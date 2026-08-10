Novým CEO Ataccamy je Martin Záhumenský

Záhumenský je klíčovou postavou inovací a růstové strategie Ataccama více než 18 let. Svou kariéru zahájil v Accenture na projektech datové integrace, odkud přešel do Adastry, kde pomáhal vyvíjet a prodávat první řešení Ataccama pro správu dat pro bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace, veřejný sektor a další odvětví.
Mezi lety 2013 a 2020 spoluzaložil a vedl společnost Instarea, zaměřenou na monetizaci dat v rámci skupiny Adastra, kterou coby CEO dovedl mezi 1 000 nejrychleji rostoucích evropských firem podle Financial Times (FT 1000). Následně spoluzaložil Market Locator a působil jako jeho CEO, než se v roce 2020 oficiálně vrátil do vedení Ataccama. V Ataccama od té doby vedl řadu oblastí od digitální marketingové strategie během pandemie přes produktovou a vývojovou strategii při přechodu firmy k nativnímu využití AI pro správu dat, spuštění platformy Ataccama ONE Agentic, až po nedávnou interní AI roadmapu zaměřenou na celofiremní transformaci a produktivitu. Záhumenský tak do role CEO přináší více než dvě dekády hlubokých zkušeností v oblasti správy dat a umělé inteligence.
„To, co od nás zákazníci požadují, se změnilo. Před dvěma lety chtěli vědět, zda jsou jejich data čistá, zdokumentovaná, řízená a konsolidovaná. Dnes chtějí vědět, jestli mohou stejná data mohou bezpečně využít pro své AI agenty. To je náročnější výzva, ale zároveň mnohem větší tržní příležitost. Můj cíl je jasný: nepřestat inovovat, zůstat nablízku zákazníkům, kteří nám důvěřují. A zajistit, že se firmy mohou spolehnout na výsledky svých AI agentů, protože vědí, že za jejich daty stojí Ataccama,” říká nový šéf Ataccamy Záhumenský.
Do další růstové fáze Ataccama vstupuje na špici svého oboru s řadu prestižních ocenění. V prosinci 2025 také obdržela strategickou investici od Snowflake Ventures, která prohloubila partnerství obou firem v oblasti důvěryhodných dat pro podnikovou AI.