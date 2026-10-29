Milan Vaníček vede v J&T Bance nový odbor Investiční strategie

Nový odbor bude podporovat posun od nabídky jednotlivých produktů ke komplexní a dlouhodobé správě majetku. Investiční návrhy budou vycházet z poznání klienta: jeho cílů, plánů, investičního horizontu, vztahu k riziku a celkového složení majetku. Výsledná podoba portfolia se bude průběžně vyhodnocovat.
„Situace na trhu se stále vyvíjí. Stejně tak na straně klientů dochází ke změnám potřeb. Chceme s nimi vést širší dialog o správě jejich majetku, nikoli jen o jednotlivých produktech. Současně budeme ve spolupráci s bankéři sledovat, jaká řešení klienti potřebují, a podle toho nabídku doplňovat, abychom mohli průběžně podporovat výkonnost jejich portfolií,“ popisuje Vaníček poslání nového odboru.
V J&T Bance působí Vaníček od roku 2011 a vede výzkum finančních trhů, odpovídá za podklady pro investiční strategii banky a její zasazení do očekávaného ekonomického a politického vývoje. Vystudoval pražskou Vysokou školu ekonomickou, kde v roce 2004 absolvoval obor zaměřený na finance a účetnictví včetně oceňování podniku.