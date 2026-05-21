Méně povinných auditů, více administrativy. Podnikatelé vybrali paragraf i absurditu roku

21. 5. 2026

Nejhorším byrokratickým předpisem tohoto roku je nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. A naopak normou, která nejvíce usnadnila život českým podnikatelům, je novelizace zákona osvobozující od povinnosti auditu tisíce malých a středních českých firem. To jsou výsledky letošního ročníku tradičních anket Absurdita roku a Paragraf roku, o kterých rozhodlo hlasování veřejnosti i podnikatelů.

Ankety jsou vyhlašovány v rámci podnikatelských soutěží Firma roku a živnostník roku. Ve finální fázi lidé vybírali ze sedmi negativních norem a sedmi pozitivních, které nominovali odborní garanti anket: Hospodářská komora ČR, daňová a právní kancelář SVOKO a Komora daňových poradců ČR. Anketa absurdita roku je letos vyhlašována již podvacáté.

Podle Evropské asociace obchodních a průmyslových komor Eurochambres, jejímž členem je i Hospodářská komora ČR, z každého podnikateli vytvořeného eura spolkne plných 12 centů práce vynaložená na splnění administrativních povinností uložených veřejnou mocí.

„Z každoročních šetření mezi členy Hospodářské komory vychází, že regulatorní a byrokratická zátěž dlouhodobě patří k největším překážkám rozvoje podnikání. To se promítá i do předpisů nominovaných do ankety Absurdita roku, komplikujících život českým podnikatelům. Nepřehledný a stále rostoucí systém právních předpisů brzdí nejenom podnikatele, ale i běžné občany v ekonomických aktivitách – práci a podnikání. Džungli norem je třeba prosekávat, systematicky a vytrvale,“ shrnuje Ladislav Minčič, tajemník úřadu Hospodářské komory ČR, která je odborným garantem obou anket.

České firmy mají velký potenciál, ale i obavy ze zadlužení, ukázal program Czechia Best Managed Companies

Podle Hospodářské komory musí být podnikání vnímáno jako veřejný zájem. „V kontextu ankety je paradoxem – někdo by mohl říct absurditou – že v právním státě se předpisy ruší zase jen předpisem, jemuž se musí povinné osoby přizpůsobit. Pozitivní efekty zajímavé úpravy se přitom nemusí projevit okamžitě, zejména ne v situaci, kdy je změna převratná – technologicky, organizačně nebo psychologicky,“ dodává Minčič.

Speciálně v podnikatelském prostředí je třeba změny posuzovat ze systémového, perspektivního hlediska, zejména kolik hodin neproduktivní činnosti konkrétní změna ušetří firmám v budoucím rutinním provozu, o kolik více času a prostředků jim zbude na potřebné investice nebo inovace. Soukromý sektor do značné míry živí stát a prosperita celé země závisí na prosperitě firem.

Podstatnou část nových povinností pro české podnikatele také přináší transpozice unijní legislativy. Jen v roce 2025 přijala Evropská unie 2 553 právních předpisů.

Výsledky ankety Absurdita roku 2026

  • Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů: Mzdové účtárny jako správci státního datového centra – 66 % hlasů

  • Zákon o evidenci skutečných majitelů, rozhodnutí nejvyššího soudu a soudu EU. Zákon č. 37/ 2021 Sb.: Na oligarchu už si neposvítíme. Stát zhasnul – 12 % hlasů

  • EU nařízení proti odlesňování (EUDR). Nařízení EU o produktech nezpůsobujících odlesňování (EUDR) (2023/1115).: Zachrání více papírování lesy? – 10 % hlasů

  • Zrušení zdanění podílů a cenných papírů nad 40 mil. Zákon č. 349/2023 Sb.: Daň na zkoušku. Zvyknout si nestihla ani finanční správa – 5 % hlasů

  • EU směrnice – zveřejňování platů. Směrnice evropského parlamentu a Rady EU 2023/970: Konec tajemství, začátek debat v kuchyňce – 4 % hlasů

  • Nový kybernetický zákon. Zákon o kybernetické bezpečnosti, Evropské směrnice NIS2: Nevíš? Zaplatíš. Kyberbezpečnost po česku – 2 % hlasů

  • Jednotné environmentální stanovisko (JES). Zákon č. 148/2023 Sb.: Jedno razítko vládne všem. Na efektivitě a zrychlení však nepřidá – 1 % hlasů

Výsledky ankety Paragraf roku 2026

  • Zvýšení limitů pro povinný audit. Novela vyhlášená pod č. 316/2025 Sb., která mění kmenový zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ): Kontroly jen tam, kde to dává smysl –
    36 % hlasů

  • EU Inc. – evropská společnost podle 28. režimu: Jedna firma pro celou Evropu! – 20 % hlasů

