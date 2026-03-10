CFOtrends  »  Nejčastější chyby v DPPO: daňové ztráty

Nejčastější chyby v DPPO: daňové ztráty

Včera

Účetní závěrka
Daň z příjmů právnických osob není jen technickým výstupem z účetnictví. V řadě situací představuje strategické rozhodnutí s dlouhodobým dopadem na cash flow, rizikový profil společnosti i její budoucí transakční připravenost.

Typickým příkladem jsou daňové ztráty. Mohou firmě významně pomoci – zejména z pohledu likvidity – zároveň však prodlužují období otevřené pro daňovou kontrolu a mohou ovlivnit plánované změny ve vlastnické struktuře či restrukturalizace.

V tomto díle našeho seriálu se proto zaměříme výhradně na daňové ztráty, jejich uplatnění a na klíčová rizika, která by měl mít management při rozhodování pod kontrolou.

Daňové ztráty a jejich uplatnění

Zákon umožňuje uplatnit ztrátu v následujících pěti zdaňovacích obdobích, nebo ji zpětně uplatnit za dvě předcházející zdaňovací období (tzv. loss carry-back). Rozhodnutí, jak se ztrátou naložit, však není pouze otázkou daňové optimalizace. Má totiž přímý dopad na cash flow společnosti, délku období otevřeného pro kontroly ze strany správce daně a transakční flexibilitu (například při vstupu investora či restrukturalizaci).

Zpětné uplatnění daňové ztráty

 Zpětné uplatnění může výrazně zlepšit likviditu. Zde je jeden příklad. Společnost vykáže v roce 2025 daňovou ztrátu ve výši pět milionů korun. Pokud měla v letech 2023 a 2024 kladný základ daně, může podat dodatečná přiznání a získat zpět část již zaplacené daně (v zákonném limitu).

A výsledek? Okamžitý příliv hotovosti. Současně však dochází k prodloužení období otevřených pro daňové kontroly

Prekluzivní lhůta

Vykázání daňové ztráty prodlužuje prekluzivní lhůtu, což je doba, během níž může správce daně provádět daňovou kontrolu. Zatímco základní lhůta pro stanovení daně činí tři roky, u daňové ztráty se v návaznosti na období jejího uplatnění může významně prodloužit – v praxi až na osm let, v krajním případě maximálně na deset let. To má významné dopady na daňové plánování
a strategické řízení firmy.

Nejčastější chyby v DPPO aneb náklady a financování v praxi Přečtěte si také:

Z pohledu řízení rizik tak každé rozhodnutí o uplatnění daňové ztráty znamená volbu mezi vyšším cash flow dnes a prodloužením období, po které může být společnost vystavena daňové kontrole.

Omezení při podstatné změně

Uplatnění daňové ztráty může být omezeno při podstatné změně vlastnické struktury (například převod podílu nad 25 % nebo změně kontroly). Výjimka z omezení platí, pokud alespoň 80 % tržeb pochází ze stejné činnosti jako v období vzniku ztráty.

Tato pravidla mají zásadní význam zejména při M&A transakcích, vstupu investora a vnitroskupinových restrukturalizacích.

Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty

Nově zavedený institut vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty umožňuje firmám zkrátit prekluzivní lhůtu. Tento krok je nevratný a musí být oznámen správci daně při podání daňového přiznání za období, v němž daňová ztráta vzniká. 

Zkrácení lhůty pomáhá firmám minimalizovat riziko dlouhodobých daňových kontrol, což může být výhodné pro podniky, které preferují předvídatelnost daňových povinností.

Kdy a jak uplatnit daňovou ztrátu?

Pro CFOs je klíčové nejen to, zda daňovou ztrátu uplatnit, ale především kdy a za jakých podmínek.

  • Zpětné uplatnění může pomoci firmám získat zpět část daně a zlepšit cash flow.
  • Uplatnění do budoucna může snížit daňové zatížení v následujících letech.
  • Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty může být užitečné pro firmy, které chtějí zkrátit období otevřených pro daňové kontroly.

Správně nastavené postupy při uplatnění daňové ztráty mohou firmám ušetřit a zároveň předejít problémům s daňovými úřady. Pokud společnost plánuje efektivně, může využít daňovou ztrátu k optimalizaci svého cash flow a snížení daní v budoucích letech.

