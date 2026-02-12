CFOtrends  »  Pavel Lískovec je novým ředitelem Loxone pro východní Evropu

Pavel Lískovec je novým ředitelem Loxone pro východní Evropu

12. 2. 2026

Společnost Loxone, která se zaměřuje na automatizaci domácností a komerčních budov, jmenovala Pavla Lískovce ředitelem pro východní Evropu. Ten doposud vedl český trh, ale nyní zodpovídá za řízení a strategický rozvoj aktivit firmy v celém východoevropském regionu. Nově má na starosti kromě Česka také Slovensko a Polsko a zároveň podporuje další trhy v regionu prostřednictvím distributorů, například v Maďarsku, Bulharsku či na Ukrajině.

Lískovec působí ve společnosti Loxone od roku 2016, kdy svou zdejší kariéru zahájil na zákaznické technické podpoře. Následně se věnoval školení instalačních partnerů, jejich rozvoji a navazování spolupráce s developery. Díky svému odbornému zaměření a dlouholeté praxi se postupně stal klíčovým členem týmu, který významně přispěl k rozvoji značky na českém trhu. Postupně vybudoval vlastní tým a převzal vedení české pobočky, kde mimo jiné založil oddělení Business Developmentu. Doposud zastával pozici Branch Manager.

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou – SPŠSE Dukelská v oboru Elektroinstalace. Základy manažerských dovedností získal také díky působení na řídicí pozici ve vzdělávací instituci V-Studio.

