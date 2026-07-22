Největší pobočka Dachser CR v Kladně má nového Sales Managera

Petr Basák vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni a v letech 2019–2020 absolvoval studium MBA. Během své profesní kariéry zastával řadu vedoucích obchodních pozic, například ve společnostech Schenker, SAB Finance, TNT Express a naposledy v PPL CZ, kde od roku 2017 působil jako obchodní ředitel. Do společnosti Dachser tak přichází s dlouholetými zkušenostmi v oblasti obchodního řízení a s detailní znalostí logistického trhu.
Ve své nové roli bude zodpovědný za řízení obchodního týmu, podporu dlouhodobého růstu obchodních výsledků pobočky a plnění obchodní strategie společnosti. Bude mít na starosti akvizici nových obchodních příležitostí a zaměří se na rozvoj vztahů se stávajícími zákazníky i průběžné vyhodnocování jejich spokojenosti.
Basák absolvoval řadu manažerských a obchodních vzdělávacích programů. Je certifikovaným facilitátorem a aktivně se věnuje osobnímu rozvoji. Svůj volný čas tráví s rodinou, sportuje a rád cestuje.