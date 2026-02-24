CFOtrends  »  Logport posiluje vedení, z P3 přichází Tomáš Kubín

Logport posiluje vedení, z P3 přichází Tomáš Kubín

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

Tomáš Kubín, Managing Director firmy Logport pro Českou republiku
Autor: Logport
Tomáš Kubín, Managing Director firmy Logport pro Českou republiku
Zkušený development manažer Tomáš Kubín po 17 letech odchází z P3 Logistic Parks, kde dosud vedl stavební oddělení pro region západní a střední/východní Evropy. Do Logportu nastupuje jako Managing Director pro Českou republiku a má řídit další expanzi a realizaci komplexních projektů.

V logistickém developmentu působí Kubín od roku 2008, kdy do P3 Logistic Parks nastoupil. Ve firmě postupně prošel několika manažerskými pozicemi a nakonec vedl stavební oddělení pro region západní a střední/východní Evropy. Podílel se na rozvoji portfolia společnosti v Česku i dalších zemích regionu se zaměřením na efektivitu výstavby, kvalitu realizace a udržitelnost projektů.

Nově přechází do českého developera Logport, kde převezme roli Managing Directora pro Českou republiku. Firma se specializuje na development komerčních nemovitostí, zejména multifunkčních městských zón propojujících logistiku, výrobu, kanceláře a služby. Přesun zkušeného manažera má posílit další expanzi společnosti a realizaci komplexních projektů na domácím trhu.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 25. 2.  Další zklidnění výrobních cen

    V zemědělství, které vytváří vstupy pro potravinářský průmysl, ceny v lednu meziměsíčně klesly o 1,6 %, meziročně byly ceny nižší o 5,8 %. Rovněž ceny průmyslových výrobců padaly, a to meziměsíčně o 0,7 % a meziročně o 3,0 %. Naopak ceny stavebních prací se meziměsíčně zvýšily o 0,3 % a meziročně vzrostly o 2,7 %, také ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 3,6 %, meziměsíčně klesly o 1,0 %.

    „Ceny výrobců, které jsou zajímavé především tím, že do jisté míry nastavují laťku výrobní inflace pro zbytek roku. A dopadly z pohledu spotřebitelů velmi dobře,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že vývoj výrobní inflace ukazuje další výrazné zmírnění inflačních tlaků v průmyslu a zemědělství, které by se časem mohlo odrazit i v příznivějším vývoji spotřebitelských cen. Výrobní ceny nyní podle něj působí jasně protiinflačně, čehož si nepochybně všimne i centrální banka.

  • 24. 2.  Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, naopak podíl vysokoškoláků je pod průměrem

    Česko se v roce 2024 v porovnání s ostatními zeměmi EU vyznačovalo vysokým podílem obyvatel se středním vzděláním, velmi nízkou nezaměstnaností a nadprůměrnou investiční aktivitou. Naopak pod průměrem evropské sedmadvacítky zůstával podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a ekonomická aktivita mladých lidí.

  • 23. 2.  Microsoft v červenci opět zdraží licence M365, nyní lze ale ušetřit až na tři roky

    Společnost Microsoft oznámila od února 2026 úpravy cen licencí v eurech a několika místních měnách vůči dolaru, a to pro komerční cloudové služby M365. V praxi to znamená zlevnění zhruba o 7 %, ale již od 1. července je plánováno opětovné zdražení. Podle společnosti ČMIS mohou firmy do konce června obnovit svůj plán a získat výhodnější licence až na tři roky.

    Dočasná cenová harmonizace představuje poslední možnost, jak významně ušetřit na licencích M365. Firmy by proto měly do konce června obnovit svůj plán, aby si zajistily nejvýhodnější podmínky a zároveň měly jistotu, že jejich licenční nastavení dlouhodobě odpovídá reálným potřebám a je správně nastavené i do budoucna,“ vysvětluje šéf ČMIS Václav Svátek.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

Domén s koncovkou .CZ přibývá, většina je podepsaných

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