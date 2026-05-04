Penta Real Estate posiluje holdingové řízení, do čela míří David Musil

Jana Chuchvalcová
4. 5. 2026

CEO skupiny Penta Real Estate David Musil
Autor: Penta Real Estate (publikováno se svolením)
Penta Real Estate vstupuje do nové etapy a z regionálního developera s dominantní pozicí v Česku a na Slovensku se posouvá mezi mezinárodní hráče. Posiluje proto řídicí holdingovou strukturu, do jejíhož čela byl s účinností od 1. dubna 2026 jmenován David Musil, pozici skupinového CFO zastává Michal Pindroch. Role tří lokálních výkonných ředitelů zastávají: Michal Rehák na Slovensku, Pavel Streblov, který vede od loňska expanzi do Velké Británie, a Rudolf Vacek v Česku. Ten v této roli vystřídal Davida Musila.

Změna přichází v době, kdy firma výrazně posiluje jak objem projektů, tak geografický záběr. V roce 2025 dosáhla realitní divize Penta Investments rekordní úrovně čistého zisku ve výši dvou miliard korun a celková hodnota aktiv společnosti vzrostla meziročně o 23,5 % na více než 51,5 miliardy. 

Skupina dnes po vstupu na londýnský realitní trh působí na třech trzích, zaměstnává téměř 200 lidí a řídí více než 40 projektů v různých fázích přípravy či výstavby. Z toho je nyní ve výstavbě 15 projektů, přičemž deset jich je v Česku, tři v Británii a dva na Slovensku.

Penta Real Estate vyrostla nejen na trzích v Česku a na Slovensku, kde dlouhodobě působí, ale rozšířila se i na britský trh do Londýna, a plánuje možnost vstupu na čtvrtý trh. To zákonitě vedlo k tomu, abychom posílili vedení na úrovni holdingu. Jsem rád, že se holdingovým šéfem stal David Musil, který s námi Pentu buduje už 18 let. Všichni ředitelé jednotlivých zemí působí ve firmě dlouhodobě a mají plnou důvěru nás partnerů,“ říká partner a spoluzakladatel Penty Marek Dospiva.

Dynamický nárůst projektů

Nová řídicí struktura má za cíl urychlit růst na všech třech trzích a posílit pozici Penta Real Estate jako mezinárodního developera. „Chceme růst organicky na domácích trzích i akvizičně v zahraničí. Naším cílem je sjednotit postupy a strategie při zachování silného lokálního řízení ostřílených ředitelů v jednotlivých zemích, kteří sdílejí DNA Penty. Zároveň chceme postupně přenášet naše 20leté know-how do Londýna i do dalších zemí, kam se rozhodneme expandovat,“ říká šéf Penta RE Musil.

Klíčovým trhem přitom zůstává pro skupinu Česká republika. „Letos nás čeká důležitý rok, kdy se z loňských dvou projektů ve výstavbě stane deset. Jde o rezidenční, kancelářské i smíšené projekty v hodnotě přes 20 miliard korun, které Praze do tří let přinesou zhruba 1 800 nových bytů. Mým úkolem je kapacitně posílit pražský tým a provést ho touto dynamicky rostoucí fází,“ uvádí výkonný ředitel Penta RE pro Česko a dosavadní ředitel pro výstavbu Vacek, který ve firmě působí přes 15 let.

Mezi významné rozestavěné rezidenční projekty společnosti v Praze patří Žižkov 3.0, MOCCA Vysočany, Nová Waltrovka či mikroapartmány na Smíchově. Nové prémiové kanceláře vzniknou v Hybernské, na Vinohradské a v rámci projektu Churchill III nad Hlavním nádražím. Penta RE v Praze připravuje také velké transformační projekty Florenc 21, IV. Kvadrant Vítězného náměstí či přestřešení Masarykova nádraží.

