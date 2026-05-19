Logicor posiluje svůj tým v Česku

Milan Růžička, Asset Manager, a Simona Štotová, analytička společnosti Logicor
Společnost Logicor, vlastník, developer a správce logistických nemovitostí v Evropě, rozšiřuje svůj český tým. Do české kanceláře společnosti Logicor nastupují Milan Růžička na pozici Asset Managera a Simona Štotová jako analytička. Obě posily přicházejí v době, kdy Logicor v Česku rozšiřuje své aktivity na trhu s průmyslovými nemovitostmi a dosahuje výrazných výsledků jak v oblasti pronájmu, tak v rozvoji portfolia nemovitostí.

Milan Růžička přináší rozsáhlé zkušenosti z českého trhu průmyslových nemovitostí, které získal při práci v poradenské sféře u předních světových konzultantských společností, jako jsou Colliers International a JLL. Naposledy působil jako Senior Associate ve společnosti Colliers, kde měl na starosti rozvoj obchodních aktivit, poradenství pro klienty a realizaci transakcí v rámci široké škály logistických a průmyslových projektů.

Během své kariéry poskytoval poradenství mezinárodním nájemcům i předním developerům. Podílel se na výběru lokalit, vyjednávání nájemních smluv a strukturování transakcí. Jeho zkušenosti tak pokrývají celý proces pronájmu průmyslových nemovitostí – od první analýzy trhu až po finální podpis smlouvy.

V Logicoru přebírá klíčovou roli v oblasti asset managementu s odpovědností za prosazování strategie správy aktiv v rámci českého portfolia. Do jeho gesce budou náležet nájemní transakce, strategické řízení aktiv a zvyšování hodnoty českého portfolia logistických nemovitostí společnosti.

Simona Štotová je finanční specialistkou se zaměřením na správu aktiv. Aktuálně působí v Praze, přičemž má za sebou cenné mezinárodní zkušenosti získané v lucemburské pobočce společnosti Logicor. Ve své současné roli dále rozvíjí své odborné znalosti v oblasti investičních operací a finančních procesů v dynamickém mezinárodním prostředí. Disponuje silnou mezinárodní perspektivou a schopností přizpůsobit se různým finančním a firemním kulturám.

Před nástupem do firmy Logicor působila ve finančních operacích společnosti PPG Industries, konkrétně v oblasti závazků vůči dodavatelům. Právě tam získala základy v oblasti finančních procesů, přesnosti a komunikace se zainteresovanými stranami v prostředí globální korporace.

  • 15. 5.  MPO a NRB podpoří rodinné podniky

    Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo společně s Národní rozvojovou bankou speciální zvýhodnění určené rodinným podnikům v rámci stávajícího programu Expanze úvěry OPTAK. Z programu Expanze úvěry OPTAK lze malým a středním podnikům do 250 zaměstnanců poskytnout bezúročné investiční úvěry od jednoho do sto milionů korun s odkladem splácení až tři roky od uzavření úvěrové smlouvy.

    Rodinné podniky mohou získat bezúročný investiční úvěr 500 tisíc až 120 milionů korun s odkladem splácení až čtyři roky, doplněný o finanční příspěvek formou odpuštění posledních splátek jistiny úvěru ve výši až 10 % z vyčerpané částky úvěru, maximálně však pět milionů korun.

    Žádosti rodinných podniků o tuto podporu začne Národní rozvojová banka přijímat 15. června 2026. Program Expanze úvěry OPTAK bude otevřený pro přijímání žádostí do 30. června 2029, nebo do vyčerpání celkové alokace, která činí 5,1 miliardy korun.

  • 14. 5.  Nezaměstnanost pod pětkou

    Nezaměstnanost se v průběhu dubna sice snížila, ale ne tak moc, jak se čekalo. Náběh sezónních prací a brigád mívá obvykle přece jen větší sílu, než tomu bylo tentokrát. Míra nezaměstnanosti totiž poklesla pouze o jednu desetinu procentního bodu na 4,9 % a byla tak o 0,7 procentního bodu vyšší než před rokem.

  • 11. 5.  Silný růst maloobchodu, stabilní u služeb

    Březnové výsledky maloobchodu překvapují svou silou, protože kromě toho, že v březnu meziročně výrazně vzrostly tržby obchodníků o 4,9 %, zvýšily se i vůči únorovým hodnotám o 1,2 %. Tržby rostly ve všech segmentech obchodů s výjimkou prodeje oblečení a obuvi. Faktický boom opět zažívaly internetové obchody, které už expandují napříč všemi tržními segmenty za podpory rozšiřující sítě výdejních boxů. „Březnová čísla potvrzují očekávání, že ekonomiku táhne domácí spotřeba podporovaná růstem reálných příjmů domácností,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Situace ve službách se nijak zvlášť nemění. Jejich tempo je na rozdíl od maloobchodu stále spíše umírněné. Nahoru je táhnou primárně profesní a technické služby, zatímco třeba HORECA více méně přešlapuje na místě. S ohledem na sílící cestovní ruch je zde docela zajímavý kontrast. Na jedné straně bylo více turistů, kteří zde strávili i více času, na straně druhé reálné tržby firem v ubytovacích službách meziročně poklesly.

    Ekonomiku v prvním kvartále táhla spotřeba domácností na straně poptávky, služby obchodů na straně nabídky. Tento mix nejspíš přetrvá po celý letošní rok, protože navzdory rizikům přicházejícím z Perského zálivu se asi nedá čekat nijak výrazná inflační vlna,“ uzavírá Dufek.

