Novým šéfem SV pojišťovny se stane od 1. září 2026 Martin Hargaš

Během své mezinárodní kariéry působil Hargaš na Slovensku, v České republice, Portugalsku, Francii, Řecku a Nizozemsku. Zastával přitom řadu vrcholových manažerských pozic se zodpovědností v oblasti řízení společností, financí, informačních technologií, digitalizace a řízení rizik.
Naposledy pracoval jako finanční ředitel a člen výkonného vedení pojišťovny a penzijní společnosti NN v České republice. V této roli se společně se svým týmem podílel na řízení společnosti, která poskytovala služby přibližně 700 tisíc klientům a zaměstnávala více než 700 lidí.
„Martin Hargaš je zkušený manažer s výrazným mezinárodním přesahem. Spojuje vysokou odbornost, strategické uvažování a partnerský přístup k vedení lidí. Jsme přesvědčeni, že jeho zkušenosti budou důležitým přínosem pro další rozvoj SV pojišťovny,“ říká Stefanie Schlick, předsedkyně představenstva skupiny Sparkassen-Versicherung Sachsen.