O rozvoj investorské komunity Venture Clubu se nově postará Milena Yasmin Žitníková

Ve společnosti bude mít Yasmin Žitníková na starost především rozvoj klubového dění, přípravu investorských akcí, přivádění nových členů a investorů, vytváření strategických partnerství a část marketingové komunikace. Společně se zakladatelem Venture Clubu Petrem Šedivým se bude podílet také na dalším směřování klubu, rozvoji členských formátů a celkové strategii jeho růstu.
Milena Yasmin Žitníková začínala v marketingu v době nástupu PPC reklamy v agentuře Ataxo, kde se postupně stala školitelkou týmu, garantkou velkých projektů a přednášela na odborných konferencích o výkonnostním marketingu. Později působila jako CEE Marketing Director pro americkou reklamní agenturu, kde měla na starost trhy v Česku, na Slovensku, v Polsku a Rusku. Téměř devět let byla spolumajitelkou marketingového studia StartOnline. Dnes působí jako business & marketing konzultantka a mentorka pod značkou Jasná strategie.
„Yasmin zná Venture Club od úplného startu. Rozumí jeho filozofii, historii i komunitě a zároveň s sebou přináší zkušenost z marketingu, strategie a podnikání. Právě takovou kombinaci teď pro další rozvoj klubu potřebujeme,“ říká Petr Šedivý, zakladatel Venture Clubu.
Venture Club se v další fázi svého rozvoje zaměří na posílení komunity aktivních investorů, rozšíření členské základny, kvalitní networking a propojování kapitálu se zajímavými podnikatelskými projekty. Cílem je navázat na dosavadní historii klubu a dále rozvíjet prostor, kde mohou investoři sdílet zkušenosti, objevovat nové příležitosti a společně podporovat růst inovativních firem.