Expanze do dalších zemí

Významnou roli v nové strategii řízení hraje zahraniční expanze. Na konci roku 2025 ohlásila Penta RE vstup na britský trh, kde prostřednictvím joint venture s developerem Ballymore realizuje už tři rezidenční projekty – Embassy Gardens, Canary Wharf a Brentford. Do roku 2029 by zde mělo vzniknout více než tisíc bytů s celkovou tržní hodnotou blížící se jedné miliardě liber.

Londýnskou expanzi vede dlouholetý obchodní ředitel Pavel Streblov, který má za úkol budovat pozici firmy na jednom z nejkonkurenčnějších realitních trhů v Evropě. „Než jsme se rozhodli pro Londýn, strávili jsme přibližně dva roky analýzou i dalších trhů, jako jsou Německo a Polsko. Na britské metropoli je pro nás atraktivní jeho otevřenost vůči mezinárodnímu kapitálu a vstřícný přístup města vůči developerům,“ uzavírá výkonný ředitel Penta RE v Londýně Streblov.

Krátce

  • 5. 5.  Nejvyšší PMI za čtyři roky

    Index nákupních manažerů z tuzemského zpracovatelského sektoru v dubnu dosáhl hodnoty 52,9 bodu a překonal tím jak výsledek z předchozího měsíce (52,8) tak i odhad trhu (51,4). Index tak je nejvýše za poslední čtyři roky, zůstává bezpečně v pásmu expanze. Rostla výroba i zakázky tuzemských podniků, mimo jiné i díky přesměrování odběratelů k místním výrobcům a zásobám. Strach z logistických prodlev a zdražování pak vede k návratu ke kratším zásobovacím linkám.

    Pokud to nebude výkyv, ale trend, bude možné mluvit o deglobalizaci. A v podstatě pozitivní, protože jak ukázala covidová zkušenost a následně ta čipová, trochu to evropské firmy s honbou za nižšími cenami subdodávek už přece jen přehnaly s tím, jak si byly až příliš jisté stabilitou dodávek na tisíce kilometrů daleko. Just-in-time se hodí opravdu spíše do pohodových časů,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že může jít jen o dočasný stimul, protože ve chvíli, kdy nejistota pomine, začnou firmy hrát opět na jistotu a náklady vázané v zásobách.

    Rekordní PMI sice vyznívá pro průmysl velmi nadějně, avšak nejistota narůstá. Nejde přitom jen o konflikt v Perském zálivu, který tlačí výrobní inflaci vzhůru, ale možná i o nenaplněná očekávání ohledně fiskálního impulsu v Německu.

  • 30. 4.  Na každých tisíc obyvatel připadá v Česku 55 firem, v Praze to je 191

    Tuzemské firmy dlouhodobě přibývají rychleji než obyvatelé. Zatímco v roce 2019 připadalo na každých tisíc obyvatel 47 firem, loni to bylo 53 a aktuálně již 55. Celorepublikovému průměru se zcela vymyká Praha, kde je koncentrace firem a podnikatelů výrazně vyšší než v ostatních krajích. Vyplývá to z dat Dun & Bradstreet.

    Vedle kapitálových firem je patrný i nárůst živnostníků, což může odrážet flexibilnější formy práce i snahu diverzifikovat příjmy. Meziročně se počet podnikatelů – fyzických osob zvýšil ze 183 na 187 na tisíc obyvatel. Růst počtu podnikatelských subjektů na obyvatele zároveň znamená vyšší konkurenční tlak, ale i větší dynamiku domácí ekonomiky. Ve srovnání se společnostmi s ručením omezeným a akciovými společnostmi počty živnostníků v jednotlivých krajích výrazně lépe kopírují počty obyvatel, nicméně Praha se opět vymyká celorepublikovému průměru s počtem 271.

  • 30. 4.  HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,2 %

    Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 2,1 %. „Meziroční růst HDP o 2,1 % byl výhradně podpořen domácí poptávkou, zejména výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Negativní příspěvek mělo saldo zahraničního obchodu,“ sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

