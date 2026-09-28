Novým vedoucím developmentu a akvizic v P3 Logistic Parks je Jakub Pelikán

Jakub Pelikán do P3 přichází s více než dvěma dekádami zkušeností v oblasti komerčních nemovitostí a developmentu. Posledních sedm let své kariéry strávil na pozici ředitele developmentu evropského developera Mountpark. Dříve čtyři roky vedl společnost Goodman Czech Republic and Slovakia. Pět let také strávil ve společnosti ProLogis Czech Republic Management na pozici Market Officer a Vice President pro Českou republiku a Slovensko.
Tým developmentu rovněž rozšířila Denisa Klammertová jako Senior Acquisition Manager. Přichází z poradenské společnosti iO Partners, kde se specializovala na průmyslové nemovitosti a navázala na předchozí zkušenosti z JLL. Ze stejné stáje přechází i Dina Macků, která na manažerské pozici posílí tým leasingu.