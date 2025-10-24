Od roku 2026 se zvyšují daňové limity benefitů. Firmy tak mohou posílit péči o zaměstnance i jejich zdraví

Výše limitu daňového osvobození vychází z výše průměrné mzdy. Zdravotně zaměřené benefity jsou osvobozeny do její plné výše, tedy do již zmíněných 48 967 korun. Oproti letošnímu roku se bude jednat o navýšení přibližně o 2 400 korun. Limit pro daňově osvobozené volnočasové benefity se meziročně zvýší o zhruba 1 200 korun.
Navýšení ve správný čas
Nový prostor pro navyšování benefitů přichází v době, kdy po něm sami zaměstnanci volají. Data z letošního Barometru zaměstnanců ukazují, že péče zaměstnavatele včetně ohodnocení ve formě benefitů a bonusů je pro zaměstnance meziročně důležitější. Hned 88 % zaměstnanců tvrdí, že benefity a bonusy jsou důležité pro jejich celkovou spokojenost v zaměstnání.
„Zároveň ale platí, že málokdo je se současným nastavením benefitů spokojený. Použijeme-li školní známkování, jen 15 % zaměstnanců tuto oblast hodnotí u svého zaměstnavatele jedničkou. Nejčastější jsou trojky, ale 3 z 10 zaměstnanců známkují svého zaměstnavatele dokonce ještě hůře,“ uvádí generální ředitel Up Benefity Stéphane Nicoletti.
Není divu, že zaměstnanci označují oblast benefitů a bonusů za jednu z hlavních priorit, ve kterých by se měli jejich zaměstnavatelé zlepšit. Tento názor sdílí letos 48 % zaměstnanců a ve srovnání s loňským rokem jich dokonce přibylo. Přes rostoucí nároky zaměstnanců však zatím jen málo zaměstnavatelů využívá nabízený prostor tak, jak je to možné.
„Nejde přitom jen o dostatečnou výši benefitů, ale i o jejich pestrost. Rozhodně nestačí poskytnout všem zaměstnancům kartu na sportovní aktivity nebo poukázky do lékárny, a považovat benefity za pokryté. Stále výrazněji se totiž ukazuje jako klíčový faktor možnost výběru. Obzvlášť v současných pracovních kolektivech, které jsou složeny z několika generací zaměstnanců s diametrálně jinými preferencemi,“ popisuje Nicoletti.
Zaměřeno na zdraví zaměstnanců
Zřejmě největší rezervy mají zaměstnavatelé v benefitech zaměřených na zdraví, které mají přitom daňový limit stanoven nejvstřícněji. Podle Barometru přesto jen desetina zaměstnanců letos zaznamenala rozšířenou nabídku benefitů na zdraví ze strany svého zaměstnavatele.
Sami zaměstnanci však péči o zdraví a zdravotním benefitů věnují stále větší váhu. 74 % z nich považuje zaměstnanecké benefity zaměřené na zdraví za důležité a zasluhující pozornost. Polovina dokonce říká, že by měly patřit mezi hlavní priority firemních programů.
„Zdraví je komplexní záležitost a podporovat ho lze mnoha způsoby. Každý zaměstnanec by měl mít možnost pokrýt díky benefitům to, co mu chybí nebo co ho trápí. Ať už to je zdravější strava, nákup vitamínů, častější pohyb, lepší spánek nebo porada s odborníky ve zdravotních otázkách nejrůznějšího charakteru,“ říká Nicoletti a dodává: „Dnes už vidíme, že podniky jsou připraveny investovat do této oblasti více, protože chápou výhody, které to přináší nejen na tvrdě konkurenčním pracovním trhu, ale vnímají i pozitivní dopad na výkonnost zaměstnanců a v důsledku i na samotné podnikání.“