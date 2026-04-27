Nástupní mzda součástí inzerátů nebude. Tlak na snižování mzdových rozdílů ale sílí

Nástupní mzdu v Česku neuvádí v pracovních nabídkách až 70 % firem. Změnu měla přinést evropská směrnice, jejímž hlavním cílem je snížit rozdíly v odměňování žen a mužů. Povinnost uvádět mzdu už v pracovním inzerátu ale Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z plánované novely vyškrtlo. Novinky v transparentnosti odměňování ale české zaměstnance čekají.

V červnu končí lhůta pro zavedení evropské směrnice do českého práva. Aktuální návrh MPSV počítá s hlavní účinností změn až od 1. ledna 2027. Na základě směrnice EU o transparentnosti odměňování budou zaměstnavatelé nově povinně uchazečům sdělovat výši mzdy ještě před pohovorem nebo v jeho rané fázi.

„Původně novela počítala s povinností zveřejňovat výši mzdy už v pracovních inzerátech. Tuto novinku ale Ministerstvo práce a sociálních věcí z plánované novely vyškrtlo. Nově bude povinné uvádět platové podmínky před pohovorem nebo hned v jeho začátku. Zatímco zaměstnavatelé nebudou smět při pohovoru zjišťovat, kolik uchazeč vydělával dříve, zaměstnanci budou mít právo znát průměrné mzdy kolegů na obdobné pozici,“ popisuje majitelka personální agentury Advantage Consulting Olga Hyklová.

Zveřejňování mezd by zefektivnilo nábor

Povinné zveřejňování nástupních mezd už v inzerátech mělo zefektivnit nábor. Uchazeči by už při samotném hledání zaměstnání byli schopni lépe vyhodnotit relevantnost nabídky. Firmy by naopak mohly očekávat vyšší kvalitu reakcí na inzeráty. Zejména u vyšších pozic se finanční nároky uchazečů velmi liší. Často se tak stane, že firma najde ideálního kandidáta, ale jeho představy o mzdě jsou vyšší, než může firma nabídnout. To by se zveřejněním mzdy v inzerátu odpadlo, uchazeči s vyšší finanční představou by se jednoduše vůbec o místo neucházeli.

Výzkumy ukazují, že vyšší transparentnost může reálně snižovat mzdové rozdíly – v zemích, kde byla zavedena povinnost zveřejňování dat, došlo k zásadnímu snížení rozdílů v odměňování žen a mužů. Ženy v EU vydělávají v průměru o 11 % méně než muži, v Česku je to přes 18 %. 

Mzdové rozdíly žen a mužů se v EU dlouhodobě mírně snižují, ale velmi pomalu. V Česku se po poklesu v roce 2021 dokonce opět mírně zvyšují. Podle aktuálního českého návrhu budou muset od roku 2028 firmy s více než 150 zaměstnanci reportovat mzdové rozdíly mezi muži a ženami.

Transparentnost přinese i nové povinnosti pro firmy

Směrnice zásadně mění způsob, jakým firmy přistupují k odměňování i komunikaci se zaměstnanci. Z dlouhodobého pohledu by měla přispět k férovějšímu a efektivnějšímu trhu práce, ale zároveň klade vysoké nároky na připravenost firem. 

„Firmy budou muset přehodnotit dosavadní přístup, kdy byla mzda často předmětem individuálního vyjednávání až v pozdějších kolech výběrového řízení. Nově bude nutné jasně definovat mzdová pásma předem, což může vést k větší standardizaci odměňování napříč organizací. Tento krok zároveň odhalí případné nesrovnalosti mezi zaměstnanci na obdobných pozicích a vytvoří tlak na jejich narovnání,“ upozorňuje šéfka personální agentury AC Jobs Vladimíra Marková.

Zavedení směrnice s sebou nese ale i negativa. Po zavedení směrnice budou mít kandidáti podle expertů menší prostor pro individuální vyjednávání, protože stanovená mzdová pásma mohou omezit možnost vyjednat vyšší mzdu. Firmy budou mít menší prostor individuálně nastavovat mzdu podle kandidáta. 

Směrnice s sebou přinese i větší administrativní zátěž, kdy budou firmy muset zavést nové procesy, reporting a interní audit odměňování. Organizace budou muset investovat do analýzy svých mzdových struktur, nastavení jasných pravidel odměňování a úpravy HR procesů. Pro řadu firem to bude znamenat nejen administrativní zátěž, ale i strategickou změnu v řízení lidských zdrojů a firemní kultury.

Krátce

  • 27. 4.  V Česku přibylo 5 799 firem, o 44 % více než v minulém roce

    Za první tři měsíce letošního roku v Česku vzniklo 10 312 obchodních společností, meziročně o 19 % více. Naopak 4 513 jich zaniklo, to je o 3 % méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Na trhu tak přibylo 5 799 firem. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    „Letos v prvních třech měsících byla na trhu opačná situace než loni, kdy se meziročně počet vzniklých firem zvýšil pouze mírně, a počet zaniklých společností naopak výrazně vzrostl. V období od ledna do konce března letošního roku na trh vstoupilo o téměř pětinu více firem než loni a počet zaniklých firem klesl. Ve výsledku tak na trhu přibylo nejvíce firem za první čtvrtletí od roku 2017, kdy byl za první tři měsíce čistý přírůstek o zhruba tisíc firem vyšší,“ říká analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

  • 27. 4.  Důvěra v ekonomiku odráží nejistotu podnikatelů a obavy domácností

    Souhrnný indikátor důvěry se v dubnu meziměsíčně mírně snížil o 0,8 bodu na 101,3 při rozdílném vývoji obou jeho složek. Zatímco indikátor důvěry podnikatelů zůstal na své březnové úrovni (100,4), indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 4,4 bodu na hodnotu 106,0.

    „Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v dubnu meziměsíčně nezměnila. Mnohé podnikatele dlouhodobě limituje nedostatečná poptávka a v některých odvětvích také nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Ještě výraznější bariérou růstu produkce než doposud se stává i zhoršující se geopolitická situace, která má mimo jiné výrazný vliv na rostoucí ceny vstupů,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila. 

    Domácnosti se totiž obávají zhoršení hospodářské situace v Česku i své vlastní finanční situace. Negativně lze přitom hodnotit i výrazně vyšší obavy z dalšího růstu cen, jejichž příčinou je hlavně současná geopolitická situace. Více podrobností najdete na webu ČSÚ.

  • 22. 4.  Moody’s zvyšuje rating J&T Banky

    Agentura Moody’s ve zprávě z 21. dubna 2026 zvýšila rating dlouhodobých vkladů J&T Banky z Baa2 na A3 a rating seniorních nezajištěných závazků z Baa3 na Baa2. Výhled ratingu dlouhodobých vkladů banky zůstává pozitivní, výhled seniorních nezajištěných závazků je stabilní. Zvýšení ratingu odráží stabilně se zlepšující finanční výkonnost banky, rozšiřování obchodních aktivit a s tím související diverzifikaci provozních výnosů, podpořenou setrvalým a udržitelným nárůstem významu neúrokových výnosů banky, především z dynamicky rostoucí správy majetku.

    J&T Banka v uplynulém roce navázala na úspěšné výsledky hospodaření posledních let a uzavřela rok 2025 s historicky nejvyšším konsolidovaným čistým ziskem ve výši 6,5 miliardy korun (+3,2 % meziročně). Dařilo se jí ve všech hlavních oblastech podnikání, v korporátním a investičním bankovnictví i privátním bankovnictví a správě majetku.

