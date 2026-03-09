Novým šéfem Direct Fidoo je Martin Vakoč. Jeho cílem je evropská finanční platforma pro SME

Do čela společnosti přechází Martin Vakoč z pozice SME Tribe Lead, v níž byl zodpovědný za definování propozice pro malé a střední firmy, agilní produktový vývoj a ekonomiku připravovaného byznys modelu. Má více než dvě dekády zkušeností z bankovního sektoru, dlouhodobě se věnoval udržitelnému obchodnímu růstu, řízení rizik a rozvoji SME segmentu. V letech 2022 až 2025 vedl byznys SME, u kterých výkonnost převyšovala trh v obchodních i finančních ukazatelích. Působil v institucích, jako jsou Raiffeisenbank, ČSOB nebo GE Money Bank.
Do Fidoo s sebou přináší také letité zkušenosti se zaváděním nových obchodních, úvěrových i rizikových strategií, automatizací klíčových procesů a technologických implementací v retailovém i komerčním bankovnictví. Právě digitalizaci agend i práci s real-time daty vnímá jako jednu z největších výzev, které SME čelí.
„Poprvé v kariéře mohu stavět finanční platformu skutečně od nuly – bez historických procesů a omezení tradičního bankovnictví. To je mimořádná příležitost. Fidoo chce být pro SME partnerem, který jim každý den, v reálném čase pomáhá řídit finance zdravě. Protože malé a střední firmy dnes potřebují víc než účet nebo kartu – potřebují přehled a mít insighty dřív, než je uvidí někdo jiný,“ říká Vakoč.
Od správy výdajů k evropské finanční platformě
Nyní se chce Direct Fidoo s novým CEO soustředit na rozšiřování produktového portfolia, posilování technologického zázemí i na přípravu pro dlouhodobou expanzi – konkrétně na vstup do segmentu regulovaných finančních služeb v Česku i na dalších trzích. „Naší dlouhodobou ambicí je stát se jedním z klíčových evropských hráčů v oblasti firemních financí,“ dodává Vakoč.
Dnes Direct Fidoo pomáhá firmám efektivně spravovat provozní výdaje a zjednodušovat interní finanční procesy. Pod novým vedením však míří ještě dál: chce se stát plnohodnotným finančním partnerem SME segmentu. „SME dnes nehledají další banku. Hledají funkční a ergonomické řešení, které propojí jejich finanční nástroje, sníží administrativu a umožní rychlejší a kvalifikovanější rozhodování. Hodnota se přesouvá od jednotlivých produktů k ekosystému služeb, který firmám pomáhá řídit nejistotu a plánovat růst. Chceme spojit fintechovou agilitu s bankovní důvěryhodností a vybudovat platformu, která firmám skutečně dává smysl,“ doplňuje Vakoč.
První část novinek plánuje uvést již v polovině roku, další budou následovat do konce roku. Hlavní, společnou ambicí je zjednodušovat řízení financí i u firem, které nemají dedikované vlastní finanční týmy nebo pozici finančního ředitele. Součástí je propojování finančních dat na jednom místě, jejich přehledná vizualizace, využití AI predikcí i expertních doporučení, včetně prevence rizik, s nimiž se firmy běžně potýkají.