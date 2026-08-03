CFOtrends

Odklad AI Actu firmy uklidnil. Kvůli Shadow AI přitom porušují povinnosti už dnes

redakce
3. 8. 2026

Sdílet

AI Act
Autor: AdobeStock, Rowan Legal
AI Act
Od neděle 2. srpna se začala uplatňovat další důležitá část evropského AI Actu, která se týká transparentnosti. Firmy si sice po červnovém odkladu části pravidel oddechly, ale většina z nich stále podceňuje rizika takzvané Shadow AI. Jde o fenomén, kdy zaměstnanci potají využívají veřejné nástroje umělé inteligence a vkládají do nich firemní know-how či osobní údaje. Advokát Michal Nulíček z Rowan Legal upozorňuje, že se tím firmy dostávají do paradoxní pozice oběti i pachatele: data vynese zaměstnanec, případnou pokutu však zaplatí zaměstnavatel.

Pod označením Shadow AI se skrývá poměrně běžná a stále rozšířenější praxe, kdy zaměstnanci používají veřejně dostupné AI nástroje, jako jsou ChatGPT, Gemini nebo Claude, bez vědomí a souhlasu zaměstnavatele. Motivace bývá často nevinná – snaha zvýšit efektivitu nebo si ulevit od rutiny. Důsledky takového počínání však mohou být závažné, protože do nástrojů se mohou nekontrolovaně dostat firemní know-how, informace o maržích, zdrojové kódy či osobní údaje zákazníků nebo zaměstnanců.

Zaměstnanci si toto riziko často neuvědomují. Shadow AI se přitom týká prakticky každé firmy, v níž se pracuje s počítači nebo mobilními telefony. Průzkum UpGuard z listopadu 2025 zjistil, že až 80 % zaměstnanců při práci využívá neschválené AI nástroje. KPMG zase ve vlastní studii ze stejného roku dospěla k závěru, že 57 % zaměstnanců používání těchto nástrojů aktivně tají. Nejvíce jsou tímto fenoménem ohroženy společnosti působící v oblasti IT, vývoje, marketingu, práva, daní a poradenství.

Legislativa byla odložena, odpovědnost nikoli

Legislativní balík EU Digital Omnibus, který v červnu definitivně schválily Evropský parlament i Rada EU, sice odložil účinnost části pravidel pro vysoce rizikové AI systémy, rozhodně to však není důvod k oddechu. „Firmy si po červnovém odkladu části pravidel AI Actu oddechly. Nesmějí ale přehlížet, že každá firma, kde lidé potají používají AI nástroje bez jakýchkoli pravidel, porušuje právní předpisy už dnes,“ komentuje přehlížený paradox Nulíček. Od letošního 2. srpna se navíc začala uplatňovat většina zbývajících pravidel AI Actu.

Firmy mají plán, jak čelit podvodům s AI. Reálně se jím ale řídí 13 procent z nich Přečtěte si také:

Firmy mají plán, jak čelit podvodům s AI. Reálně se jím ale řídí 13 procent z nich

Problematické je, že přestože know-how nebo osobní údaje vynáší zaměstnanec, právně za jeho jednání odpovídá firma – jako správce osobních údajů podle GDPR, smluvní strana dohody o mlčenlivosti i povinný subjekt podle AI Actu. „Na Shadow AI je zrádné, že firma je zároveň obětí i pachatelem. Know-how vynese zaměstnanec, který chtěl jen ušetřit čas, ale pokutu za únik osobních údajů nebo porušení NDA zaplatí zaměstnavatel,“ vysvětluje Nulíček s tím, že firmám navíc hrozí souběh sankcí vyplývajících z AI Actu i GDPR. Regulovaným subjektům jako jsou finanční instituce navíc i podle dalších předpisů.

Takové případy se již objevují v domácí i zahraniční praxi. Ústavní soud loni v prosinci udělil advokátovi pořádkovou pokutu 25 tisíc korun za stížnost, v níž argumentoval z podstatné části neexistující judikaturou vygenerovanou umělou inteligencí. Většina incidentů se navíc řeší v rámci interních procesů, takže veřejně zmapované případy představují pouze pomyslnou špičku ledovce.

Zákazy problém nevyřeší

Asi největší poprask vyvolala v roce 2023 kauza jihokorejské technologické společnosti Samsung, jejíž inženýři vložili do bezplatné verze ChatGPT citlivé zdrojové kódy, které se tak dostaly mimo kontrolu firmy. Samsung v návaznosti na incident zakázal svým zaměstnancům používat veřejně dostupné AI nástroje pod hrozbou výpovědi.

Není to teoretické riziko. Instinktivní reakce řady firem je zavést plošný zákaz AI nástrojů, to ale není příliš šťastné. Zákaz je totiž prakticky obtížně vymahatelný a uživatele jen nažene hlouběji do šedé zóny. Jediná funkční cesta je dát lidem schválený a bezpečný nástroj a naučit je s ním pracovat,“ doplňuje odborník na ochranu osobních údajů Rowan Legal Filip Beneš.