Správná analýza, sledování legislativních změn a plánování, kdy a v jaké výši ztrátu uplatnit s ohledem na finanční plán, je klíčovým krokem pro každého CFO, který chce optimálně řídit daňové povinnosti své firmy a maximalizovat její finanční stabilitu.

Daňová ztráta: příležitost, nebo riziko?

Daňová ztráta může zlepšit cash flow, ale zároveň prodloužit období daňové nejistoty. Před rozhodnutím si položte tři následující otázky.

  • Přinese zpětné uplatnění okamžitý přínos pro likviditu?
  • Plánujeme změny ve vlastnické struktuře nebo vstup investora?
  • Je pro nás prioritou daňová úspora, nebo zkrácení kontrolní lhůty?

Každá varianta má odlišný dopad na cash flow, kontrolní expozici i transakční připravenost společnosti.

Závěr

Daňové ztráty nejsou jen „číslem v přiznání“. Představují strategický nástroj, který může posílit likviditu, ale současně prodloužit období daňové nejistoty a ovlivnit budoucí transakce společnosti.

Rozhodnutí o jejich uplatnění by proto nemělo vznikat izolovaně při přípravě DPPO, ale jako součást širší finanční strategie firmy. Klíčové je vyhodnotit nejen okamžitý daňový efekt, ale také dopad do lhůt pro stanovení daně, vlastnické struktury a plánovaných restrukturalizací.

Z pohledu finančního řízení tak daňová ztráta představuje rovnováhu mezi krátkodobým přínosem pro cash flow a dlouhodobým řízením rizika. Správně načasované a zdokumentované rozhodnutí může firmě přinést stabilitu a předvídatelnost – nevhodně zvolené naopak otevřít prostor pro zbytečné daňové spory.

Autorkami textu jsou daňové poradkyně společnosti MATIDAL GROUP Eva Šaffková a Lenka Rybáková.

  • 9. 3.  Nezaměstnanost je v únoru nejvýše za 10 let

    Trend růstu nezaměstnanosti pokračoval i v únoru, kdy se její míra dostala na desetileté maximum 5,2 %. Na sezonní práce bylo ještě brzo, takže převážilo propouštění, které už dlouhodobě probíhá v průmyslu s tím, jak se toto odvětví vypořádává s nedostatkem zakázek a vysokými náklady na energie. Už dva okresy se dostaly do situace, kdy je bez práce více než desetina obyvatel. Jde o Most a Karvinou.

    A co čekat dál? Od března by měly postupně nabíhat sezonní práce v zemědělství a ve službách. Víc pracovních příležitostí by mohlo nabídnout i stavebnictví, kam se ovšem čeští nezaměstnaní příliš nehrnou.

    „Nezaměstnanost se vrátí pod 5 %, avšak v závěru roku začne opět narůstat. Za úspěch bych považoval, pokud v prosinci znovu nepřekročí hranici 5 %. Zvlášť když se zřejmě začnou brzo přehodnocovat ekonomické výhledy směrem dolů v důsledku negativního vývoje cen surovin a jejich inflačních dopadů,“ předpovídá hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 6. 3.  Svižný růst mezd pokračuje

    Ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,4 %, reálně vzrostla o 5,1 %. Medián mezd činil 45 523 korun.

    „Ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců proti stejnému období minulého roku o 7,4 % na 52 283 Kč. Po zohlednění vlivu inflace vzrostla mzda reálně o 5,1 %. V celém roce 2025 dosáhla inflace 2,5 % a nominální růst mezd byl 7,2 %. Reálně se tedy mzda zvýšila o 4,6 %,“ uvádí šéfka oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová.

  • 5. 3.  Pale Fire Capital má Podnikatele roku

    Dušan Šenkypl, partner skupiny Pale Fire Capital a CEO americké společnosti Groupon, se stal EY Podnikatelem roku České republiky. Odborná porota vyzdvihla jeho zkušenosti s budováním světově úspěšných firem i rozsáhlé filantropické aktivity.

    Dušan Šenkypl je ztělesněním moderního podnikatele, který se dokáže prosadit i v tvrdé světové konkurenci. Jeho cesta s Pale Fire Capital ukazuje, že digitální technologie a špičkový investiční management mohou jít ruku v ruce se společenskou odpovědností a podporou vzdělávání,“ uvedla vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová.