  • Odpočty na výzkum a vývoj. Úprava odpočtu na výzkum a vývoj (§ 34a ZDP): Inovovat se vyplatí. Daňové zvýhodnění, které skutečně motivuje – 11 % hlasů

  • Byrokratický detox Hospodářské komory. Byrokratický detox (systematické snižování regulatorní zátěže podnikatelů) je aktivitou, která má za cíl omezovat neodůvodněnou regulatorní zátěž a zbytečné administrativní povinnosti: Detox, po kterém české firmy nebolí hlava – 10 % hlasů

  • Snížení administrativy pro chovatele koní – nařízení vlády (MZe): Přesedláno na méně byrokracie – 9 % hlasů

  • Novela zákona o daních z příjmů – zvýšení limitu opravné položky (§ 8c ZDP): „Drobné“ už nejsou drama – 8 % hlasů

  • Zaměstnanecké akcie (ESOP). Zákon vychází z doporučení EU Startup Nations Standard of Excellence: Úspěch firmy pocítí i zaměstnanci – 6 % hlasů

Všechny letošní nominace do obou anket naleznete zde.

V minulosti se v anketě Absurdita roku objevila nejedna byrokratická lahůdka. Šlo například o povinnost mít papírovou knihu jízd v provozovnách nebo nutnost hlásit úřadům i nulové příjmy. Vyloženou noční můrou byla povinnost odvodu DPH u neproplacených faktur. Majitelé firem přicházeli nejen o své zisky a náklady, ale zároveň museli bezodkladně odvést desátek do státního rozpočtu, přičemž možnost kompenzace DPH fungovala jen za určitých okolností. Nezapomenutelné zůstávají také tři různé sazby DPH na pivo, kdy o výši účtované sazby rozhodovalo, zda hospodští točí u stánku do kelímku, v hospodě do skla nebo na cestu do džbánku.

Krátce

  • 22. 5.  Válka v Perském zálivu vrací výrobní inflaci do hry

    Pokles cen v průmyslu skončil s tím, jak se do nákladů začaly stále více propisovat zdražující suroviny. Ceny poskočily meziročně o 1 % a ve zpracovatelském průmyslu dokonce o více než 3 %. Důvodem jsou především dražší rafinérské výrobky reagující na růst cen vstupních surovin, které se začínají propisovat i do vyšších cen dalších oborů jako je chemický průmysl nebo výroba stavebních materiálů.

    Cenová nákaza je zatím omezená, ale postupně se šíří. Vzhledem k tomu, že se situace v Zálivu neuklidnila ani po dvou měsících, je jen otázkou času, kdy se do výrobní inflace propíšou i vyšší náklady za plyn a elektřinu. Asi těžko čekat, že firmy zůstanou imunní vůči zdražování základních energií,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Ze zemědělství zatím žádný výrazný tlak nepřichází. Rostlinné produkty jsou meziročně levnější o téměř 12 %, dražší jsou naproti tomu některé druhy masa a vejce. Potraviny tak mohou fungovat jako inflační brzda ještě několik málo měsíců. Tato brzda však nebude fungovat věčně. „Pokud konflikt brzy neskončí, přijdou na řadu energie v plné síle – a tím se zdražování plošně rozlije napříč ekonomikou,“ uzavírá Dufek s tím, že výrobní inflace není konec příběhu, ale jeho začátek.

  • 15. 5.  MPO a NRB podpoří rodinné podniky

    Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo společně s Národní rozvojovou bankou speciální zvýhodnění určené rodinným podnikům v rámci stávajícího programu Expanze úvěry OPTAK. Z programu Expanze úvěry OPTAK lze malým a středním podnikům do 250 zaměstnanců poskytnout bezúročné investiční úvěry od jednoho do sto milionů korun s odkladem splácení až tři roky od uzavření úvěrové smlouvy.

    Rodinné podniky mohou získat bezúročný investiční úvěr 500 tisíc až 120 milionů korun s odkladem splácení až čtyři roky, doplněný o finanční příspěvek formou odpuštění posledních splátek jistiny úvěru ve výši až 10 % z vyčerpané částky úvěru, maximálně však pět milionů korun.

    Žádosti rodinných podniků o tuto podporu začne Národní rozvojová banka přijímat 15. června 2026. Program Expanze úvěry OPTAK bude otevřený pro přijímání žádostí do 30. června 2029, nebo do vyčerpání celkové alokace, která činí 5,1 miliardy korun.

  • 14. 5.  Nezaměstnanost pod pětkou

    Nezaměstnanost se v průběhu dubna sice snížila, ale ne tak moc, jak se čekalo. Náběh sezónních prací a brigád mívá obvykle přece jen větší sílu, než tomu bylo tentokrát. Míra nezaměstnanosti totiž poklesla pouze o jednu desetinu procentního bodu na 4,9 % a byla tak o 0,7 procentního bodu vyšší než před rokem.

