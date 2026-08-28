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Novým šéfem SV pojišťovny se stane od 1. září 2026 Martin Hargaš

redakce
Včera

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Nový generální ředitel SV pojišťovny Martin Hargaš
Autor: SV pojišťovna
Nový generální ředitel SV pojišťovny Martin Hargaš
Novým generálním ředitelem SV pojišťovny se s účinností od 1. září 2026 stane Martin Hargaš. Do společnosti přichází s více než 25 lety zkušeností z pojišťovnictví a finančních služeb. Ve vedení bude úzce spolupracovat s Jiřím Maděrou a Markem Bártkem. Ve funkci naváže na Janu Jenšovou, která společnost opustila k 30. červnu 2026 po 26 letech působení.
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Během své mezinárodní kariéry působil Hargaš na Slovensku, v České republice, Portugalsku, Francii, Řecku a Nizozemsku. Zastával přitom řadu vrcholových manažerských pozic se zodpovědností v oblasti řízení společností, financí, informačních technologií, digitalizace a řízení rizik.

Naposledy pracoval jako finanční ředitel a člen výkonného vedení pojišťovny a penzijní společnosti NN v České republice. V této roli se společně se svým týmem podílel na řízení společnosti, která poskytovala služby přibližně 700 tisíc klientům a zaměstnávala více než 700 lidí.

Martin Hargaš je zkušený manažer s výrazným mezinárodním přesahem. Spojuje vysokou odbornost, strategické uvažování a partnerský přístup k vedení lidí. Jsme přesvědčeni, že jeho zkušenosti budou důležitým přínosem pro další rozvoj SV pojišťovny,“ říká Stefanie Schlick, předsedkyně představenstva skupiny Sparkassen-Versicherung Sachsen.

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redakce

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