Cyber26

AI sama o sobě nestačí. O konkurenceschopnosti firem rozhodují kompetence managementu Přečtěte si také:

AI sama o sobě nestačí. O konkurenceschopnosti firem rozhodují kompetence managementu

Řada firem proto musí s ohledem na tuto realitu zavést bezpečné komerční verze AI nástrojů se smluvními zárukami pro nakládání s daty, přijmout interní AI politiku jasně vymezující, jaká data do nástrojů nepatří, a proškolit zaměstnance. Podle Nulíčka je vhodným prvním krokem anonymní audit, který managementu ukáže, jaké nástroje zaměstnanci nejčastěji používají. „Další užitečnou formou může být samotné školení, kde se v otevřenější atmosféře zaměstnanci spíše rozmluví o konkrétních nástrojích, které v praxi reálně využívají,“ dodává Beneš.

Regulatorní tlak však bude nadále sílit. Legislativním procesem v Česku zároveň prochází adaptační zákon o AI, podle něhož bude dozor nad dodržováním pravidel vykonávat primárně Český telekomunikační úřad a v oblasti ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů. Firmy, které Shadow AI dosud neřešily, by proto měly reagovat dříve, než je na nesoulad s pravidly upozorní regulátor nebo zákazník. A to vše bez ohledu na AI Act, protože pravidla, která je třeba dodržovat, platí již podle stávajících regulací a pokuty za neoprávněné nakládání s citlivými informacemi a osobními údaji hrozí už dnes.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 4. 8.  Agentura Fitch potvrdila Česku rating AA-

    Rating dluhu ČR na úrovni AA- potvrdila agentura Fitch. Zůstává tak na stejné výši od srpna 2018, kdy došlo k jeho zlepšení. Současná známka představuje lepší hodnocení, než jakého se od téže agentury dostává například Francii, Belgii, Slovinsku nebo Estonsku. Ve svém hodnocení pak Fitch uvádí, že ponechává i stabilní ratingový výhled, neboť předpokládá, že rozpočtové uvolnění české vlády zůstane pod kontrolou a bez zásadnějších negativních důsledků.

  • 3. 8.  Mírné zhoršení PMI

    Minule dosáhl index nákupních manažerů čtyřletého maxima na úrovni 53,9, v červenci ovšem přece jen optimismus napříč průmyslem korigoval a PMI klesl na 52,2 bodu. Stále ovšem zůstává v pozitivním pásmu nad 50 body, což znamená pokračování růstu, i když ne tak silném jako dříve. Problémem ovšem zůstávají ceny, a to jak na vstupu, tak na výstupu. Válka v Perském zálivu odstartovala vlnu zdražování nejenom ropných derivátů, ale především plynu a s ním spojené elektrické energie. Firmy mají tento zásah z první ruky, protože častou fungují na spotových cenách.

    „Přehlédnout, že plyn nyní stojí skoro dvojnásobek toho, co v zimě, rozhodně nelze. Elektřina je nyní v létě také dražší než v zimě, což se do nákladů firem také propisuje. A zapomenout není možné ani na dražší logistiku z titulu vyšších cen PHM i výrazně vyšších námořních tarifů,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Na indexu však není podle něj zajímavá ani tak jeho celková hodnota, jako spíše vyhodnocení zakázek. A těch i nadále přibývá, takže je možné i pro příští měsíce být mírným optimistou. Nabírat se noví zaměstnanci zřejmě nebudou, ale průmysl by se mohl udržet v mírném tempu i v následujících měsících, zvlášť pokud se mu bude dařit získávat nové odběratele jako doposud. „Průmysl je tak letos jedním z hlavních motorů české ekonomiky, který se zatím dokázal vypořádávat nejenom se slabou evropskou poptávkou, ale i rostoucími náklady a sílící konkurencí z dalekého východu,“ uzavírá Dufek.

  • 3. 8.  Data z eurozóny pozitivně překvapila

    Její ekonomika ve druhém čtvrtletí mezičtvrtletně vzrostla o 0,4 % oproti očekávaným 0,2 %, zatímco meziroční růst dosáhl 1 %. Pozitivní výsledek byl plošný napříč ekonomikami velké čtyřky v čele se Španělskem (+0,7 %), Německo, Francie a Itálie vzrostly shodně o 0,2 %. Relativně solidní růst tak zatím potvrzuje odolnost evropských ekonomik v prostředí zvýšených geopolitických rizik a cen energií.

    Příjemně překvapily i předstihové indikátory, když došlo k výraznému zlepšení indikátoru důvěry v ekonomiku od Evropské komise na 96,9 b. Přispěla k tomu lepší nálada v průmyslu i ve službách. Lepší evropská data mohou zmírnit obavy ohledně hospodářského růstu, a tím posílit sázky na zvýšení sazeb ECB, od které analytici očekávají v září zvýšení sazeb o 25 bb.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů