CFOtrends  »  Novým šéfem Fingoodu je Ondřej Kozel

Novým šéfem Fingoodu je Ondřej Kozel

redakce
Dnes

Sdílet

Nový šéf Fingoodu Ondřej Kozel
Autor: Fingood (publikováno se svolením)
Nový šéf Fingoodu Ondřej Kozel
Novým generálním ředitelem crowdfundingové platformy Fingood se od 1. března stává Ondřej Kozel, který v posledních letech zastával roli provozního ředitele. Pod jeho vedením bude společnost dále rozšiřovat své služby a zaměří se také na svůj další růst. Dosavadní generální ředitel Petr Šaštinský odchází z čela firmy po naplnění klíčových cílů svého mandátu.

Ondřej Kozel je součástí Fingoodu od května 2022, kdy působil nejdříve jako ředitel informačních technologií, od listopadu 2023 je provozním ředitelem. Podílel se tak na vybudování silné IT infrastruktury firmy umožňující další růst společnosti, včetně vytváření ratingových modelů nebo klientské aplikace. Má dlouholeté zkušenosti především s IT a technologickým světem, podílel se na vývoji a růstu několika softwarových firem.

Fingood nabízí investice především do menších a středně velkých českých firem, podporuje tradiční české značky či projekty podporující rozvoj ekonomiky i zaměstnanosti v konkrétním regionu. Pomáhá tak menším firmám, které potřebují úvěry na provoz i rozvoj, nehledají přitom miliardové úvěry. Průměrná výše jedné tranše přesahuje čtyři miliony korun, na kterých se podílejí stovky investorů. 

Nově nabízí v rámci služby Fingood Fast i investice s krátkou dobou splatnosti, které jsou určeny na rekonstrukční projekty bytů a domů. Fingood je jednou z pěti českých platforem, které od České národní banky získaly evropskou crowdfundingovou licenci. Aktuálně má více než 25 tisíc investorských účtů.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 25. 2.  Další zklidnění výrobních cen

    V zemědělství, které vytváří vstupy pro potravinářský průmysl, ceny v lednu meziměsíčně klesly o 1,6 %, meziročně byly ceny nižší o 5,8 %. Rovněž ceny průmyslových výrobců padaly, a to meziměsíčně o 0,7 % a meziročně o 3,0 %. Naopak ceny stavebních prací se meziměsíčně zvýšily o 0,3 % a meziročně vzrostly o 2,7 %, také ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 3,6 %, meziměsíčně klesly o 1,0 %.

    „Ceny výrobců, které jsou zajímavé především tím, že do jisté míry nastavují laťku výrobní inflace pro zbytek roku. A dopadly z pohledu spotřebitelů velmi dobře,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že vývoj výrobní inflace ukazuje další výrazné zmírnění inflačních tlaků v průmyslu a zemědělství, které by se časem mohlo odrazit i v příznivějším vývoji spotřebitelských cen. Výrobní ceny nyní podle něj působí jasně protiinflačně, čehož si nepochybně všimne i centrální banka.

  • 24. 2.  Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, naopak podíl vysokoškoláků je pod průměrem

    Česko se v roce 2024 v porovnání s ostatními zeměmi EU vyznačovalo vysokým podílem obyvatel se středním vzděláním, velmi nízkou nezaměstnaností a nadprůměrnou investiční aktivitou. Naopak pod průměrem evropské sedmadvacítky zůstával podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a ekonomická aktivita mladých lidí.

  • 23. 2.  Microsoft v červenci opět zdraží licence M365, nyní lze ale ušetřit až na tři roky

    Společnost Microsoft oznámila od února 2026 úpravy cen licencí v eurech a několika místních měnách vůči dolaru, a to pro komerční cloudové služby M365. V praxi to znamená zlevnění zhruba o 7 %, ale již od 1. července je plánováno opětovné zdražení. Podle společnosti ČMIS mohou firmy do konce června obnovit svůj plán a získat výhodnější licence až na tři roky.

    Dočasná cenová harmonizace představuje poslední možnost, jak významně ušetřit na licencích M365. Firmy by proto měly do konce června obnovit svůj plán, aby si zajistily nejvýhodnější podmínky a zároveň měly jistotu, že jejich licenční nastavení dlouhodobě odpovídá reálným potřebám a je správně nastavené i do budoucna,“ vysvětluje šéf ČMIS Václav Svátek.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

AI jako soudce – zákon na prvním místě

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

České firmy pod náletem kyberútoků. Počet vzrostl o pětinu

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná