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Paradox českého trhu. Firmy hledají lidi, ale padesátníkům zavírají dveře

redakce
Včera

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Senior, zaměstnanci, zaměstnaný senior
Autor: Shutterstock
Český pracovní trh čelí nepochopitelnému paradoxu. Zaměstnavatelé si dlouhodobě stěžují na kritický nedostatek kvalifikovaných sil, zároveň však při náboru často staví neviditelnou bariéru – věk. Podle průzkumu projektu Neviditelní připouštějí dvě třetiny firem, že vyšší věk uchazečů může negativně ovlivnit jejich šance na přijetí.
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Na to, že právě lidé ve věku 50+ představují významný a často nedostatečně využívaný potenciál českého trhu práce, upozorňuje i Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS). „Český trh práce se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků a demografický vývoj jasně ukazuje, že tento tlak bude dál sílit. Populace stárne, prodlužuje se ekonomická aktivita lidí a postupně se posouvá i věk odchodu do důchodu. Firmy si proto nemohou dovolit přehlížet schopné lidi jen kvůli jejich věku. Budoucnost českého trhu práce stojí na tom, že dokážeme využít potenciál všech generací – rozhodovat by měly především zkušenosti, kompetence a motivace,“ říká šéf APPS Ivan Dzido.

Padesátníci zůstávají bez práce i roky

Tragický rozměr celého problému ilustrují aktuální data Úřadu práce i průzkumy HR agentur. Lidé nad 50 let tvoří už 38 % všech evidovaných nezaměstnaných – jde o více než 142 tisíc lidí. Plných 29 % z nich je bez práce déle než dva roky (celkem 46 % déle než rok) a podpora v nezaměstnanosti náleží jen jedné třetině z nich. Drtivá většina navíc naráží na odmítnutí i při snaze o rekvalifikaci.

Tato negativní zkušenost vytváří na trhu sekundární efekt – lidé ve vyšším věku se zdráhají měnit zaměstnavatele z vlastního rozhodnutí. Zatímco celková roční fluktuace na českém trhu se pohybuje kolem 12 % a u mladých do 34 let mění práci 16 % lidí ročně, u zaměstnanců nad 55 let jde o méně než polovinu.

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Přístup lidí ve vyšším produktivním věku k novým pracovním příležitostem zůstává velmi omezený. Lidé často zůstávají v zaměstnání i v případech, kdy mají neadekvátní podmínky, zažívají toxický přístup či stagnující mzdy. Nezájmem zaměstnavatelů a přímou zkušeností s věkovou diskriminací klesá jejich sebedůvěra i ochota vyjednávat o lepších podmínkách,“ vysvětluje Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu ze společnosti Alma Career.

Pasivita a opatrnost starších ročníků však nepřináší řešení, ale podle Dombrovského jen prohlubuje jejich znevýhodnění na trhu práce. Vedle pomalejšího mzdového růstu přicházejí také o možnosti dalšího rozvoje: „To vše má dlouhodobé dopady na jejich kariéru – od pomalejšího růstu mezd po nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání a posunu do perspektivnějších pozic. Ve výsledku to snižuje ochotu těchto lidí pokračovat v práci déle, než je nezbytně nutné před odchodem do důchodu. Jde o výrazné plýtvání potenciálem skupiny, která má přitom dnes již skoro třetinový podíl na celé české zaměstnanosti.“

Účet za předsudky: 61 miliard ročně

Déle trvající nezaměstnanost starších pracovníků přitom představuje nejen závažný sociální problém, ale podle dat Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) i výraznou zátěž pro veřejné rozpočty a českou ekonomiku. Každý dlouhodobě nezaměstnaný člověk ve věku nad 50 let totiž stojí státní kasu zhruba 551 tisíc korun ročně na vyplacených dávkách, zdravotním pojištění a ušlých daních či odvodech.

Samotný uchazeč pak na ušlé mzdě přichází o více než 250 tisíc korun ročně. Celkové hospodářské ztráty spojené s nevyužitým potenciálem nezaměstnaných padesátníků tak podle výpočtů CETA ročně přesahují 61 miliard korun.

