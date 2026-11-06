Nový finanční ředitel GARTAL Development přichází ze skupiny PPF

Vladimir Molodčenko přichází ze skupiny PPF, kde během sedmi let působil na různých pozicích v Home Credit a PPF Telecom Group. Ve své dosavadní praxi se zaměřoval na efektivní využívání kapitálu, finanční plánování a controlling na úrovni holdingů.
V GARTAL Development bude odpovídat za projektové financování, vztahy s bankami, řízení likvidity a ekonomiku jednotlivých projektů. Finanční plánování propojí s přípravou a realizací staveb tak, aby měla developerská divize potřebné prostředky pro stávající projekty i nové investiční příležitosti.
„Mým úkolem je zajistit, aby naše developerské plány měly oporu v dobře připraveném financování. U každého projektu potřebujeme vědět, kdy a za jakých podmínek budeme potřebovat kapitál a kolik rizika s tím neseme. Na tom chci stavět finanční řízení divize i dlouhodobou spolupráci s bankami,“ dodává Molodčenko.