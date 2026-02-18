CFOtrends  »  Novým šéfem financí NN ŽP a PS bude od 1. dubna Szymon Ozóg

Novým šéfem financí NN ŽP a PS bude od 1. dubna Szymon Ozóg

Jana Chuchvalcová
Včera

Nový šéf financí NN životní pojišťovny a penzijní společnosti bude Szymon Ozóg
Autor: NN Životní pojišťovna (publikováno se svolením)
Szymon Ozóg bude jmenován finančním ředitelem NN Životní pojišťovny a členem představenstva NN Penzijní společnosti s účinností od 1. dubna 2026, a to po schválení Českou národní bankou. Na pozici vystřídá Martina Hargaše, který tuto roli opouští k 31. březnu 2026.

Nový šéf financí NN Szymon Ozóg má více než 25 let zkušeností ve finančním sektoru, je odborníkem na kapitálové trhy a správu aktiv. Do finanční skupiny NN poprvé nastoupil v roce 2004. Zpět se vrátil v roce 2018, po několika letech působení v investičním bankovnictví.

Před nástupem do NN ČR působil jako generální ředitel penzijní společnosti v NN Polsko. Pod jeho vedením si penzijní fondy NN udržely vedoucí pozici v dlouhodobé výkonnosti a růstu aktiv a patřily k nejlépe spravovaným a nejlépe hodnoceným fondům na polském trhu.

Autor článku

Jana Chuchvalcová