Když rozhodují kompetence, ne datum narození

Že jsou obavy z věku zbytečné, dokazuje praxe personálních agentur, které často fungují jako ledoborci předsudků. Členové APPS se v praxi pravidelně setkávají s příběhy lidí, kteří navzdory bohatým zkušenostem čelí při hledání práce překážkám souvisejícím s věkem. Právě personální agentury zde však často sehrávají důležitou roli prostředníka mezi uchazeči a zaměstnavateli.

Zkušenosti personalistů potvrzují, že věk nemusí být překážkou ani při obsazování nejvyšších manažerských pozic. V náročném výběrovém řízení na výkonnou manažerskou pozici uspěl mezi devíti uchazeči kandidát, který letos oslavil 58 let. Výběr trval téměř šest měsíců a zahrnoval pracovní reference, psychodiagnostiku i detailní hodnocení manažerských kompetencí a proaktivního přístupu. A přestože soupeřil i s výrazně mladšími kandidáty, rozhodly jeho dlouholeté zkušenosti, kontinuální profesní dráha, rozhodnost a schopnost přinášet strategický pohled na další rozvoj společnosti. Do nové role nastoupil 1. července 2026 jako člen vrcholového managementu.

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Lidé starší 55 let přinášejí do pracovních týmů nepřenositelné zkušenosti, životní nadhled i loajalitu. Přesto se stále setkávají s předsudky, že nerozumějí moderním technologiím nebo nemají chuť učit se novým věcem. Podpora jejich zaměstnávání je přitom investicí do rozmanitých, stabilních a výkonných pracovních kolektivů,“ vysvětluje HR konzultantka Trenkwalderu Gabriela Fialová.

Zkušenosti otevírají dveře

Podobnou pozitivní zkušenost mají i další členské agentury APPS. Agentura GoodCall obsazovala pozici HR manažerky pro zahraniční výrobní společnost v Českých Budějovicích. Mezi kandidáty byla žena ve věku lehce přes šedesát let. Ve svém životopise takticky neuvedla datum narození ani rok ukončení studií. Personalisté se v tomto případě soustředili výhradně na prokazatelné výsledky a kompetence kandidátky. Klient byl z její energie a profesionality nadšený a její skutečný věk se dozvěděl až při podpisu pracovní smlouvy. Na jejím přijetí to už nic nezměnilo a dnes v organizaci odvádí špičkovou práci.

Podle Milana Nováka z agentury GoodCall je klíčové tuto generaci nepřehlížet: „Zaměstnanci ve věku 50+ nepředstavují problém, ale příležitost. V době nedostatku pracovních sil si česká ekonomika nemůže dovolit přehlížet zkušenosti, odpovědnost a stabilitu, které tato generace přináší.“

Podobně uspěla kandidátka 50+, které pomohla agentura Index Nosluš. Po přestěhování do nového města přijala práci mimo svůj původní obor, aby si zajistila stabilní příjem. Přesto se dlouhodobě snažila vrátit do prostředí, které lépe odpovídalo jejím zkušenostem a schopnostem. Po neúspěšných pokusech najít práci ve svém oboru začínala ztrácet naději. Konzultanti však vsadili na její preciznost a důslednost a doporučili ji na pozici v laboratoři. Přestože pro ni byla agenda nová, její motivace učit se zaměstnavatele přesvědčila a žena je dnes ve firmě stabilní oporou.

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redakce

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  • 12. 10.  Nezaměstnanost mírně pod pětkou

    Podíl nezaměstnaných osob v září překvapivě poklesl na 4,97 % ze srpnových 5,05 % a sezónně očištěná nezaměstnanost se snížila. Hlavním důvodem byl poměrně silný odchod lidí z evidence úřadů práce do zaměstnání. Očekávaná vlna absolventů na úřady práce sice dorazila, avšak podzimní nábory ji více než vykompenzovaly. V meziročním srovnání však zůstává nezaměstnanost vyšší, když loni v září podíl nezaměstnaných osob činil 4,55 %.

    Pozitivní zprávou je rovněž poměrně silný meziroční nárůst volných pracovních míst v září 8,6 tisíce na 104,4 tisíce. To může souviset s vyšší poptávkou po lidech v průmyslu. Zářijový průzkum PMI ve výrobním sektoru například ukázal nejrychlejší zvyšování zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu od dubna 2022. Také průzkum náborových plánů pro čtvrté čtvrtletí vyznívá příznivě, když 37 % oslovených zaměstnavatelů plánovalo počet pracovníků zvýšit a jen 13 % snížit. Pokud se tyto záměry promítnou do skutečných náborů, mohl by se trend růstu nezaměstnanosti během podzimu přechodně zastavit,“ uvádí hlavní ekonomu Citfinu Miroslav Novák.

