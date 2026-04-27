Nástupní mzda součástí inzerátů nebude. Tlak na snižování mzdových rozdílů ale sílí

V červnu končí lhůta pro zavedení evropské směrnice do českého práva. Aktuální návrh MPSV počítá s hlavní účinností změn až od 1. ledna 2027. Na základě směrnice EU o transparentnosti odměňování budou zaměstnavatelé nově povinně uchazečům sdělovat výši mzdy ještě před pohovorem nebo v jeho rané fázi.
„Původně novela počítala s povinností zveřejňovat výši mzdy už v pracovních inzerátech. Tuto novinku ale Ministerstvo práce a sociálních věcí z plánované novely vyškrtlo. Nově bude povinné uvádět platové podmínky před pohovorem nebo hned v jeho začátku. Zatímco zaměstnavatelé nebudou smět při pohovoru zjišťovat, kolik uchazeč vydělával dříve, zaměstnanci budou mít právo znát průměrné mzdy kolegů na obdobné pozici,“ popisuje majitelka personální agentury Advantage Consulting Olga Hyklová.
Zveřejňování mezd by zefektivnilo nábor
Povinné zveřejňování nástupních mezd už v inzerátech mělo zefektivnit nábor. Uchazeči by už při samotném hledání zaměstnání byli schopni lépe vyhodnotit relevantnost nabídky. Firmy by naopak mohly očekávat vyšší kvalitu reakcí na inzeráty. Zejména u vyšších pozic se finanční nároky uchazečů velmi liší. Často se tak stane, že firma najde ideálního kandidáta, ale jeho představy o mzdě jsou vyšší, než může firma nabídnout. To by se zveřejněním mzdy v inzerátu odpadlo, uchazeči s vyšší finanční představou by se jednoduše vůbec o místo neucházeli.
Výzkumy ukazují, že vyšší transparentnost může reálně snižovat mzdové rozdíly – v zemích, kde byla zavedena povinnost zveřejňování dat, došlo k zásadnímu snížení rozdílů v odměňování žen a mužů. Ženy v EU vydělávají v průměru o 11 % méně než muži, v Česku je to přes 18 %.
Mzdové rozdíly žen a mužů se v EU dlouhodobě mírně snižují, ale velmi pomalu. V Česku se po poklesu v roce 2021 dokonce opět mírně zvyšují. Podle aktuálního českého návrhu budou muset od roku 2028 firmy s více než 150 zaměstnanci reportovat mzdové rozdíly mezi muži a ženami.
Transparentnost přinese i nové povinnosti pro firmy
Směrnice zásadně mění způsob, jakým firmy přistupují k odměňování i komunikaci se zaměstnanci. Z dlouhodobého pohledu by měla přispět k férovějšímu a efektivnějšímu trhu práce, ale zároveň klade vysoké nároky na připravenost firem.
„Firmy budou muset přehodnotit dosavadní přístup, kdy byla mzda často předmětem individuálního vyjednávání až v pozdějších kolech výběrového řízení. Nově bude nutné jasně definovat mzdová pásma předem, což může vést k větší standardizaci odměňování napříč organizací. Tento krok zároveň odhalí případné nesrovnalosti mezi zaměstnanci na obdobných pozicích a vytvoří tlak na jejich narovnání,“ upozorňuje šéfka personální agentury AC Jobs Vladimíra Marková.
Zavedení směrnice s sebou nese ale i negativa. Po zavedení směrnice budou mít kandidáti podle expertů menší prostor pro individuální vyjednávání, protože stanovená mzdová pásma mohou omezit možnost vyjednat vyšší mzdu. Firmy budou mít menší prostor individuálně nastavovat mzdu podle kandidáta.
Směrnice s sebou přinese i větší administrativní zátěž, kdy budou firmy muset zavést nové procesy, reporting a interní audit odměňování. Organizace budou muset investovat do analýzy svých mzdových struktur, nastavení jasných pravidel odměňování a úpravy HR procesů. Pro řadu firem to bude znamenat nejen administrativní zátěž, ale i strategickou změnu v řízení lidských zdrojů a firemní kultury.