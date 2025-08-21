CFOtrends  »  Malé a střední podniky pod stále těžší palbou kyberútoků

Malé a střední podniky pod stále těžší palbou kyberútoků

Kyberzločinci se stále více zaměřují na malé a střední podniky (SME), protože jim přinášejí rychlejší a snazší zisky. Zpráva společnosti N‑able za rok 2025, kterou zveřejnila firma Zebra Systems, ukazuje dramatický nárůst kybernetických útoků právě na tento typ firem – jen v červnu bylo zaznamenáno více než 13,3 milionu případů. Úspěšnost těchto útoků je přitom výrazně vyšší než u velkých společností.

Útočníci volí rychlé útoky na SME, protože ty mají menší obranné kapacity, a tím dosahují rychlejších zisků. Průměrná úspěšnost narušení bezpečnosti u všech organizací byla 44 %, u velkých firem 39 %, ale u SME dosahovala až 88 %. Kyberzločinci přitom stále častěji využívají generativní umělou inteligenci k tvorbě přesvědčivých phishingových zpráv, které jsou k nerozeznání od reálné komunikace; incidenty založené na sociálním inženýrství tvořily u SME 22 % všech potvrzených případů.

Zároveň zůstává významnou hrozbou ransomware – v první polovině roku 2025 bylo zaznamenáno téměř 1,9 milionu ransomwarových útoků z celkových 3,3 milionu případů malwaru. E-mail zůstává hlavním nástrojem pro získávání přihlašovacích údajů, přičemž zaměstnanci firem s méně než 250 pracovníky obdrží jeden škodlivý e-mail na každých 323 zpráv. Jakmile dojde k narušení poštovní schránky, následují podvodné e-maily, které podle FBI v roce 2024 způsobily celosvětové ztráty ve výši 2,77 miliardy dolarů, často právě u menších firem bez kontrol plateb.

„Zastaralá bezpečnostní opatření nestačí držet krok s výzvami, kterým dnes malé a střední podniky čelí,“ uvádí Kevin O'Connor, ředitel pro výzkum hrozeb ve společnosti N‑able, a dodává: „Útočníci neustále vyvíjejí a spouštějí útoky, které zneužívají bezpečnostní mezery. SME podniky potřebují řešení, která pokrývají celý životní cyklus kybernetické ochrany a přitom vyhovují finančním a personálním omezením v tomto segmentu.“

Krátce

  • 22. 8.  Bankovní identitu využívá už pět milionů lidí, nejčastěji pro přihlášení do datových schránek

    Počet uživatelů bankovní identity vzrostl již na pět milionů, což představuje tři čtvrtiny Čechů v produktivním věku. Lidé využívají BankID zejména při komunikaci se státem, v prvním pololetí nejčastěji k přihlašování do datových schránek, dále do klientské zóny Jenda od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a do ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Ze služeb státu patřil k nejvyužívanějším i Digitální přihlašovací systém na střední školy (DiPSy), Portál občana a Portál dopravy.

    Z nestátních subjektů vedou zdravotní a komerční pojišťovny, zejména VZP a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. Další v pořadí se umístily banky, provozovatelé sázek a loterií a e-shopy.

  • 21. 8.  Inflace v eurozóně je na 2 %. V celé EU vzrostla na 2,4 %, v Česku naopak klesla na 2,5 %

    Inflace u cíle nebude ECB nutit k úpravě měnové politiky. Růst spotřebitelských cen v eurozóně byl v červenci potvrzen na 2 % y/y. O něco výše setrvává dynamika jádrových cen, která dosáhla 2,3 % y/y.

    V celé EU růst spotřebitelských cen zrychlil podle Eurostatu na 2,4 % z červnových 2,3 %, naopak v Česku inflace zpomalila z červnových 2,8 % na 2,5 %. Nejnižší meziroční inflaci zaznamenaly Kypr (0,1 %) a Francie (0,9 %), nejvyšší Rumunsko (6,6 %), Estonsko (5,6 %) a Slovensko (4,6 %).

    Při bleskovém odhadu Eurostatu červencové statistiky o spotřebitelských cenách sice překvapily finanční trhy lehce vyššími údaji, patrné je však určité zvolňování dynamiky cen služeb, které v poslední době často zmiňovala ECB jako rizikový faktor. Více než 50% pravděpodobnost snížení úrokových sazeb ECB o 25 bb eurový peněžní trh zaceňuje až pro první kvartál 2026.

  • 20. 8.  Skladon posiluje vedení, novým ředitelem logistiky je Martin Punčochář

    Fulfillmentová společnost Skladon oznámila jmenování nového ředitele logistiky (CLO). Od srpna 2025 tuto pozici zastává Martin Punčochář, který do firmy přichází ze společnosti Sportisimo. Ve Skladonu je nově zodpovědný za strategické i provozní řízení celého logistického oddělení, nastavování procesů nebo za přípravu na nadcházející logistickou sezónu. Na zmíněné pozici nahrazuje Maxe Kováře, jenž řídil logistiku Skladonu od roku 2019.

    Punčochář má za sebou více než desetiletou zkušenost v oboru. Do logistiky vstoupil hned na začátku své kariéry, kdy podnikal v autodopravě. Další profesní zkušenosti získal v DHL, kde se věnoval řízení skladových procesů a vedení týmů.

    Nejvýrazněji jej však profesně formovalo působení ve Sportisimu, kde působil jako manažer logistiky. V této roli vedl ve špičce až 600členný tým a nesl odpovědnost za kompletní provoz a chod distribučního centra. Za své největší úspěchy považuje zejména zvládnutí rekordních objemů objednávek při zachování vysoké úrovně SLA, nastavení procesů vedoucích k růstu efektivity a snížení chybovosti, a také vybudování stabilního a samostatně fungujícího týmu i v těch nejnáročnějších obdobích roku.

