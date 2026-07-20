Manažeři logistiky a finanční specialisté vedli žebříček růstu nástupních mezd

U profese manažera logistiky se průměrná nástupní odměna mezi 1. a 2. čtvrtletím 2026 zvýšila o 17,5 % na 58 847 korun, u profese bankovní specialista o 14,6 % na 45 019 korun a u architektů o 13,9 % na 58 529 korun.
„V logistice se dlouhodobě zvyšují nároky na rychlost a spolehlivost dodávek, ať už v souvislosti s růstem e-commerce, nebo tlakem firem na efektivnější plánování skladů a dopravy. Zaměstnavatelé proto navyšovali průměrné nástupní mzdy manažerů logistiky, aby přilákali zkušené lidi schopné řídit složitější logistické toky,” vysvětluje CEO pracovního portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan a dodává: „V bankovnictví a financích je zase jaro tradičně obdobím vyšší poptávky po úvěrech, hypotékách a investičním poradenství, což zvyšuje tlak na nábor finančních a bankovních specialistů.“
Dvouciferný mezičtvrtletní růst průměrných nástupních mezd zaznamenaly i další manažerské a odborné pozice. Vedoucí týmů si v průměru polepšili o 11,3 % na 54 700 korun a pozice ve finančním kontrolingu o 10,7 % na 62 604 korun. „Na přelomu 1. a 2. čtvrtletí se rozbíhala řada interních projektů, od digitalizace přes restrukturalizace až po expanzi na nové trhy. Firmy proto cíleně posilovaly střední a vyšší management, aby tyto změny zvládl celý tým,“ dodává Kevorkyan.
Stavebnictví a call centra využily jarní sezonu k posílení týmů
Růst průměrných nástupních mezd byl patrný i u servisních a dělnických profesí. Telefonní operátoři nastupovali ve 2. čtvrtletí v průměru za 37 518 korun, což bylo o 9,6 % více než v 1. čtvrtletí 2026. U telefonních prodejců se průměrná nástupní mzda zvýšila o 9,5 % na 37 311 korun. Pomocní pracovníci ve stavebnictví si mezičtvrtletně polepšili o 9,3 % na 41 467 korun a profese nákupčí zaznamenala růst průměrné nástupní odměny o 8,6 % na 56 041 korun.
„Ve stavebnictví se přechod z 1. do 2. čtvrtletí tradičně pojí se startem hlavní sezony, podobně u call center se ve 2. kvartálu rozbíhal větší počet kampaní pro banky, pojišťovny a e-shopy, což vedlo k intenzivnějšímu náboru telefonních operátorů a prodejců,“ doplňuje Anna Kevorkyan.
Nejčastěji nabízené benefity
Ve 2. čtvrtletí letošního roku byl mezi zaměstnaneckými benefity nejrozšířenější příspěvek na stravování, který nabízelo 9,9 % zaměstnavatelů. Stravenky představují stále jeden z nejjednodušších způsobů, jak zaměstnancům reálně navýšit čistý příjem a zároveň využít daňové zvýhodnění.
Na druhé příčce se umístila dovolená navíc (9,4 %) a třetí místo obsadily finanční bonusy a prémie (9,2 %). Výrazněji se prosazují také benefity spojené s firemní kulturou – přátelské prostředí nabízelo 7,1 % firem a firemní akce 6,4 % zaměstnavatelů.
Nejvíce nabídek je i nadále pro dělnické profese
Ve 2. čtvrtletí letošního roku směřovalo 7,85 % pracovních nabídek na dělnické profese, 3,68 % na obsluhu strojů, 3,62 % na operátory výroby, 3,14 % na pozice prodavačů a 2,53 % na skladníky / skladnice.
Z hlediska požadovaného vzdělání postačovalo u 27,5 % nabídek základní vzdělání. Odborné vyučení bez maturity vyžadovalo 33,2 % pozic a středoškolské nebo odborné vzdělání s maturitou 34,2 % nabídek. Vysokoškolské či univerzitní vzdělání bylo požadováno u 2,3 % pozic, vyšší odborné u 1,4 % a bakalářské vzdělání u 1,3 % nabídek.
