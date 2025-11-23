CFOtrends  »  Nízké ambice, vysoká stabilita. Češi nejméně žádají o přidání i povýšení

Nízké ambice, vysoká stabilita. Češi nejméně žádají o přidání i povýšení

Jana Chuchvalcová
23. 11. 2025

Sdílet

Autor: Depositphotos
Čtvrtina českých zaměstnanců si chce v nejbližších 12 měsících říct o přidání. Češi tak patří mezi ty národy, které si o přidání chtějí říct nejméně. Nemají ani velkou ambici měnit zaměstnavatele nebo si říct o kariérní postup, vyplývá ze studie PwC Hopes and Fears realizované mezi 50 tisíci zaměstnanci ve 48 zemích světa.

Čeští zaměstnanci jsou ve práci spokojeni, nechtějí ji měnit, nechtějí kariérně růst ani mít více peněz. Ve všech těchto aspektech patří mezi ty, kteří se na změny chystají nejméně. O přidání si v následujících 12 měsících chce říct 26 % zaměstnanců, celosvětový průměr je přitom o 11 procentních bodů vyšší.

Dokonce ani před dvěma lety v období zvýšené inflace uchazeči na českém trhu práce neprojevovali výraznější tlak na zvyšování platů. Tento trend odráží upřednostňování jistoty a stability zaměstnání, což je charakteristické pro současnou situaci s téměř rekordně nízkou mírou nezaměstnaností. Firmy čelí značné konkurenci při získávání kvalifikovaných pracovníků, zatímco část zaměstnanců oceňuje stabilitu svého pracovního místa. Tato rovnováha zároveň vede k relativně nízkému tlaku na růst mezd, což pozitivně přispívá k udržitelnosti pracovního trhu z pohledu zaměstnavatelů,“ vysvětluje expertka PwC na řízení lidských zdrojů Andrea Linhartová Palánová.

O přidání si chce říct 26 % lidí

V nejbližších 12 měsících tak chce o navýšení platu požádat 26 % obyvatel ČR, loni to bylo 27 %, o rok dříve 22 %. Češi jsou přitom v žádosti o přidání výrazně skromnější než lidé v jiných částech světa, průměr ve sledovaných zemích dosahuje 37 %.

Outstream Placeholder

Jen v pěti zemích, zpravidla asijských, si lidé chtějí říct o přidání ještě méně. Jedinými Evropany, kteří žádají přidání ještě méně, jsou Španělé (22 %). Naopak v osmi sledovaných zemích si chce říct o přidání více jak 50 % lidí, vůbec nejvíce mohou žádosti o přidání očekávat zaměstnavatelé v Indii (65 %), Nigérii (60 %) či Spojených arabských emirátech (56 %). Z evropských zemí budou v blízké budoucnosti nejvíce odvážní Poláci (45 %).

Růst reálných mezd je přitom letos poměrně silný, pominuly též inflační tlaky. Podle dat ČSÚ přesahuje růst reálný mezd pětiprocentní tempo, průměrná mzda se tak přiblížila hranici 50 tisíc korun. Zaměstnanci tak věří, že s růstem mezd budou přicházet sami zaměstnavatelé a lidé nebudou muset o navýšení žádat.

V nejbližších 12 měsících si chci říct o přidání (v %)

V nejbližších 12 měsících si chci říct o přidání (v %)

Autor: PwC Hopes and Fears 2025 (publikováno se svolením)

Výrazněji se situace začne měnit až s nástupem nejmladší generace, generace Z má o práci a odměně za ní zcela jiné představy a bude si umět o přidání říct. Zároveň pro tuto generaci není prioritou stabilita, ale práce, která jim dává smysl. Zaměstnavatelé na to budou muset reagovat, nebudou ale přidávat plošně, ale budou si rozmazlovat ty největší talenty a klíčové lidi,“ domnívá se Linhartová Palánová.

České firmy zároveň tvrdí, že jednou z největších překážek jejich rozvoje je nedostatek kvalitních lidí. „I proto o ty skutečně kvalitní lidi bojují, roste počet firem, které řeší svou politiku odměňování, srovnávají se s konkurencí, odstraňují rozdíly v platech mezi muži a ženami. Právě rovnost v odměňování může být jedním ze spouštěčů, který povede k tomu, že Češi a Češky budou ve svých mzdových požadavcích odvážnější,“ uvádí Linhartová Palánová.

Největší vliv na práci? Nástup AI

Více než třetina lidí se přitom domnívá, že největší vliv na jejich práci bude mít v příštích třech letech umělá inteligence a její dopady. Očekávají také změny v preferencích klientů, velkou neznámou zůstávají i geopolitické výzvy.

Své pocity z nástupu AI přitom nejčastěji popisují jako zvědavost (41 %), nicméně téměř čtvrtina jako hlavní emoci zmiňuje obavu. S AI přitom už má nějakou pracovní zkušenost téměř polovina všech zaměstnanců. Ti, kteří mají s AI zkušenost, si chválí především růst kvality práce a produktivity, 38 % nicméně říká, že AI měla i pozitivní vliv na výši jejich mezd.

Zaměstnavatelé plánují mírné zvýšení mezd, CFO čeká tlak na personální náklady Přečtěte si také:

Zaměstnavatelé plánují mírné zvýšení mezd, CFO čeká tlak na personální náklady

„AI skutečně promění pracovní trh. A ty firmy i zaměstnanci, kteří se s ní ztotožní a budou ji umět využívat v každodenní práci, na tom vydělají. Ale obava ze změn je samozřejmě přirozenou reakcí,“ dodává Linhartová Palánová.