    Za celý rok 2026 lze podle něj očekávat průměrný podíl nezaměstnaných osob na 5,0 %. Silnější růst domácí ekonomiky a obnovení podzimních náborů by měly další růst nezaměstnanosti brzdit. Rizikem zůstává ochlazení hospodářského růstu v návaznosti na vyšší ceny energií a případné zhoršení zahraniční poptávky. Přetrvává také vysoká dlouhodobá nezaměstnanost.

  • 6. 10.  Inflace po pěti měsících zpět na 2,5 %

    Krátké intermezzo, kdy česká inflace nedosahovala ani dvouprocentního cíle ČNB, v září skončilo. Inflace tentokrát poskočila z 1,9 % rovnou na 2,5 %, přičemž se o to zasloužily energie, zejména v podobě dražších pohonných hmot. Zabrzdit inflaci tentokrát už příliš nedokázaly ani potraviny, které sice dál zlevňovaly, avšak ne natolik, aby tlak energií vyrovnaly.

    Neutichá ani inflační tlak ve službách. S růstem cen služeb o 4,6 % rozhodně nemůže být spokojena ani centrální banka, ani spotřebitelé. Tato situace má sice svůj primární základ na realitním trhu, při pohledu na celé spektrum služeb je však vidět, že se zdražuje všude.

    A co čekat dál? „Pokud nenastane nějaké zázračné uklidnění v Perském zálivu, česká inflace dál poroste. Na začátku příštího roku už nejspíš překoná tříprocentní hranici, protože se do ní začnou propisovat i vyšší ceny elektřiny a zemního plynu,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že těžko čekat, že dvojnásobně dražší plyn a o dvě třetiny dražší silovou elektřinu budou moci dodavatelé nést na svých bedrech. Navíc skončí i trend zlevňování potravin, takže už půjde jen o to, kdy a kde bude inflace vlastně kulminovat.

    Zatím je pravděpodobné, že příští rok inflace zůstane pod hranicí %. Neznamená to ovšem, že ČNB bude chtít pasivně přihlížet. Prostor pro jedno zvýšení úrokových sazeb se proto pomalu otevírá už nyní,“ dodává Dufek.

  • 1. 10.  Zářijový PMI ukazuje na další expanzi v průmyslu

    Český zpracovatelský průmysl pokračoval v září v silné expanzi, byť ze srpnových 54,1 bodu poklesl na 53,5 bodu. Výrobní podmínky se zlepšily natolik, že firmy nabíraly nové pracovníky, a to dokonce nejprudším tempem od dubna 2022. K rozšiřování výrobních kapacit přistoupily zaměstnavatelé v důsledku zvýšení příjmu nových zakázek, k němuž docházelo již sedmý měsíc v řadě.

    Na druhou stranu si firmy stěžovaly na problémy v dodavatelských řetězcích. Termíny dodávek se protáhly nejvíce za poslední tři měsíce. Jako příčiny firmy uváděly výpadky v přepravě, nedostatky materiálu nebo omezené kapacity prodejců. Ceny vstupů pak na konci třetího čtvrtletí vzrostly prudším tempem. Zde se negativně odrazil konflikt na Blízkém východě, kdy na výrobce dopadly vyšší ceny energií, paliv a přepravy.

    Ve výhledu na příští rok zůstávají podnikatelé optimističtí. Stupeň důvěry od srpna sice lehce poklesl, byl ale silnější než trend průzkumu. Optimismus podpořilo získání nových klientů, uvádění nových výrobků na trh a naděje na posílení poptávky. Vyhlídky pro český průmysl tak zůstávají příznivé. K oživení by měla přispívat i lepší výkonnost německého průmyslu, jemuž nahrává schválený fiskální balíček. Lepší výsledky ukazují i data za eurozónu jako celek. Zahraniční poptávka by tak měla i nadále hrát českým výrobcům do karet,“ uvádí analytička Komerční banky Jana Steckerová

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