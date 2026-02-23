CFOtrends  »  Marketing Bezrealitky povede v Česku i na Slovensku Pavel Skalský

Marketing Bezrealitky povede v Česku i na Slovensku Pavel Skalský

redakce
Včera

Pavel Skalský, CMO Bezrealitky
Autor: Bezrealitky (publikováno se svolením)
Pavel Skalský, CMO Bezrealitky
Realitní služba Bezrealitky bude rozvíjet svou značku pod vedením Pavla Skalského, který nově vede marketing firmy nejen v Česku, ale také na Slovensku. Jeho hlavní misí je oživení a modernizace brandu Bezrealitky a nastavení marketingových aktivit tak, aby dodaly značce energii a potvrdily její nezastupitelnou roli na realitním trhu.

Pavel Skalský přichází do Bezrealitky na pozici Chief Marketing Officer s více než dvacetiletou zkušeností v digitálním obchodu, marketingu a budování značek napříč různými segmenty. V Mercedes-Benz Financial Services měl téměř šest let na starosti marketing pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Předtím působil pět let v Kia Motors na pozici Digital & Social Media Manager, kde se věnoval rozvoji digitální komunikace a sociálních sítí značky. Ještě dříve stál u rozjezdu mobilního marketingu ve Vodafone Media Solutions.

Za své největší profesní úspěchy považuje Pavel Skalský právě projekty, které vznikaly „na zelené louce“. „V Atlas.cz jsem se podílel na budování online sales v Česku, online obchodní aktivity jsem rozjížděl i v Sanomě. Ve Vodafonu jsem stál u startu mobilního marketingu, v Kia Motors pak rozvíjel digitální a sociální komunikaci. Nyní bych se stejnou energií rád nastartoval i marketingové aktivity Bezrealitky,“ vyjmenovává Skalský s tím, že jeho úkolem je v Bezrealitky nastavit marketingové aktivity tak, aby měly jasný řád, dlouhodobý směr a odpovídaly ambicím značky. Za hlavní výzvu své nové role považuje oživení a modernizaci brandu.

Mezi aktuální priority Skalského patří kampaň k nové službě Komfort, která nabídne majitelům prodávajícím svou nemovitost pomoc realitního specialisty, za třetinovou cenu oproti realitním makléřům. V plánu má také celkové znovunastavení marketingových aktivit v Česku a rozběhnutí Bezrealitky na slovenském trhu, kde v těchto týdnech startují.

Krátce

  • 24. 2.  Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, naopak podíl vysokoškoláků je pod průměrem

    Česko se v roce 2024 v porovnání s ostatními zeměmi EU vyznačovalo vysokým podílem obyvatel se středním vzděláním, velmi nízkou nezaměstnaností a nadprůměrnou investiční aktivitou. Naopak pod průměrem evropské sedmadvacítky zůstával podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a ekonomická aktivita mladých lidí.

  • 23. 2.  Microsoft v červenci opět zdraží licence M365, nyní lze ale ušetřit až na tři roky

    Společnost Microsoft oznámila od února 2026 úpravy cen licencí v eurech a několika místních měnách vůči dolaru, a to pro komerční cloudové služby M365. V praxi to znamená zlevnění zhruba o 7 %, ale již od 1. července je plánováno opětovné zdražení. Podle společnosti ČMIS mohou firmy do konce června obnovit svůj plán a získat výhodnější licence až na tři roky.

    Dočasná cenová harmonizace představuje poslední možnost, jak významně ušetřit na licencích M365. Firmy by proto měly do konce června obnovit svůj plán, aby si zajistily nejvýhodnější podmínky a zároveň měly jistotu, že jejich licenční nastavení dlouhodobě odpovídá reálným potřebám a je správně nastavené i do budoucna,“ vysvětluje šéf ČMIS Václav Svátek.

  • 22. 2.  Slabý finiš roku v evropském průmyslu

    Průmyslová výroba v EU i v eurozóně byla v závěru roku ve znamení poklesu. Tři nadějné měsíce, kdy meziměsíční výsledky byly černých číslech, zcela smazal slabý prosinec. Z meziročního pohledu ta čísla až tak zle nevydala, ale ztráta dynamiky je naprosto patrná. Důvod je zřejmý, a tím je vícekolejnost průmyslu. Úspěšnější část těží z obranných zakázek, ta méně úspěšná ze slabé poptávky doma i v zahraničí a z přitvrzující konkurence na těchto trzích.

    „Zajímavý je i pohled na zpracovatelský průmysl, který si za celý rok 2025 připsal v případě EU i eurozóny 1,6 %, a to především díky oslnivému téměř 19% růstu irského průmyslu. Podíl ostatních zemí na loňském výsledku byl v podstatě marginální, v případě Německa dokonce zcela negativní,“ uvádí hlavní ekonom Petr Dufek s tím, že náš západní soused přichází o průmysl, který nemá – jak je vidět na vývoji HDP – vlastně čím nahradit. Například německá produkce automobilového průmyslu za posledních šest let propadla o 17,3 %, ještě hůř jsou na tom s výrobou aut Francie a Itálie, kde je útlum ještě silnější (-17 %, resp. -31 %).

    Deindustrializaci EU mohou krátkodobě zbrzdit vyšší investice do obrany, ale problém konkurenceschopnosti a rostoucí dovozní závislosti se tím zmenšuje jen nepatrně. A letošní rok na tom nejspíš příliš nic moc nezmění. Stále více navíc budou patrné efekty amerických cel, které nejenže limitují vývoz průmyslových výrobků do USA, ale nepřímo otevírají evropský trh pro asijskou nadprodukci,“ uzavírá Dufek.


