Penta Hospitals CZ mění složení vrcholného vedení

Změna ve vrcholném vedení přichází v období, kdy skupinu Penta Hospitals CZ čeká další významná etapa růstu, včetně integrace šesti nemocnic skupiny Group Mediterra. Těsnější propojení vedení divize zdravotní péče s business developmentem má za cíl podpořit efektivní začlenění nových součástí skupiny a zároveň zajistit, aby se i v období rozšiřování péče dařilo zachovávat vysoký standard péče pro pacienty a klienty.
Martin Křížek vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na management a finance a je držitelem profesní kvalifikace ACCA. Ve skupině Penta Hospitals CZ působí čtyři roky, přičemž v posledních dvou letech byl členem nejvyššího vedení. Během svého působení se podílel na důležitých rozvojových projektech i akvizicích a detailně se seznámil s fungováním celé skupiny, na něž nyní v nové roli naváže.
V nové roli se Křížek zaměří na řízení a další rozvoj zdravotní divize napříč skupinou. Jeho odpovědností bude koordinace nemocniční a ambulantní péče, nastavování spolupráce mezi jednotlivými částmi divize a podpora jejího stabilního fungování v rámci celé sítě Penta Hospitals CZ. Součástí jeho agendy bude také vytváření podmínek pro efektivní spolupráci zdravotní divize s dalšími částmi skupiny.