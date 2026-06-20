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O rozvoj investorské komunity Venture Clubu se nově postará Milena Yasmin Žitníková

redakce
20. 6. 2026

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Growth & Community Lead Venture Clubu Milena Yasmin Žitníková
Autor: Venture Club
Growth & Community Lead Venture Clubu Milena Yasmin Žitníková
Jedna z nejdéle fungujících českých komunit soukromých investorů zaměřených na startupy a růstové firmy Venture Club posiluje svůj tým. Do role Growth & Community Lead nastupuje Milena Yasmin Žitníková, podnikatelka a konzultantka s téměř dvacetiletou zkušeností v oblasti výkonnostního marketingu, růstové strategie a budování značek.

Ve společnosti bude mít Yasmin Žitníková na starost především rozvoj klubového dění, přípravu investorských akcí, přivádění nových členů a investorů, vytváření strategických partnerství a část marketingové komunikace. Společně se zakladatelem Venture Clubu Petrem Šedivým se bude podílet také na dalším směřování klubu, rozvoji členských formátů a celkové strategii jeho růstu.

Milena Yasmin Žitníková začínala v marketingu v době nástupu PPC reklamy v agentuře Ataxo, kde se postupně stala školitelkou týmu, garantkou velkých projektů a přednášela na odborných konferencích o výkonnostním marketingu. Později působila jako CEE Marketing Director pro americkou reklamní agenturu, kde měla na starost trhy v Česku, na Slovensku, v Polsku a Rusku. Téměř devět let byla spolumajitelkou marketingového studia StartOnline. Dnes působí jako business & marketing konzultantka a mentorka pod značkou Jasná strategie.

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„Yasmin zná Venture Club od úplného startu. Rozumí jeho filozofii, historii i komunitě a zároveň s sebou přináší zkušenost z marketingu, strategie a podnikání. Právě takovou kombinaci teď pro další rozvoj klubu potřebujeme,“ říká Petr Šedivý, zakladatel Venture Clubu.

Venture Club se v další fázi svého rozvoje zaměří na posílení komunity aktivních investorů, rozšíření členské základny, kvalitní networking a propojování kapitálu se zajímavými podnikatelskými projekty. Cílem je navázat na dosavadní historii klubu a dále rozvíjet prostor, kde mohou investoři sdílet zkušenosti, objevovat nové příležitosti a společně podporovat růst inovativních firem.

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redakce

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