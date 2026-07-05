Loxone posiluje český tým, Country Managerem se stal Petr Skála

Jmenování Skály souvisí s dalším rozvojem českého zastoupení Loxone a rostoucí poptávkou po automatizaci budov ze strany developerů i dalších investorů do komerčních nemovitostí. Nově bude zodpovědný za obchodní rozvoj a strategické řízení aktivit na českém trhu. Pavel Lískovec tím, že předal řízení českého trhu, dokončil svůj přesun do role Directora pro východní Evropu. Nyní má na starosti tým Country Manažerů pro Česko, Slovensko, Polsko a Export Manažerů pro další trhy, kde Loxone zatím nemá vlastní pobočku.
„Zatímco v minulosti byla automatizace budov spojována především s luxusnějšími rezidencemi, dnes se stává běžnou součástí developerských projektů. Investoři ji vnímají jako nástroj pro efektivní správu budov, optimalizaci energetické náročnosti i zvýšení komfortu uživatelů. V současnosti tvoří přibližně 60 % našich realizací rezidenční sektor a zhruba 35 % komerční objekty. Jejich podíl však rychle roste a očekáváme, že se v následujících letech oba segmenty postupně vyrovnají. Jsem rád, že mohu být součástí tohoto vývoje a podílet se na dalším růstu společnosti na českém trhu,“ říká Skála.
Proměnu trhu potvrzuje i portfolio realizací. Technologie Loxone dnes využívají developeři jako JRD, YIT, KKCG nebo Finep. Mezi významné reference patří také projekty Fragment a Lihovar společnosti Trigema. Vedle toho nachází inteligentní správa budov uplatnění také v dalších typech komerčních projektů, od logistických a průmyslových areálů přes wellness resorty, nově například MELORI SPA na Dolní Moravě, až po vybrané pobočky McDonald's.
Petr Skála působí v oblasti obchodního rozvoje a projektového řízení více než deset let. Je zakladatelem společnosti BNB Plus zaměřené na správu nemovitostí a krátkodobé pronájmy. Zkušenosti získal také ve společnosti Gravelli, kde se podílel na mezinárodní expanzi firmy. Vystudoval mezinárodní obchod na Metropolitní univerzitě Praha.