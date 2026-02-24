Logport posiluje vedení, z P3 přichází Tomáš Kubín

V logistickém developmentu působí Kubín od roku 2008, kdy do P3 Logistic Parks nastoupil. Ve firmě postupně prošel několika manažerskými pozicemi a nakonec vedl stavební oddělení pro region západní a střední/východní Evropy. Podílel se na rozvoji portfolia společnosti v Česku i dalších zemích regionu se zaměřením na efektivitu výstavby, kvalitu realizace a udržitelnost projektů.
Nově přechází do českého developera Logport, kde převezme roli Managing Directora pro Českou republiku. Firma se specializuje na development komerčních nemovitostí, zejména multifunkčních městských zón propojujících logistiku, výrobu, kanceláře a služby. Přesun zkušeného manažera má posílit další expanzi společnosti a realizaci komplexních projektů na domácím trhu.