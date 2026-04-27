OMV v Česku má novou ředitelku i šéfku marketingu

Miriam Fellingerová má více než dvacet let zkušeností v oblasti obchodu, prodeje a řízení retailových aktivit. V rámci skupiny OMV působí dlouhodobě a v minulosti zastávala mimo jiné pozice Area Sales Manager a Department Sales Manager. Ve své dosavadní roli se na Slovensku věnovala rozvoji sítě čerpacích stanic, zlepšování zákaznického servisu, rozšiřování infrastruktury pro elektromobilitu i implementaci nových konceptů a inovací v retailu.
Ve své nové roli bude zodpovědná za řízení retailových aktivit OMV v Česku, přičemž se zaměří na posilování zákaznické zkušenosti. Její snahou je, aby zákazníci na lokálním trhu dali přednost značce OMV před konkurencí.
„Neustále hledáme další příležitosti, jak značku OMV přiblížit zákazníkům a jejich každodenním potřebám na cestách. Důležitým prvkem je ale také samotná atmosféra na čerpacích stanicích. Tu pomáhají vytvářet motivovaní a profesionálně školení zaměstnanci, kteří mají zásadní vliv na celkový zákaznický zážitek,“ říká Miriam Fellingerová s tím, že mezi její hlavní priority patří modernizace, rozvoj inovací i posílení zákaznického zážitku. S tím se pojí také koncept VIVA a jeho gastro nabídka.
Strategickým tématem i nadále zůstává elektromobilita. Ve spolupráci s partnerem PRE plánuje OMV rozšiřovat síť ultra-výkonných dobíjecích stanic napříč Českou republikou a podporovat tak rozvoj dostupné dobíjecí infrastruktury pro moderní a udržitelnou mobilitu s nižší uhlíkovou stopou.
Marketing OMV nově povede Karolina Kyselová, která ve společnosti dosud působila sedm let jako Professional Loyalty Manager a která na této pozici střídá Michala Jandu. Ten za marketing zodpovídal jako Convience Retail Manager. Ve své nové roli přebírá Kyselová odpovědnost za řízení marketingových aktivit OMV na českém trhu, současně bude fungovat jako hlavní kontakt pro média.