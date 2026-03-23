Monika Marečková posiluje vedení RSM pro EMEA, česká pobočka přitom dál roste

Růst RSM táhly především investice firem do služeb účetnictví – tedy od poradenství přes využívání digitálních nástrojů po outsourcing. Celá účetní divize rostla meziročně o 56 %, mimo jiné kvůli pokračující generační obměně v účetních odděleních firem i legislativním změnám ze strany státu, které řadu zaměstnavatelů nasměrovaly právě ke kompletnímu outsourcingu služeb.
Druhou nejdůležitější službou bylo daňové poradenství, které meziročně vyrostlo o skoro 40 %. Mzdové poradenství pak meziročně rostlo pětinovým tempem. Zásadní podíl na růstu má také loňská akvizice konkurenční poradenské skupiny Clarkson Hyde, díky které RSM začalo opětovně nabízet služby auditu. RSM díky tomu posílilo i personálně – v šesti pobočkách v Česku nyní zaměstnává 352 odborníků, což jej řadí na třetí místo i v počtu zaměstnanců mezi poradenskými firmami mimo Velkou čtyřku.
Nově nabízenou a vyhledávanou službou je vzdělávání v oblasti mezd a HR, kde RSM za minulý rok proškolilo přes tisíc klientů. Samotné poradenství se v roce 2025 podílelo na obratu asi 57 %. Zbylých 43 % pak pokryla technologická divize, která přináší například služby dvou mzdových softwarů Nugget a Avensio, IT outsourcingu, implementace a správy podnikových systémů nebo kyberbezpečnosti.
„Meziroční růst o více než 17 % a překročení hranice 649 milionů korun je pro nás důkazem, že jsme v našem plánu na překonání jedné miliardy do roku 2030 na dobré cestě. Je to zároveň dobrá zpráva pro Česko – zájem o poradenské služby je lakmusovým papírkem vyzrálosti podnikatelských aktivit,“ uvádí Monika Marečková s tím, že RSM se dařilo i na Slovensku. Tamní pobočka dosáhla v roce 2025 obratu 32 milionů korun, celá skupina RSM CZ & SK tak společně překonala hranici 681 milionů korun.
Pocta pro české know-how
Samotná globální síť RSM vykázala v roce 2025 tržby 7,7 miliardy dolarů, což představuje 4% růst oproti předchozímu roku. Nejlépe se RSM dařilo v regionu EMEA – tedy Evropy, Středního východu a Afriky. Ten byl loni nově definován jako jedna ze tří strategických oblastí celé skupiny.
A právě do jeho leadership týmu nyní vstupuje přímo Monika Marečková. České RSM totiž patří v rámci celé globální sítě RSM dlouhodobě mezi technologicky nejprogresivnější – české know-how tak bude formovat a inspirovat desítky zásadních trhů napříč celým EMEA regionem. Z vedení v Česku a na Slovensku však Marečková neodchází.
V rámci Regional Leadership Teamu EMEA bude mít Marečková na starosti růst skupiny a technologie včetně adaptace na AI. Díky možnosti formovat služby pro středně velké firmy s celkovými obraty kolem deseti miliard dolarů ve více než stovce států s 38% zastoupením na světovém HDP se Monika Marečková stává nejvýše postavenou českou ženou v poradenském byznysu.
Na cestě k miliardě s vlastním vývojem i akvizicemi
Zkušenosti z působení ve vedení EMEA chce Monika Marečková vracet zpět do českých a slovenských týmů. Cíl překročení jedné miliardy obratu do roku 2030, který si RSM Czech Republic & Slovakia stanovilo, totiž povede nejen přes škálování byznysu a další akvizice, ale také vlastní vývoj.
RSM bude nadále investovat do technologií, digitalizace, svých mzdových softwarů Avensio a Nugget SW, které patří na českém trhu mezi stále důležitější hráče s významným tržním podílem. Rozvíjet chce i svůj start-up Payminator, který se nově zaměřuje na self check-out v oblasti daňových přiznání fyzických osob. Soustředí se také na rozvíjení aktivit souvisejících s kyberbezpečností.