Partners posilují vedení financí. Z KKCG přichází expert na akvizice Ondřej Matuštík

„Příchod Ondřeje Matuštíka je pro nás důležitým krokem v dalším rozvoji skupiny, zejména se zaměřením na evropskou expanzi. Jeho zkušenosti s řízením financí ve velkých mezinárodních strukturách a s M&A projekty posílí naše plány v oblasti dalšího růstu skupiny,“ říká spoluzakladatel finanční skupiny Partners Petr Borkovec.
Matuštík přichází s více než desetiletou zkušeností z vrcholového managementu v mezinárodním prostředí skupiny KKCG. Naposledy zde působil jako Executive Director a Group CFO ve společnosti KKCG Technologies, kde řídil finanční agendu skupiny s konsolidovanými tržbami přesahujícími miliardu eur a aktivitami ve více než 20 zemích světa. Kromě klasických firemních financí se v pozici jednatele věnoval i venture kapitálovému fondu Springtide Ventures.
Ve své kariéře se významně podílel na realizaci více než 25 transakcí v oblasti fúzí a akvizic v hodnotě stovek milionů eur. Jeho zkušenosti zahrnují také řízení rozsáhlých transformačních projektů, nastavování organizačních struktur, financování akvizic i integraci společností po jejich začlenění do skupiny. V rámci působení v KKCG Technologies zastával ve skupině KKCG také roli Group CFO a člena představenstva ve společnostech Aricoma, Avenga a Springtide.
Ondřej Matuštík vystudoval finanční a pojistnou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, Manažerskou informatiku na VŠE a tamtéž získal titul Ph.D. z informatiky.