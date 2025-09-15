CFOtrends  »  Míra zaplaceného výkupného při ransomwarovém útoku klesá, firmy reagují rychleji

Míra zaplaceného výkupného při ransomwarovém útoku klesá, firmy reagují rychleji

Dnes

Ransomware, kyberútok
Autor: Shutterstock
Útoky ransomwaru i nadále způsobují organizacím závažné škody, avšak výše požadovaného i skutečně vyplaceného výkupného a náklady na obnovu se oproti loňskému roku výrazně snížily. Vyplývá to ze studie firmy Sophos s názvem The state of ransomware 2025.

Podle průzkumu klesla mediánová výše požadovaného výkupného ze 2 milionů amerických dolarů v roce 2024 na 1,32 milionu v roce 2025. Ještě zásadnější je pokles skutečně vyplacených částek, kdy se průměrné výkupné snížilo o 50 % na 1 milion amerických dolarů. Firmy, které zaplatily méně než původně útočníci požadovali, uváděly zejména tyto důvody:

Cyber25

  • 47 % dokázalo snížit částku úspěšným vyjednáváním,
  • 45 % uvedlo, že na útočníky působil vnější tlak (např. média či orgány činné v trestním řízení),
  • 40 % využilo profesionálního externího vyjednavače.
Ransomware: Proč firmy platí méně

Ransomware: Proč firmy platí méně

Autor: Sophos (publikováno se svolení)

Pozitivní vývoj nastal i v oblasti obnovy po útoku. Průměrné náklady na obnovu klesly na 1,53 milionu amerických dolarů, což představuje meziroční zlepšení o 44 %. Rychlejší je i samotný návrat k plnému provozu – letos dokázalo 53 % napadených organizací obnovit všechny systémy do jednoho týdne.

Ransomware: Medián zaplaceného výkupného

Ransomware: Medián zaplaceného výkupného

Autor: Sophos (publikováno se svolení)

Data jasně ukazují, že investice do kybernetické bezpečnosti a zlepšení postupů zálohování a obnovy přinášejí výsledky,“ uvedl Patrick Müller, odborník na kybernetickou bezpečnost ve společnosti Sophos.

  Našli jste v článku chybu?

Krátce

Dále u nás najdete

