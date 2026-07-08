Od roku 2013 úřady označily 45 tisíc nespolehlivých plátců DPH, většinou firmy

Označení „nespolehlivý plátce DPH“ se týká subjektů, které závažně porušují své daňové povinnosti. Obchodování s nimi představuje riziko, protože jejich obchodní partneři ručí také za daně dodavatelů, které nespolehliví plátci neodvádějí. Nejvíce subjektů úřady jako nespolehlivé plátce označily v roce 2017, bylo jich více než 5 400. V následujících letech jejich počet postupně klesal. Mezi lety 2020 až 2024 se počet nespolehlivých plátců pohyboval na podobné úrovni a nepřekročil čtyři tisíce ročně. Vloni se pak počet nově registrovaných nespolehlivých plátců DPH výrazně snížil na 2 337, což bylo meziročně o 37 % méně.
„Z historických dat vidíme, že status nespolehlivého plátce DPH pro takto označenou firmu nebo podnikatele většinou znamená konec podnikání. Zpravidla dochází k poklesu tržeb, ukončení registrace jako plátce DPH a následně také vymazání subjektu z obchodního rejstříku. Z celkového počtu 45 tisíc nespolehlivých plátců od roku 2013 evidujeme pouze zhruba 1 500 subjektů, které potíže překonaly a status nespolehlivého plátce již nemají, nejsou v insolvenčním řízení ani o nich nelze dohledat jinou závažnou negativní informaci,“ vysvětluje analytik společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Jan Cikler.
Z celkového počtu 45 tisíc subjektů, které se staly nespolehlivými plátci DPH, jich bylo z registrů vymazáno 19 tisíc. Dalších více než čtyři tisíce je v likvidaci a necelých pět tisíc subjektů prošlo případně stále prochází insolvenčním řízením.
Více než 19 tisíc subjektů, které mají záznam v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, mělo nebo stále má sídlo na virtuální adrese. Podle analýzy CRIF je jejich největší koncentrace v Praze, a to na adresách Rybná 24, Kaprova 14 a Jaurisova 4. V Brně nejvíce nespolehlivých plátců mělo nebo stále má sídlo na adresách Příkop 4, Příkop 6 a Nové sady 2.
Ready-made společnostmi jako riziko
Za posledních více než 25 let v České republice vzniklo přes 73 tisíc ready-made obchodních společností. Do rejstříku nespolehlivých plátců DPH se dostalo 12,5 % z nich. Průměr za celý český trh je přibližně 4,5 % ze všech subjektů. Mezi ready-made firmami se tak nespolehliví plátci vyskytují téměř třikrát častěji.
„Jako ready-made firmy označujeme společnosti, které nemají žádnou historii a jsou připravené k okamžitému podnikání. Založení těchto společností za poplatek v praxi nabízí řada subjektů na trhu, a to v takové podobě, že je lze okamžitě převést na jiného majitele. Největší množství těchto firem v České republice vzniklo v roce 2013. Bylo jich více než 7 300 a tvořily téměř třetinu všech firem, které v daném roce vstoupily na trh. Popularita ready-made společností však od tohoto roku postupně klesala. V minulém roce jich vzniklo 2 184, což bylo o 44 % méně než v roce 2015. Za deset let počet takto vzniklých firem klesl o více než dvě pětiny,“ říká Cikler.
Tento typ firem často vzniká bez konkrétní poptávky, což naznačuje i období trvající od jejich založení do prvního převodu. Přes 10 tisíc ready-made společností založených od roku 2010 bylo převedeno do 30 dnů, u více než 11 tisíc společností toto období trvalo 30 až 60 dnů.
Přes 86 % ready-made firem, které byly označeny za nespolehlivé plátce DPH a jsou stále zapsány v obchodním rejstříku, nevykazuje žádný obrat nebo má obrat do jednoho milionu korun. Více než polovina z nich má přitom stále sídlo na virtuální adrese. Pro tyto společnosti rovněž platí, že pokud mají jediného vlastníka, téměř v polovině případů (47 %) nepochází z České republiky. Mezi zahraničními majiteli je výrazný podíl osob původem z východní Evropy.
Na Slovensku popularita ready-made firem roste
Na rozdíl od situace v Česku popularita ready-made společností na Slovensku roste. I přes menší velikost trhu zde v loňském roce vzniklo více firem tohoto typu než v ČR, celkem 2 269. To je historicky nejvyšší počet ready-made firem na Slovensku od roku 2011.
Analýza CRIF – Czech Credit Bureau identifikovala přes 200 subjektů, které se zakládání firem věnují. Charakteristické pro ně je, že průběžně mají až stovky dceřiných společností, ve kterých jako statutární zástupce figuruje stejná osoba. Zdaleka největší počet ready-made firem založila společnost Simply Office. Vytvořila přes devět tisíc subjektů, tedy více než desetinu z celkového počtu ready-made společností, které v Česku historicky vstoupily na trh.
„Samotný fakt, že byla společnost založena jako ready-made firma, při jejím posuzování nepředstavuje zvýšené riziko. Tyto subjekty jsou velmi často zakládány se sídlem na virtuální adrese, které se v mnoha případech po převodu na jiné majitele nezmění. Proto u těchto typů subjektů sledujeme vyšší výskyt těchto sídel,“ uzavírá Cikler.