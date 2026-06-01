CFOtrends

Novou partnerkou BBH je expertka na soutěžní právo Ivana Halamová Dobíšková

redakce
Včera

Sdílet

Nová partnerka BBH Ivana Halamová Dobíšková
Autor: BBH
Nová partnerka BBH a expertka na soutěžní právo Ivana Halamová Dobíšková
Advokátní kancelář BBH posiluje svůj manažerský tým o novou partnerku Ivanu Halamovou Dobíškovou, přední expertku na soutěžní, regulatorní a evropské právo, která přichází do BBH z kanceláře A&O Shearman. Její příchod představuje významné strategické posílení především v jedné z klíčových priorit kanceláře – oblasti soutěžního práva.

Specializace soutěžního práva byla historicky silně podporována zejména špičkovou praxí kanceláře v oblasti M&A a řešení sporů, nyní však získává další výrazné posílení. Rozšířením partnerského týmu o Ivanu Halamovou Dobíškovou, individuálně doporučovanou v žebříčku Chambers and Partners, vzniká jeden z nejzkušenějších týmů s unikátní expertízou pro soutěžní právo na českém trhu.

Kromě dlouholeté zkušenosti s prací pro renomovanou mezinárodní advokátní kancelář, byla významnou součástí profesní dráhy Ivany Halamové Dobíškové také zkušenost z Evropské komise, díky které získala jedinečný vhled do fungování evropských institucí a rozhodovacích procesů na unijní úrovni. Ivana je členkou rozkladové komise ustavené předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast ochrany hospodářské soutěže a významné tržní síly.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje složitým a vysoce profilovým případům napříč různými sektory. Má silné zkušenosti se zastupováním klientů v řízeních o povolování spojování soutěžitelů, při soutěžních šetřeních před Evropskou komisí i Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v oblasti soukromoprávního vymáhání soutěžního práva.

Cyber26

Evropská expanze vyžaduje víc než jen dobrý produkt Přečtěte si také:

Evropská expanze vyžaduje víc než jen dobrý produkt

Příchod Ivany představuje významné posílení naší schopnosti poskytovat klientům komplexní podporu v oblasti merger control, antitrustových šetření i soutěžních sporů. Její zkušenosti z mezinárodní advokacie i evropských institucí jsou pro BBH mimořádně cenné,“ uvedl František Honsa, řídící partner BBH. Na rozdíl od řady jiných kanceláří se totiž BBH aktivně věnuje také soutěžní litigaci, což klientům umožňuje získat plnohodnotné zastoupení napříč celým spektrem soutěžněprávních otázek.

Ivana Dobíšková Halamová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, následně získala titul LL.M. v oboru evropského práva na College of Europe v Bruggách a postgraduální diplom z Economics in Competition Law na King’s College London. Studovala rovněž na Université Libre de Bruxelles. Hovoří česky, anglicky a francouzsky.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 31. 5.  Česká ekonomika přibrzdila

    Podle zpřesněného odhadu ČSÚ si česká ekonomika vedla v prvním čtvrtletí o něco málo lépe, než naznačoval předběžný odhad. Změna je to ovšem jen symbolická, a tak na místo 2,1 % si připisuje růst o 2,2 %. Mezikvartální růst o 0,2 % se tentokrát nemění. Meziroční růst byl podpořen zejména vyššími výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Negativní vliv měla změna stavu zásob a saldo zahraničního obchodu.

    Na konci února sice začal konflikt v Perském zálivu, jeho dopad na českou ekonomiku se ale díky zásobám ve skladech i na cestě omezil pouze na ceny energií, především pak pohonných hmot. Prudké zdražení PHM a vyšší spotové ceny elektřiny a plynu v březnu už firmy pocítily, ale faktický dopad konfliktu na HDP byl ještě velmi limitovaný.

    Výsledky druhého kvartálu už budou válkou v Zálivu ovlivněny podstatně více. Přesto by se ekonomika mohla udržet v černých číslech s růstem okolo 2 %. Za celý rok by ovšem 2% růst bylo možné považovat za velký úspěch, zvlášť s ohledem na mizérii německého hospodářství,“ dodává hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 28. 5.  Klesá podíl firem inovujících své výrobky a služby

    V letech 2022 až 2024 inovovalo v Česku své produkty nebo procesy 43 % podniků s deseti a více zaměstnanci. V roce 2024 tyto firmy na inovační aktivity vynaložily 221 miliard korun, což představovalo 2,5 % z jejich tržeb. Za inovované výrobky a služby ve stejném roce utržily 1,4 bilionu korun, tedy necelou čtvrtinu ze svých celkových tržeb.

    Firmy se v rámci svých inovačních aktivit více soustředily na inovace podnikových procesů, které v letech 2022 2024 zavedlo 38 % podniků. Nový či podstatně zlepšený výrobek či službu na trh uvedlo 24 % podniků, což představuje nejnižší podíl za posledních deset let,“ uvedl Marek Štampach z ČSÚ s tím, že s vysokými školami či veřejnými výzkumnými organizacemi spolupracovalo při vývoji nových produktů 14 % produktově inovujících podniků a pouze 2 % si u těchto institucí vývoj zadala.

  • 25. 5.  Celková důvěra v ekonomiku se snížila

    Souhrnný indikátor důvěry se v květnu meziměsíčně snížil o 1,6 bodu na hodnotu 99,7, a to při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 1,4 bodu na hodnotu 99,0 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,6 bodu na úroveň 103,4.

    „K poklesu podnikatelské důvěry v květnu přispěla zejména nižší očekávání tempa růstu výrobní činnosti u podnikatelů v průmyslu a výrazně horší hodnocení celkové ekonomické situace v obchodě,“ uvedl Jiří Obst z ČSÚ s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila podruhé v řadě. Naposledy byla nižší loni v srpnu. Mezi spotřebiteli přetrvávají obavy ze zhoršení celkové hospodářské situace doprovázené zhoršujícím se hodnocením jejich stávající finanční situace.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů