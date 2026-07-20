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Manažeři logistiky a finanční specialisté vedli žebříček růstu nástupních mezd

redakce
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úrokové sazby, růst, peníze
Autor: Shutterstock
Data pracovního portálu JenPráce.cz za druhé čtvrtletí ukázala nejrychlejší růst průměrných nástupních odměn u manažerů logistiky. Výrazně rostly také průměrné nástupní mzdy finančních specialistů, bankovních specialistů či architektů. Přestože se růst průměrných nástupních mezd koncentroval zejména do manažerských a finančních profesí, projevil se i u servisních a dělnických pozic, například u telefonních operátorů, prodejců či pomocných pracovníků ve stavebnictví.

U profese manažera logistiky se průměrná nástupní odměna mezi 1. a 2. čtvrtletím 2026 zvýšila o 17,5 % na 58 847 korun, u profese bankovní specialista o 14,6 % na 45 019 korun a u architektů o 13,9 % na 58 529 korun.

V logistice se dlouhodobě zvyšují nároky na rychlost a spolehlivost dodávek, ať už v souvislosti s růstem e-commerce, nebo tlakem firem na efektivnější plánování skladů a dopravy. Zaměstnavatelé proto navyšovali průměrné nástupní mzdy manažerů logistiky, aby přilákali zkušené lidi schopné řídit složitější logistické toky,” vysvětluje CEO pracovního portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan a dodává: V bankovnictví a financích je zase jaro tradičně obdobím vyšší poptávky po úvěrech, hypotékách a investičním poradenství, což zvyšuje tlak na nábor finančních a bankovních specialistů.“

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Dvouciferný mezičtvrtletní růst průměrných nástupních mezd zaznamenaly i další manažerské a odborné pozice. Vedoucí týmů si v průměru polepšili o 11,3 % na 54 700 korun a pozice ve finančním kontrolingu o 10,7 % na 62 604 korun. „Na přelomu 1. a 2. čtvrtletí se rozbíhala řada interních projektů, od digitalizace přes restrukturalizace až po expanzi na nové trhy. Firmy proto cíleně posilovaly střední a vyšší management, aby tyto změny zvládl celý tým,“ dodává Kevorkyan.

Stavebnictví a call centra využily jarní sezonu k posílení týmů

Růst průměrných nástupních mezd byl patrný i u servisních a dělnických profesí. Telefonní operátoři nastupovali ve 2. čtvrtletí v průměru za 37 518 korun, což bylo o 9,6 % více než v 1. čtvrtletí 2026. U telefonních prodejců se průměrná nástupní mzda zvýšila o 9,5 % na 37 311 korun. Pomocní pracovníci ve stavebnictví si mezičtvrtletně polepšili o 9,3 % na 41 467 korun a profese nákupčí zaznamenala růst průměrné nástupní odměny o 8,6 % na 56 041 korun.

Ve stavebnictví se přechod z 1. do 2. čtvrtletí tradičně pojí se startem hlavní sezony, podobně u call center se ve 2. kvartálu rozbíhal větší počet kampaní pro banky, pojišťovny a e-shopy, což vedlo k intenzivnějšímu náboru telefonních operátorů a prodejců,“ doplňuje Anna Kevorkyan.

Nejčastěji nabízené benefity

Ve 2. čtvrtletí letošního roku byl mezi zaměstnaneckými benefity nejrozšířenější příspěvek na stravování, který nabízelo 9,9 % zaměstnavatelů. Stravenky představují stále jeden z nejjednodušších způsobů, jak zaměstnancům reálně navýšit čistý příjem a zároveň využít daňové zvýhodnění.

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Na druhé příčce se umístila dovolená navíc (9,4 %) a třetí místo obsadily finanční bonusy a prémie (9,2 %). Výrazněji se prosazují také benefity spojené s firemní kulturou – přátelské prostředí nabízelo 7,1 % firem a firemní akce 6,4 % zaměstnavatelů.

