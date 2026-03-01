Novým jednatelem Volkswagen Financial Services bude André Warmuth

André Warmuth povede Volkswagen Financial Services společně s dosavadním jednatelem Vratislavem Strašilem. Warmuth přichází do České republiky s bohatými mezinárodními zkušenostmi, které získal během svých předchozích rolí jednatele na různých zahraničních trzích i v rámci svého posledního působení v Řecku, kde zastával funkci generálního ředitele Volkswagen Bank Greece. Jeho profesní dráha je dlouhodobě úzce spjata se světem financí a obchodním růstem, což mu poskytuje komplexní pohled na strategické řízení a provozní efektivitu finančních institucí.
„Mým cílem je využít své mezinárodní zkušenosti a dosavadní působení ve finančním sektoru k dalšímu posílení pozice VWFS jako předního hráče na trhu. V roce 2026 se zaměříme především na udržení loajality zákazníků a zvyšování efektivity prostřednictvím optimalizace procesů a režijních nákladů. Současně budeme klást důraz na udržitelný, holistický obchodní růst a další zlepšování v oblastech pojištění a poprodejních služeb,“ říká André Warmuth.