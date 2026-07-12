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Nové tlačítko pro odstoupení od smlouvy bude povinné. Za nesplnění hrozí pokuta až pět milionů korun

Jana Chuchvalcová
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Legislativa, paragraf
Autor: Shutterstock
Objednávka na pár kliknutí, ale odstoupení od smlouvy přes zapomenutý formulář schovaný někde ve všeobecných podmínkách. Takovou praxi má ukončit novela, kterou v pátek 10. července schválila Poslanecká sněmovna. Provozovatelé e-shopů i další online prodejci budou muset zákazníkům nabídnout zvláštní tlačítko pro odstoupení od smlouvy. Za nesplnění nové povinnosti přitom obchodníkům hrozí pokuta až pět milionů korun.

Tři roky poté, co musely e-shopy začít objednávkové tlačítko označovat slovy „objednávka zavazující k platbě“, přichází logické pokračování. Tentokrát se ale legislativa nezaměřuje na uzavírání smluv, nýbrž na jejich ukončování. Novela zavádí do občanského zákoníku nový § 1830a, podle kterého musí mít spotřebitel k dispozici zvláštní tlačítko nebo obdobný ovládací prvek, díky němuž od smlouvy odstoupí stejně jednoduše, jako ji uzavřel.

Nová úprava však sama o sobě nepřináší žádné nové právo na odstoupení od smlouvy. Jde jen o další způsob, jak toto právo uplatnit, vedle vzorového formuláře nebo jiného prohlášení spotřebitele,“ vysvětluje advokát Jaroslav Kuba ze společnosti Rödl. Zákazníci tak budou moci odstoupení stále vyřešit i klasickým e-mailem nebo dopisem, tlačítko má být pouze dalším, pohodlnějším kanálem.

Tlačítko musí zůstat viditelné celých 14 dní

Podle navrhované úpravy musí být tlačítko v online rozhraní zobrazeno výrazně, snadno dostupné a označené jednoznačným nápisem, typicky „odstoupit od smlouvy“. Musí navíc zůstat funkční po celou dobu, po kterou má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, obvykle po zákonnou čtrnáctidenní lhůtu.

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Podle ale nemusí jít o technicky složité řešení navázané na konkrétní objednávku: „Důvodová zpráva výslovně počítá s tím, že pro obchodníky může být jednodušší mít tlačítko zpřístupněné trvale, bez ohledu na to, zda už u konkrétní objednávky lhůta uplynula. Samotné zpřístupnění tlačítka navíc neznamená, že se tím automaticky prodlužuje zákonná lhůta pro odstoupení.“

Samotné kliknutí na tlačítko přitom k odstoupení nestačí. Novela počítá s dvoufázovým procesem: spotřebitel nejprve vyplní nebo potvrdí předvyplněné údaje o své osobě a o dotčené smlouvě, poté odeslání potvrdí druhým tlačítkem, například s nápisem „potvrdit odstoupení od smlouvy“. Obchodník musí následně spotřebiteli přijetí odstoupení od smlouvy potvrdit.

Možnost odstoupení od smlouvy prostřednictvím tlačítka musí také být obsažena v předsmluvních informacích. K tomu dodává: „Kromě vlastní technologické implementace tlačítka by neměli podnikatelé zapomínat též na odpovídající úpravu svých obchodních podmínek a celkového procesu informování spotřebitele, jelikož v opačném případě se kromě postihu od České obchodní inspekce vystavují též riziku významného prodloužení doby, od kdy může zákazník od smlouvy odstoupit, a to až o jeden rok.“

Kdo tlačítko nezavede, riskuje pokutu

Povinnost se dotkne prakticky každého, kdo se spotřebitelem uzavírá smlouvu prostřednictvím webu nebo aplikace, ať už jde o prodej zboží, poskytování služeb, nebo digitálního obsahu. A nejde jen o klasické e-shopy na webu. Povinnost dopadne i na smlouvy uzavírané prostřednictvím mobilních aplikací, nebo poskytovatele finančních produktů sjednávaných online, protože novela zároveň promítá do českého práva evropskou směrnici o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku.

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Za nesplnění povinnosti hrozí obchodníkům podle zákona o ochraně spotřebitele pokuta až pět milionů korun, dohled nad dodržováním pravidel bude mít Česká obchodní inspekce, u finančních služeb Česká národní banka. „Ačkoli druhá tlačítková novela rozhodně není revolucí ve spotřebitelských právech, jde o poměrně detailní povinnost, kterou musí obchodníci technicky i procesně zvládnout. Rozhodně bych doporučoval nečekat na poslední chvíli,“ říká Kuba.

Poslanecká sněmovna novelu schválila v pátek 10. července. Původně byla navázána na účinnost od 19. června 2026, tento termín ale kvůli délce legislativního procesu nebyl dodržen. Nyní bude pokračovat legislativním procesem v Senátu. „Obchodníci by měli včas upravit své systémy na webu i v mobilních aplikacích, stejně jako obchodní podmínky a informování spotřebitele před samotnou objednávkou,“ uzavírá Kuba.

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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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