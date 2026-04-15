Nová evropská forma podnikání může českým firmám otevřít dveře. Záleží ale na tom, co od ní čekají

Možnost založit firmu platnou v celé Evropské unii online do 48 hodin za méně než 100 eur, to je jeden z hlavních příslibů takzvaného 28. režimu neboli EU Inc., který Evropská komise navrhla v březnu 2026. Podle odborníků jde o zajímavou a potenciálně lákavou alternativu k tradičním národním formám společností, zejména ke společnosti s ručením omezeným.

Nový režim cílí zejména na startupy a rychle rostoucí firmy, které potřebují přitahovat investory z více zemí nebo expandovat na více trzích najednou. Právě pro ně je dnes přeshraniční podnikání v EU nejnákladnější – narážejí na 27 různých právních systémů a více než 60 forem obchodních společností. EU Inc. má tento problém řešit jednotným dobrovolným rámcem: společnost bude možné zaregistrovat online do 48 hodin za méně než sto eur a bez požadavku na minimální základní kapitál.

Jak ukazuje praxe, překážky přeshraniční expanze jsou přitom velmi konkrétní. „Řešili jsme například situaci klienta expandujícího do Německa, kde bylo nutné založit GmbH s minimálním základním kapitálem 25 tisíc eur. Samotný proces trval několik týdnů a vyžadoval osobní účast u notáře. Právě v takových případech by jednotnější evropský režim mohl představovat výrazné zlepšení," popisuje advokát z poradenské společnosti Rödl Thomas Britz.

Časovaná bomba? Způsob práce s evropskými fondy se brzy změní, stát zatím nereaguje Přečtěte si také:

Časovaná bomba? Způsob práce s evropskými fondy se brzy změní, stát zatím nereaguje

Nemělo by přitom zapadnout, že nový rámec není určen výhradně startupům. Atraktivní může být i pro větší firmy, které chtějí zakládat dceřiné společnosti ve více členských státech. Místo opakovaného řešení různých právních struktur by tak mohly využít jeden opakovatelný model a výrazně snížit náklady.

Co EU Inc. neřeší a proč

Nemělo by zapadnout, že 28. režim nesjednocuje evropské podnikatelské prostředí zcela komplexně. „Na unijní úrovni bude upraven především jednotný korporátní režim – pravidla vzniku a fungování společnosti. Oblasti jako daně, pracovní právo nebo specifika jako zaměstnanecká participace v Německu zůstanou i nadále v gesci jednotlivých členských států. Důvodem je jejich úzká spjatost s hospodářskou a sociální politikou států," vysvětluje Britz.

V praxi to znamená, že firmy budou muset sledovat dvě vrstvy pravidel: jednotnou evropskou úpravu a nadále platné národní předpisy v oblasti daní, zaměstnávání nebo ochrany dat. Nejde tedy o úplné sjednocení právního prostředí, ale spíše o jeho částečné zjednodušení.

Skepticismus části odborné veřejnosti má svůj historický základ, který stojí za připomenutí. Experti ze společnosti Rödl mají přímou zkušenost s předchozím pokusem o jednotnou evropskou formu, a to Societas Europaea: „Měli jsme klienta, který zvažoval využití SE jako jednotného evropského režimu. Narazil však na to, že rozdíly v národní úpravě mezi jednotlivými státy – například mezi Francií a Německem – komplikovaly jak přesun sídla, tak vnitřní nastavení společnosti.“

Od 1. listopadu platí nový zákon o kyberbezpečnosti. Jak ohlásit regulovanou službu? Přečtěte si také:

Od 1. listopadu platí nový zákon o kyberbezpečnosti. Jak ohlásit regulovanou službu?

V praxi ale Societas Europaea na svůj příslib jednotného režimu nestačila. Pro EU Inc. bude zásadní, že Komise tentokrát zvolila formu nařízení – na rozdíl od směrnice se tak bude aplikovat přímo a jednotně ve všech členských státech, bez prostoru pro odlišný národní výklad.

Na co se firmy mají připravit

Firmy, které plánují přeshraniční expanzi nebo přípravu na investiční kolo, by vývoj legislativního procesu měly sledovat aktivně. Návrh totiž může ještě doznat změn. EU Inc. může být skutečně užitečným nástrojem pro firmy, které chtějí růst a přitahovat investory z více zemí.

