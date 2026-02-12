Pavel Lískovec je novým ředitelem Loxone pro východní Evropu

Lískovec působí ve společnosti Loxone od roku 2016, kdy svou zdejší kariéru zahájil na zákaznické technické podpoře. Následně se věnoval školení instalačních partnerů, jejich rozvoji a navazování spolupráce s developery. Díky svému odbornému zaměření a dlouholeté praxi se postupně stal klíčovým členem týmu, který významně přispěl k rozvoji značky na českém trhu. Postupně vybudoval vlastní tým a převzal vedení české pobočky, kde mimo jiné založil oddělení Business Developmentu. Doposud zastával pozici Branch Manager.
Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou – SPŠSE Dukelská v oboru Elektroinstalace. Základy manažerských dovedností získal také díky působení na řídicí pozici ve vzdělávací instituci V-Studio.