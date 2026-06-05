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Novým šéfem Tchibo CZ/SK je Jörg Bauer

redakce
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Nový generální ředitel Tchibo CZ/SK Jörg Bauer
Autor: Tchibo CZ/SK
Nový generální ředitel Tchibo CZ/SK Jörg Bauer
Tchibo mění vedení pro Českou republiku a Slovensko. Novým generálním ředitelem se stal Jörg Bauer, který ve funkci vystřídal Jana Suchánka. Ten nyní působí jako Director International Business a řídí region Eastern Europe & Turkey, tedy východoevropské pobočky včetně Turecka a příhraničního obchodu.

Jörg Bauer je nově odpovědný za řízení a další rozvoj byznysu Tchibo v Česku a na Slovensku. Přichází s více než 30 lety zkušeností z mezinárodního maloobchodu. V letech 2016 až 2021 působil jako generální ředitel společnosti Globus Česká republika, kde nesl odpovědnost za klíčové oblasti včetně nákupu, marketingu, výroby, HR a projektového řízení.

Následně působil v managementu společnosti Kaufland Česká republika, kde měl na starosti oblast expanze, správy nemovitostí a souvisejících investic. Dříve v rámci skupiny Kaufland vedl také logistiku a dodavatelský řetězec.

Jörg Bauer dlouhodobě působí v České republice, kde žije a pracuje více než 17 let, a zná specifika lokálního trhu.

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redakce

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Krátce

  • 5. 6.  Růst tržeb sice zpomaluje, zásadní problémy na straně poptávky ale neindikuje

    Tržby v maloobchodě se v dubnu reálně meziročně zvýšily o 1,6 %, ovšem meziměsíčně se snížily o 0,9 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel meziročně vzrostly o 5,3 % a meziměsíčně klesly o 0,3 %.

    Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v dubnu pokračovaly v meziročním růstu, avšak tempo růstu oproti předchozím měsícům zpomalilo. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží, naopak za prodej pohonných hmot a potravin klesly. Nižší tržby jsme zaznamenali také u specializovaných prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením,“ říká Jana Gotvaldová z ČSÚ.

  • 5. 6.  České mzdy vystřelily nahoru

    Průměrná mzda za první čtvrtletí vzrostla o 8,1 %, což v reálném vyjádření znamená nárůst o 6,4 %. Ke zklidnění mzdové dynamiky, které očekávala prognóza centrální banky, tedy zatím nedochází. Tentokrát navíc chybí údaj o mediánové mzdě, který obvykle poskytuje plastický obrázek o vývoji odměňování, protože není zkreslený extrémy na obou stranách rozdělení tak jako průměr.

    Nejvyšší mzdový růst byl v prvním čtvrtletí patrný v oblasti realit, která těží z pokračujícího boomu na trhu nemovitostí. Výrazné přidávání bylo vidět také ve stavebnictví, kde přetrvává nedostatek pracovníků, a dále v administrativních činnostech, HORECA a nově i v zemědělství.

    Celkově byl růst mezd velmi silný a pravděpodobně se neobejde bez inflačních důsledků, zejména v sektoru služeb. Právě na inflaci ve službách ČNB dlouhodobě upozorňuje, takže aktuální čísla pro ni představují negativní překvapení. Ve své prognóze počítala s růstem mezd kolem 7 %, skutečnost je zhruba o jeden procentní bod vyšší. Přitom nelze očekávat, že by v dalších čtvrtletích došlo k dramatickému zpomalení – první čtvrtletí nastavuje laťku pro zbytek roku,“ podotýká hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že je proto pravděpodobné, že se mzdové výhledy budou muset upravit směrem nahoru.

  • 5. 6.  Počet dnů na neschopenkách zůstává stabilní

    Lidé, kteří byli nemocensky pojištění, strávili v Česku v roce 2025 v pracovní neschopnosti každý v průměru 16,6 dní. Tato hodnota se v posledních třech letech příliš neměnila a její úroveň zhruba odpovídá předpandemickému roku 2019. Nejčastější byly neschopenky v autoprůmyslu, nejdéle se stonalo v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství.

    V průběhu roku 2025 chybělo v Česku z důvodu dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz na pracovištích denně v průměru 214 tisíc osob, tedy zhruba stejný počet jako v předchozím roce,“ říká Michal Tvrz z ČSÚ.

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