Zároveň je třeba být realistou. Nový režim expanzi zjednoduší, ale nenahradí potřebu kvalitní právní přípravy při vstupu na každý nový trh,“ uzavírá Britz s tím, že klíčové bude sledovat zejména, v jaké podobě návrh projde legislativním procesem v Evropském parlamentu a Radě EU, přičemž Komise si klade za cíl dosáhnout shody do konce roku 2026.

redakce

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 13. 4.  Nezaměstnanost na pětce

    Míra nezaměstnanosti v březnu poklesla o dvě desetiny procentního bodu na rovných 5 %, a to především zásluhou nabíhajících sezónních prací. Vypadá to možná jako velká změna, ale fakticky je to do jisté míry hra čísel. „Se začátkem jara se otevírají pozice ve stavebnictví, zemědělství a v některých službách každým rokem, takže ještě o skutečném poklesu nezaměstnanosti nelze hovořit,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek a upozorňuje zároveň, že ani strukturálně se nic nemění.

    Průmysl dál propouští, i když jeho výsledky vypadají stále ještě velmi dobře, přičemž základním důvodem je snaha optimalizovat náklady a zajistit si dostatečnou flexibilitu pro případ nestabilních zakázek. Opačný problém má stavebnictví, stále mu chybí jak kvalifikovaní, tak nekvalifikovaní lidé. Do práce na stavbách se ovšem lidé rozhodně nehrnou.

    Nezaměstnanost bude klesat i v dalších měsících díky sezónnosti. Naběhnou místa v cestovním ruchu a v zemědělství a nezaměstnanost tak může na chvíli poklesnout až na 4,5 %. Další vývoj trhu práce pak už bude záležet na situaci v ekonomice. Čekat, že by letos mohla nezaměstnanost skončit lépe než loni, je docela optimistické,“ uzavírá Dufek.

  • 9. 4.  Průmysl si v únoru vedl obstojně

    Objem tuzemské průmyslové výroby v únoru vykázal meziměsíční nárůst o 1,3 %, což znamená meziroční zvýšení taktéž o 1,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,6 %, a to hlavně díky růstu těch ze zahraničí, zatímco ty tuzemské mírně poklesly. Průměrný evidenční počet zaměstnanců meziročně klesl o 1,1 %, jejich průměrná mzda naopak vzrostla o 6,6 %.

    „Průmyslový sektor si v únoru nevedl špatně navzdory tomu, že jeho meziroční výsledek zhoršoval pokles v odvětví výroby a rozvodu energií. Zde patrně sehrála roli skutečnost, že letošní únor byl oproti tomu loňskému o něco teplejší,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil a dodává, že pro nadcházející období předstihové indikátory naznačovaly růst výrobní aktivity a v průmyslovém sektoru sílil optimismus ohledně budoucího vývoje.

    Tuto naději nicméně otestuje válka v Iránu a její dopad na cenu a dostupnost některých výrobních vstupů. „Za předpokladu uklidnění situace na Blízkém východě počítáme v letošním roce s meziročním růstem průmyslové produkce v okolí 1 %,“ uzavírá Hradil.

  • 7. 4.  Počet firem využívajících daňovou podporu výzkumu a vývoje klesl

    Za rok 2024 využilo daňový odpočet na výzkum a vývoj 721 soukromých podniků, nejméně od roku 2010. Díky této nepřímé veřejné podpoře přesto firmy ušetřily nejvíce finančních prostředků od roku 2005, kdy byla tato pobídka v Česku zavedena.

    Využívání daňové podpory výzkumu a vývoje se výrazně liší podle vlastnictví a velikosti podniků. Jestliže v případě domácích podniků tuto možnost za rok 2024 využila čtvrtina firem provádějících výzkum a vývoj, tak v případě firem pod zahraniční kontrolou to byla třetina,“ uvedl Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Penzijko se možná opět změní. Ve hře je několik úprav

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

Další pokuta za švarcsystém, tentokrát pro kadeřnice

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Konec copilotů se blíží, podnikový software čekají dramatické změny

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

ASUS v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro ty nejnáročnější

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

Město chtělo vyšší daň z nemovitostí pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti