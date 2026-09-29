Na trhu práce nastupují „new-collar“ pracovníci

LinkedIn Labor Market Report 2026 hovoří o nástupu „new-collar era“. Zatímco pod označením blue collar si tradičně představujeme manuální profese a white collar kancelářská zaměstnání, new-collar pracovníci se pohybují někde mezi technologiemi, odborností a klasickou znalostní prací. Typické pro ně není konkrétní vzdělání či titul, ale schopnost propojit znalost svého oboru s praktickým využíváním nových technologií.
Nejde tedy nutně o IT specialisty. Může to být účetní, personalista, obchodník nebo technik, který díky AI dokáže část své práce dělat rychleji a lépe a současně má dostatečné odborné znalosti na to, aby výsledek správně posoudil.
Změnu dokládají i čísla
Za poslední dva roky se podle LinkedIn ve světě objevilo přibližně 1,3 milionu nových AI-enabled pracovních míst. Patří mezi ně například AI engineers, specialisté pomáhající zavádět AI přímo do firemních procesů nebo pracovníci připravující a označující data pro umělou inteligenci. LinkedIn přitom vychází z dat své sítě více než 1,3 miliardy členů.
Firmy se chystají na podzim. Nejrychleji rostou nástupní mzdy náborářům, personalistům a HR specialistům
Stejný posun je vidět i v českých pracovních inzerátech. Třeba data JenPráce.cz ukazují prudký růst zmínek o umělé inteligenci. Mezi lety 2022 a 2024 jejich počet vzrostl o 355 % a mezi roky 2024 a 2025 následoval další nárůst téměř o 175 %. Za prvních sedm měsíců letošního roku pak počet inzerátů se zmínkou o AI už o 19 % překonal úroveň za celý loňský rok. Zlom tak nastal především mezi lety 2024 a 2025 a letošní vývoj ukazuje, že růst dál pokračuje.
Ještě výraznější je ale fakt, že AI nevytváří jen nové profese, nýbrž přepisuje náplň těch stávajících. Více než 82 procent analyzovaných pozic se zmínkou o AI nemělo umělou inteligenci přímo v názvu pracovní pozice. Zaměstnavatelé ji ale stále častěji uvádějí až v popisu práce u profesí, jako jsou obchodník, klientský poradce, marketér, finanční analytik nebo pracovník zákaznické podpory.
AI gramotnost se přesouvá do běžných profesí
Ještě důležitější než vznik úplně nových profesí je ale proměna těch stávajících. Schopnost pracovat s umělou inteligencí postupně přestává být výsadou programátorů a dalších technologických specialistů.
Vzniká tak zaměstnanec, který nemusí umět AI naprogramovat, ale musí vědět, jak ji efektivně zapojit do své práce. Pro zaměstnavatele může být například důležitější marketér, který dokáže s pomocí AI rychle analyzovat data, připravit varianty kampaně a následně je kriticky vyhodnotit než člověk, který pouze ovládá jednotlivé marketingové nástroje. Podobný posun se může postupně týkat účetních, personalistů, obchodníků, administrativních pracovníků, grafiků, projektových manažerů nebo pracovníků zákaznické péče.
Diplom doplňuje otázka: Co skutečně umíte?
S nástupem new-collar profesí se může měnit také způsob, jakým firmy zaměstnance vybírají. Vedle dosaženého vzdělání a délky praxe získávají větší význam konkrétní schopnosti uchazeče a jeho schopnost doložit, co skutečně umí.
LinkedIn například v letošním roce začal umožňovat uživatelům ověřovat znalosti vybraných AI nástrojů přímo na jejich profesním profilu. Podle jeho dat používají američtí zaměstnanci AI produkty při své práci denně nebo týdně více než dvakrát častěji než před pouhými 18 měsíci.
Samotná informace, že uchazeč používá AI, bude mít postupně stále menší vypovídací hodnotu. Rozhodující bude, jak ji dokáže využít v konkrétní profesi. Jinak s ní bude pracovat finanční analytik, jinak personalista nebo IT specialista. Pro zaměstnavatele proto nebude podstatné jen to, zda kandidát nějaký AI nástroj zná, ale zda mu pomáhá řešit reálné pracovní úkoly a zda má dostatečnou odbornost a úsudek na to, aby dokázal rozpoznat chybný nebo nepoužitelný výstup.
Technologie zvyšují cenu lidských schopností
New-collar trend zároveň neznamená, že vítězem pracovního trhu bude člověk, který nejlépe ovládá AI. Právě naopak. LinkedIn upozorňuje, že příležitosti se stále více otevírají pracovníkům, kteří dokážou kombinovat AI znalosti s „people skills“. Čím více rutinních činností dokáže převzít technologie, tím větší význam mohou získávat schopnosti, které se automatizují obtížně: komunikace s lidmi, kreativita, úsudek, empatie, vedení lidí nebo schopnost rozhodovat v nejednoznačných situacích.
Znalost AI sama o sobě z člověka žádaného zaměstnance neudělá. Zajímavá bude především kombinace. Účetní, který rozumí účetnictví a současně umí využít AI. Obchodník, který rozumí zákazníkovi a pomocí AI si dokáže rychle připravit podklady. Majitel hotelu, který dokáže technologii využít při náboru a propagaci, ale konečné rozhodnutí udělá na základě zkušenosti a znalosti lidí. Právě tak může vypadat typický new-collar pracovník.