Nejvíce nabídek je i nadále pro dělnické profese

Ve 2. čtvrtletí letošního roku směřovalo 7,85 % pracovních nabídek na dělnické profese, 3,68 % na obsluhu strojů, 3,62 % na operátory výroby, 3,14 % na pozice prodavačů a 2,53 % na skladníky / skladnice.

Z hlediska požadovaného vzdělání postačovalo u 27,5 % nabídek základní vzdělání. Odborné vyučení bez maturity vyžadovalo 33,2 % pozic a středoškolské nebo odborné vzdělání s maturitou 34,2 % nabídek. Vysokoškolské či univerzitní vzdělání bylo požadováno u 2,3 % pozic, vyšší odborné u 1,4 % a bakalářské vzdělání u 1,3 % nabídek.

Ve 2. čtvrtletí se na portálu JenPráce.cz objevilo nejvíce pracovních nabídek pro Prahu (16,73 %). Následoval Jihomoravský kraj se 13,73 % a Moravskoslezský kraj s 12,49 % nabídek. V oblasti brigád dominovala opět Praha s 22,8 % nabídek, Jihomoravský kraj zaznamenal 16,6 % a Moravskoslezský kraj 11,3 % brigádnických pozic.

Poměr nabízených brigád se začínající sezonou opět rostl

Z dat pracovního portálu JenPráce.cz dále vyplývá, že ve 2. kvartálu roku 2026 připadalo 93,6 % nabídek na hlavní pracovní poměr a 6,4 % na brigády, tedy jednorázové nebo krátkodobé výpomocné práce. Oproti 1Q 2026, kdy podíl brigád činil 4,9 %, jde o výrazný nárůst spojený se začínající sezonou.

Od konce jara firmy tradičně nabírají brigádníky na posílení provozu, zástupy za dovolené i různé jednorázové akce. To se ve 2. čtvrtletí jasně projevilo v růstu podílu brigádnických nabídek,“ uzavírá Kevorkyan.

Deset profesí, kterým za 2. kvartál nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (v %)

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Profese

Průměrná nástupní odměna v Q1 2026

Průměrná nástupní odměna v Q2 2026



Změna

%



Změna absolutně

Manažer / manažerka logistiky

50 085 Kč

58 847 Kč

17,5 %

8 762 Kč

Finanční specialista / specialistka

44 248 Kč

51 243 Kč

15,8 %

6 995 Kč

Bankovní specialista / specialistka

39 275 Kč

45 019 Kč

14,6 %

5 744 Kč

Architekt / Architektka

51 371 Kč

58 529 Kč

13,9 %

7 158 Kč

Vedoucí týmu / Team leader

49 151 Kč

54 700 Kč

11,3 %

5 549 Kč

Finanční kontroling

56 538 Kč

62 604 Kč

10,7 %

6 066 Kč

Telefonní operátor / operátorka

34 230 Kč

37 518 Kč

9,6 %

3 288 Kč

Telefonní prodejce / prodejkyně

34 075 Kč

37 311 Kč

9,5 %

3 236 Kč

Pomocný pracovník / pracovnice ve stavebnictví

37 932 Kč

41 467 Kč

9,3 %

3 535 Kč

Nákupčí

51 612 Kč

56 041 Kč

8,6 %

4 429 Kč
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Zdroj: Data JenPráce.cz k 30. 6. 2026

Deset profesí, kterým za 2. kvartál nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (absolutně)

Cyber26

Profese

Změna nabízené odměny

(Q2 2026 vs. Q1 2026)

Manažer / manažerka logistiky

8 762 Kč

Architekt / Architektka

7 158 Kč

Finanční specialista / specialistka

6 995 Kč

Finanční kontroling

6 066 Kč

Bankovní specialista / specialistka

5 744 Kč

Vedoucí týmu / Team leader

5 549 Kč

Nákupčí

4 429 Kč

Obchodní manažer / manažerka

3 860 Kč

Pomocný pracovník / pracovnice ve stavebnictví

3 535 Kč

Stavební dozor

3 454 Kč

Zdroj: Data JenPráce.cz k 30. 6. 2026



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redakce

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