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Novou šéfkou HP bude Emma Walmsleyová, Bruce Broussard se ujme funkce předsedy správní rady

Jana Chuchvalcová
Včera

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Nová generální ředitelka HP Emma Walmsleyová
Autor: HP Inc.
Nová generální ředitelka HP Emma Walmsleyová
Společnost HP Inc. oznámila, že její správní rada jednomyslně jmenovala novou generální ředitelkou Emmu Walmsleyovou. Do funkce nastoupí 4. ledna 2027. Walmsleyová naposledy vedla farmaceutickou skupinu GSK a sedm let je členkou správní rady ve společnosti Microsoft. Vystřídá Bruce Broussarda, který HP od února 2026 řídí jako prozatímní generální ředitel. Broussard se ke 4. lednu 2027 stane předsedou správní rady a v této funkci nahradí Chipa Bergha.
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V čele GSK stála Walmsleyová od dubna 2017 do prosince 2025 a během té doby provedla tuto globální biofarmaceutickou společnost zásadní proměnou a výrazně zlepšila její provozní výsledky. Zaměřila strategii firmy na specializované léky a vakcíny, oživila portfolio léčiv ve vývoji a po úspěšném oddělení divize spotřebitelského zdravotnictví (volně prodejné léky a zdravotnické produkty) upevnila finanční pozici firmy.

Zároveň posílila vrcholový management GSK a zajistila, aby firma měla připravené nástupce na klíčové pozice. Do GSK nastoupila v roce 2010, v roce 2015 stanula v čele divize GSK Consumer Healthcare a v dubnu 2017 byla jmenována generální ředitelkou celé skupiny. Předtím působila 17 let ve společnosti L’Oréal, kde budovala a vedla velké globální spotřebitelské divize.

Chip Bergh předsedá správní radě HP od roku 2017, jejím členem je od roku 2015. Funkci předsedy bude zastávat do 4. ledna 2027, kdy ji převezme Bruce Broussard.

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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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