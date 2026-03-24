Od července bude mít J&T Banka nového šéfa. Stane se jím Slavomír Beňa

Slavomír Beňa má za sebou 25 let zkušeností z finančního sektoru. Zastával například roli ředitele řízení finančních trhů v HVB Bank v Srbsku a v Černé Hoře, a poté i ve Slovinsku. Následně řídil vztahy s finančními institucemi v regionu střední a východní Evropy ve skupině UniCredit ve Vídni, kde byl i zástupcem globálního ředitele pro řízení vztahů s finančními institucemi.
Od roku 2018 působil v UniCredit Bank Česká republika a Slovensko jako ředitel divize firemního a investičního bankovnictví a od roku 2023 navíc jako místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele.
„V posledních letech jsme vědomě a systematicky posilovali manažerský tým banky a připravovali podmínky pro přechod na další generaci vedení. Slavomír je lídr s jasnou vizí, schopností realizace a hlubokým porozuměním bankovnímu byznysu. Věříme, že pod jeho vedením bude J&T Banka pokračovat v růstu a dále nabízet klientům kvalitu produktů a služeb, na kterou jsou dlouhodobě zvyklí," doplnil Igor Kováč, člen dozorčí rady J&T Banky.