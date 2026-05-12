Novým CEO Bezvavlasy.cz se stává Nicolas Eich, dosavadní manažer e-commerce divize

redakce
12. 5. 2026

Novým generálním ředitelem (CEO) společnosti jednoho z největších českých e-shopů v oblasti beauty a kosmetiky Bezvavlasy.cz se stává Nicolas Eich, dosavadní manažer e-commerce divize skupiny a dřívější CEO Edenred či srovnejto.cz. V pozici nahrazuje Jiřího Hendrycha, který krátce po svém nástupu rezignoval z vážných osobních důvodů.

Skupina Bezvavlasy.cz musí neplánovaně sáhnout do změn ve vedení. Z vážných osobních důvodů totiž z pozice odstupuje Jiří Hendrych, který byl ve funkci jen velmi krátce. Jeho funkce CEO se nyní ujímá Nicolas Eich, který ve skupině působí dva roky v pozici ředitele divize e-commerce.

Posílení pozice na stávajících trzích

Ze své pozice tak řídil část firmy, která generuje zhruba 60 % tržeb skupiny. Podílel se i na poslední expanzi skupiny na čtyři nové trhy, integraci e-shopů HairServis či akvizici divize parfémů. 

„Skupina má za sebou rychlou expanzi a náročný integrační proces. Teď se chceme zaměřit hlavně na posílení tržního podílu na stávajících trzích – jak v České republice, tak i v zahraničí. Nicméně budeme se dívat i na možnosti vstupu na nové evropské trhy a dále chceme rozvíjet B2B segment společnosti Hair Servis na českém trhu,“ uvedl Nicolas Eich.

Nicolas Eich se poprvé dostal do Prahy v roce 2007, když několik let působil v manažerských pozicích finančních ústavů. Po kratším pobytu ve Francii se do Česka vrátil v roce 2017 a následně zastával různé řídicí role v technologických společnostech, mimo jiné působil jako CEO Edenred Česká republika nebo CEO Srovnejto.cz. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu na prestižní francouzské univerzitě École de Mines a vzdělání doplnil v rámci Executive Education na Stanfordu.

Výhled do budoucna

Bezvavlasy.cz je s tržbami blížícími se k miliardě korun druhým největším českým e-shopem v oblasti beauty a kosmetiky. V poslední době se skupina zaměřila především na integraci a modernizaci logistických procesů po akvizici Hair servisu. Současně došlo ke sjednocení e-shopových platforem Bezvavlasy.cz a vstupu na čtyři nové evropské trhy (Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko a Bulharsko). Nyní je skupina připravena soustředit se na růst profitability na stávajících trzích.

Společnost očekává, že dokončená integrace a nové strategické zaměření přinesou růst tržeb i ziskovosti v souladu s dlouhodobým plánem. Prioritou zůstává další posilování pozice značky Bezvavlasy.cz napříč evropskými trhy a rozvoj profesionálního segmentu Hair Servis.

  • 11. 5.  Silný růst maloobchodu, stabilní u služeb

    Březnové výsledky maloobchodu překvapují svou silou, protože kromě toho, že v březnu meziročně výrazně vzrostly tržby obchodníků o 4,9 %, zvýšily se i vůči únorovým hodnotám o 1,2 %. Tržby rostly ve všech segmentech obchodů s výjimkou prodeje oblečení a obuvi. Faktický boom opět zažívaly internetové obchody, které už expandují napříč všemi tržními segmenty za podpory rozšiřující sítě výdejních boxů. „Březnová čísla potvrzují očekávání, že ekonomiku táhne domácí spotřeba podporovaná růstem reálných příjmů domácností,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Situace ve službách se nijak zvlášť nemění. Jejich tempo je na rozdíl od maloobchodu stále spíše umírněné. Nahoru je táhnou primárně profesní a technické služby, zatímco třeba HORECA více méně přešlapuje na místě. S ohledem na sílící cestovní ruch je zde docela zajímavý kontrast. Na jedné straně bylo více turistů, kteří zde strávili i více času, na straně druhé reálné tržby firem v ubytovacích službách meziročně poklesly.

    Ekonomiku v prvním kvartále táhla spotřeba domácností na straně poptávky, služby obchodů na straně nabídky. Tento mix nejspíš přetrvá po celý letošní rok, protože navzdory rizikům přicházejícím z Perského zálivu se asi nedá čekat nijak výrazná inflační vlna,“ uzavírá Dufek.

  • 10. 5.  Tahounem růstu byly opět pozemní stavby

    Stavební produkce v březnu meziročně vzrostla o 5,8 %, meziměsíčně byla vyšší o 1,0 %. Počet vydaných stavebních povolení vzrostl o 13,4 %. Meziročně bylo zahájeno o 5,5 % bytů méně, dokončeno bylo o 1,2 % bytů méně.

    Tahounem růstu produkce bylo opět pozemní stavitelství, které meziročně vzrostlo o 10,8 %. Naopak inženýrské stavitelství vlivem vysoké srovnávací základny produkci tlumilo,“ říká Petra Kačírková z ČSÚ. K meziročnímu růstu počtu vydaných stavebních povolení přispěl podle odborníků z ČSÚ vyšší počet povolených staveb rodinných domů. Podlahová plocha u výstavby nových budov však meziročně klesla, a to kvůli nižšímu počtu povolených staveb bytových domů.

  • 7. 5.  Růst průmyslové produkce v březnu zpomalil

    Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně vzrostla o 0,9 %, meziměsíčně byla nižší o 0,2 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,2 %, zejména ve výrobě motorových vozidel. Nárůst zaznamenal i kovozpracující průmysl nebo výroba elektrických zařízení.

    V březnu růst průmyslové produkce zpomalil. V černých číslech ho udržel především kovozpracující průmysl, kde byl růst podpořen zejména dodávkami pro energetiku a výrobu motorových vozidel. K růstu významně přispěla i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, zejména kolejových vozidel,“ říká Radek Matějka z ČSÚ.