Ve 2. čtvrtletí se na portálu JenPráce.cz objevilo nejvíce pracovních nabídek pro Prahu (16,73 %). Následoval Jihomoravský kraj se 13,73 % a Moravskoslezský kraj s 12,49 % nabídek. V oblasti brigád dominovala opět Praha s 22,8 % nabídek, Jihomoravský kraj zaznamenal 16,6 % a Moravskoslezský kraj 11,3 % brigádnických pozic.
Poměr nabízených brigád se začínající sezonou opět rostl
Z dat pracovního portálu JenPráce.cz dále vyplývá, že ve 2. kvartálu roku 2026 připadalo 93,6 % nabídek na hlavní pracovní poměr a 6,4 % na brigády, tedy jednorázové nebo krátkodobé výpomocné práce. Oproti 1Q 2026, kdy podíl brigád činil 4,9 %, jde o výrazný nárůst spojený se začínající sezonou.
„Od konce jara firmy tradičně nabírají brigádníky na posílení provozu, zástupy za dovolené i různé jednorázové akce. To se ve 2. čtvrtletí jasně projevilo v růstu podílu brigádnických nabídek,“ uzavírá Kevorkyan.
Deset profesí, kterým za 2. kvartál nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (v %)<center>
|
Profese
|
Průměrná nástupní odměna v Q1 2026
|
Průměrná nástupní odměna v Q2 2026
|
Změna
%
|
Změna absolutně
|
Manažer / manažerka logistiky
|
50 085 Kč
|
58 847 Kč
|
17,5 %
|
8 762 Kč
|
Finanční specialista / specialistka
|
44 248 Kč
|
51 243 Kč
|
15,8 %
|
6 995 Kč
|
Bankovní specialista / specialistka
|
39 275 Kč
|
45 019 Kč
|
14,6 %
|
5 744 Kč
|
Architekt / Architektka
|
51 371 Kč
|
58 529 Kč
|
13,9 %
|
7 158 Kč
|
Vedoucí týmu / Team leader
|
49 151 Kč
|
54 700 Kč
|
11,3 %
|
5 549 Kč
|
Finanční kontroling
|
56 538 Kč
|
62 604 Kč
|
10,7 %
|
6 066 Kč
|
Telefonní operátor / operátorka
|
34 230 Kč
|
37 518 Kč
|
9,6 %
|
3 288 Kč
|
Telefonní prodejce / prodejkyně
|
34 075 Kč
|
37 311 Kč
|
9,5 %
|
3 236 Kč
|
Pomocný pracovník / pracovnice ve stavebnictví
|
37 932 Kč
|
41 467 Kč
|
9,3 %
|
3 535 Kč
|
Nákupčí
|
51 612 Kč
|
56 041 Kč
|
8,6 %
|
4 429 Kč
Zdroj: Data JenPráce.cz k 30. 6. 2026
Deset profesí, kterým za 2. kvartál nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (absolutně)
|
Profese
|
Změna nabízené odměny
(Q2 2026 vs. Q1 2026)
|
Manažer / manažerka logistiky
|
8 762 Kč
|
Architekt / Architektka
|
7 158 Kč
|
Finanční specialista / specialistka
|
6 995 Kč
|
Finanční kontroling
|
6 066 Kč
|
Bankovní specialista / specialistka
|
5 744 Kč
|
Vedoucí týmu / Team leader
|
5 549 Kč
|
Nákupčí
|
4 429 Kč
|
Obchodní manažer / manažerka
|
3 860 Kč
|
Pomocný pracovník / pracovnice ve stavebnictví
|
3 535 Kč
|
Stavební dozor
|
3 454 Kč
Zdroj: Data JenPráce.cz k 30. 6. 2026