Češi práci příliš nemění, povýšit chce jen 14 % lidí

Češi rovněž nechtějí ve velkém měnit práci, změnit zaměstnání se v nejbližších měsících chystá 18 %. I v tomto směru výrazně zaostávají za světem, kde se letos chystá změnit působiště 26 % lidí. Ze sledovaných zemí chce práci změnit méně lidí jen v Koreji, Thajsku a Číně, k největším přesunům na trhu práce zřejmě dojde poměrně překvapivě ve Švýcarsku, z evropských zemí i v Řecku či Francii.

O povýšení je mezi českými zaměstnanci ještě menší zájem, říct si o kariérní růst se chystá jen 14 procent lidí, ve světě je to 32 %. Za nejčastější důvody změny práce ve světě přitom lidé uvádějí přepracování a problém se splácením účtů.

Z průzkumu přitom vyplývá, že obyvatelé České republiky příliš finančně zajištěni nejsou. Jen 40 % připouští, že má dostatek peněz nejen na nezbytné výdaje, ale i na spoření, dovolenou či další výdaje (loni to bylo 37 % lidí). Téměř polovina pracujících pak říká, že nezbytné účty zvládne bez problémů zaplatit, ale už jim nezbyde na to, aby si odkládali na spoření. Zhruba každá desátá česká domácnost pak tvrdí, že po většinu měsíců nezvládá platit ani základní účty.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 24. 11.  Důvěra podnikatelů se zhoršila v Česku i Německu

    Důvěra v ekonomiku podle dat ČSÚ v listopadu meziměsíčně mírně poklesla o 2,1 bodu na hodnotu 101,9, nicméně vývoj obou jeho složek byl rozdílný. Zatímco se důvěra podnikatelů snížila o 3,5 bodu těsně pod stobodovou hranici na 99,9, důvěra spotřebitelů výrazně posílila o 4,3 bodu na 111,7.

    Důvěra tuzemských firem slábne, u spotřebitelů naopak láme rekordy. Nálada firem v listopadu poklesla zhruba na dlouhodobý průměr, když se výrazně snížil index v průmyslu a stavebnictví. Optimismem naopak nadále hýří spotřebitelé, kde sentiment vystřelil na nejvyšší úroveň od roku 2018. Zlepšení navíc u domácností nastalo napříč všemi ukazateli, které vstupují do souhrnného indikátoru spotřebitelské důvěry. Vzhledem ke zpomalujícímu růstu mezd, rostoucí nezaměstnanosti a menšímu optimismu firemního sektoru však prozatím podle nás nelze reálný dopad na domácí poptávku přeceňovat,“ uvádí analytik Komerční banky Jaromír Gec.

    Zhoršení sentimentu v listopadu ukázal také německý Ifo index. Za jeho snížením z říjnových 88,4 na 88,1 bodů stála mírná korekce složky očekávání, která ale i tak zůstává celkově vyšší než hodnocení současné situace. „To by mohlo souviset s avizovaným uvolněním německé fiskální politiky, které se ale patrně začne viditelněji projevovat až v příštím roce. Podobně jako ostatní předstihové indikátory z německé ekonomiky tedy ani Ifo index stále nenaznačuje brzké a výrazné oživení ekonomické aktivity v zemi našeho hlavního obchodního partnera,“ uzavírá Gec.

  • 24. 11.  Novým finančním ředitelem Provident Financial ČR se stává Martin Navrátil

    Martin Navrátil bude ve své nové roli napomáhat k nastavenému strategickému směřování Providentu na trhu nebankovních úvěrů. Bude přispívat k upevnění značky jako lídra na tomto trhu a jejímu dalšímu rozvoji. Bude zodpovědný za zefektivnění finančních toků a zajištění stabilní finanční výkonnosti. Na své pozici využije zkušenosti z bankovního i nebankovního sektoru v kontextu českého i mezinárodního prostředí.

    Do Providentu přichází s více než 25 lety profesních zkušeností. Svou kariéru začal v PwC, poté působil zejména v bankovním sektoru, například v KBC Group, Telenor Banka nebo Home Creditu. Ve svých minulých pozicích byl Martin zodpovědný mimo jiné za vybudování první plně digitální banky na Balkáně, rozvoj nebankovních finančních služeb v Asii nebo se podílel se na budování a rozvoji startapových společností, jako jsou Pilulka nebo Resistant.ai. Vystudoval VŠE v Praze a má také MBA titul z INSEAD ve Francii.

  • 23. 11.  Anna Laviana Ludvíková je novou CMO společnosti Wultra

    Česká kyberbezpečnostní společnost Wultra, která bankám a fintech společnostem dodává řešení postkvantové autentizace, posiluje svůj manažerský tým. Na pozici Chief Marketing Officer nastupuje Anna Laviana Ludvíková. Jejím úkolem je urychlit globální expanzi Wultry, zejména na trzích západní Evropy a jihovýchodní Asie – bude tedy zodpovědná za globální marketingovou strategii s cílem podpory obchodu a budování značky v bankovním a fintech sektoru i rozvoj strategických partnerství.

    Do Wultry po téměř pěti letech ve společnosti Ness Digital Engineering, kde také šéfovala marketingu. Své marketingové zkušenosti uplatňuje i ve volném čase jako mentorka v organizacích #HolkyzByznysu a Femme Pallete.

    Nástup nové ředitelky marketingu přichází v období, kdy Wultra výrazně zrychluje svůj růst. Na začátku roku 2025 totiž společnost získala investici ve výši tří milionů eur od fondů Tensor Ventures, Elevator Ventures a J&T Ventures za účelem expanze na zahraniční trhy.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Chili Ta: Doma mi nesmí chybět kaviár, ale miluju i kulajdu s vejcem

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti