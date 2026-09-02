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Novým šéfem Pivovarů Staropramen v Česku a na Slovensku se stává Martin Čermák

Jana Chuchvalcová
2. 9. 2026

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Nový Sales and Customer Excellence & Country Lead Pivovarů Staropramen Martin Čermák
Autor: Molson Coors Beverage Company
Nový Sales and Customer Excellence & Country Lead Pivovarů Staropramen Martin Čermák
Skupina Molson Coors Beverage Company jmenovala do vedení společnosti Pivovary Staropramen pro Českou republiku a Slovensko Martina Čermáka. Do firmy přichází s více než 25 lety zkušeností z FMCG sektoru a rozsáhlou praxí z vedení různých obchodních organizací napříč střední a východní Evropou.
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Martin Čermák bude v rámci pozice Sales and Customer Excellence & Country Lead zodpovědný za vedení českého a slovenského trhu a soustředit se zejména na obchodní strategii, vztahy se zákazníky i další rozvoj a řízení společnosti s téměř 600 zaměstnanci. Pokračovat bude též v naplňování strategických cílů v rámci celé skupiny Molson Coors a zaměří se na posílení pozice nápojových značek i růst podílu na obou trzích. Od září v této roli naváže na aktivity Tea Ćendo, který v červenci po pěti a půl letech z vedení pivovarů odešel.

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Využije k tomu zkušenosti z mezinárodního FMCG prostředí. Během své kariéry zastával seniorní manažerské role v oblasti managementu, obchodu i transformace firem, zodpovídal za obchodní výsledky i vedení rozsáhlých týmů. Působil například ve společnostech SC Johnson, Colgate-Palmolive a Bel Group. Do skupiny Molson Coors Beverage Company, jejíž jsou Pivovary Staropramen součástí od roku 2012, přichází z firmy HOPI FOOD.

Významnou roli v jeho profesní dráze hraje také rozvoj lidí a budování firemní kultury. Během svého působení v Bel Group vedl týmy, které se v letech 2021 a 2022 zařadily mezi tři nejlépe hodnocené v Evropě v interních průzkumech spokojenosti zaměstnanců. Dlouhodobě se věnuje rovněž mentoringu a vzdělávání.

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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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  • 3. 9.  Růst mezd mírně zklamal, přesto byl silný

    Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství nominálně vzrostla ve druhém kvartálu meziročně o 6,4 %, reálně pak o 4,3 %, a to na na 51 966 Kč. Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečností agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.

    Část letošního růstu mezd není výsledkem síly firem, ale zvýšení platů ve veřejném sektoru a přetrvávajícího nedostatku lidí, kvůli kterému firmy přeplácejí nedostatkové profese. Pro domácnosti je to dobrá zpráva, jejich kupní síla se ale teprve letos vrátila nad úroveň před pandemií, takže o bohatnutí bych mluvil s opatrností,“ upozorňuje Radovan Hauk ze skupiny Moore Czech Republic s tím, že pro firmy je to však jiný příběh. Mzdy už několik let rostou rychleji než produktivita práce a zejména v průmyslu se to promítá do nákladů, které nelze donekonečna přenášet do cen.

    Zmrazit mzdy přitom v prostředí nedostatku lidí nejde, protože kdo nepřidá, o lidi přijde. Jediná cesta, jak růst mezd dlouhodobě ufinancovat, je zvýšit výkon na jednoho zaměstnance, tedy investovat do automatizace a robotizace a přestat držet lidi na pozicích, které stroj zvládne lépe,“ dodává Hauk.

  • 1. 9.  Průmyslový PMI na 52měsíčním maximu

    Index nákupních manažerů dosáhl v srpnu nejvyšší úrovně za poslední více než čtyři roky, když vykázal hodnotu 54,1 bodu. Jde jednoznačně o pozitivní výsledek tuzemského průmyslu, protože nestojí pouze na náladách ale především na zakázkách. Ukazuje se, že firmy dokážou získávat nové objednávky i v nelehkých časech drahých energií a nejisté zahraniční poptávky. Podle průzkumu dokonce firmy začaly najímat nové zaměstnance, což je změna oproti dosavadnímu trendu, kdy byl právě průmysl hlavním „producentem“ nezaměstnaných.

    „Průmyslu se z pohledu indexu nákupních manažerů nedařilo pouze v srpnu, ale velmi dobré výsledky vykazuje už posledních šest měsíců. Dává to velkou naději na to, aby si toto odvětví udrželo pozici motoru české ekonomiky a výrazně tak přispělo k ekonomickému růstu země. Jak už ostatně ukázala data za druhý kvartál, průmysl si svoji dominantní pozici potvrzuje nejenom v průzkumech, ale i v tvrdých datech,“ dodává hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 28. 8.  Růst české ekonomiky pod 2 %

    ČSÚ potvrdil, že česká ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla oproti prvnímu o 0,4 %. Zpřesnění časových řad však ukazuje, že navzdory tomu se její meziroční tempo růstu snížilo na 1,9 %. Jde o výsledek změny srovnávacích základen, která nemění základní hospodářské trendy. 

    Hlavní oporou české ekonomiky v letošním roce je domácí poptávka. Solidní růst spotřeby a investic zajišťuje pokračování konjunktury, i když je spojen s vyššími dovozy v důsledku importní náročnosti ekonomiky. K růstu spotřeby napomáhá rychlý růst reálných mezd při současně nízké inflaci. Zajímavé je, že tentokrát se domácnosti pustily do velkých nákupů zboží dlouhodobé spotřeby. Po letech odkládání se zvýšil zájem o automobily a nábytek.

    Pozitivně vypadá i silný růst investic, který táhne výstavba infrastruktury, komerčních nemovitostí i bytů. Vedle toho probíhá také obměna vozového parku firem. Co už však nepotěší, jsou slabší investice do strojů a ICT. Z pohledu odvětví je zřejmé, že ekonomiku táhne průmysl následovaný některými službami, jako jsou obchod, finance a realitní sektor. Dominance průmyslu je dána především úspěšným tažením automotive, které dominuje produkci, exportu i zaměstnanosti. Největší domácí automobilka se stala druhou nejprodávanější značkou v zemích EU a na výsledcích ekonomiky je to vidět.

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