměř o třetinu a v ostatních činnostech o čtvrtinu.
Nejvyšší míru bankrotů vykázala doprava a skladování, kde na deset tisíc registrovaných obchodních společností připadlo 20 bankrotů. Ve zpracovatelském průmyslu to bylo 17 a v administrativních a podpůrných činnostech stejně jako ve stavebnictví 16 bankrotů. Nejnižší hodnotu pak zaznamenala zdravotní a sociální péče, kde na deset tisíc registrovaných firem v daném odvětví připadly čtyři bankroty.