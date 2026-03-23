Pětina zaměstnanců má pravidelný „vedlejšák“, šéfové o tom často vědí

redakce
Včera

Práce, zaměstnanci
Autor: Unsplash, ManpowerGroup (publikováno se svolením)
Jen třetina zaměstnanců nemá vedlejší příjem a ani to neplánuje. Stačí jim výplata z hlavního zaměstnání a volný čas je pro ně cennější. Naopak pravidelně si přivydělává 18 % pracujících a podobně velká je skupina lidí s nárazovými vedlejšími příjmy. Dalších 29 % dotázaných sice zatím nemá „vedlejšák“, ale hledá možnost, jak si přivydělat.

Pro nás to není velké překvapení, v personální agentuře se často setkáváme se zájemci o práci, kteří hledají přivýdělek,“ říká šéf společnosti Předvýběr.CZ František Boudný s tím, že data pro průzkum sbírala agentura Talk Online Panel..

Každý pátý přivýdělek je z nutnosti

Z těch, kteří mají druhou práci nebo o ní uvažují, je nutností pro 17 % lidí, kteří uvádějí, že z hlavního příjmu nepokryjí všechny základní životní náklady.

Pětina zaměstnanců má pravidelný „vedlejšák“

Autor: Předvýběr.CZ (publikováno se svolením)

Dalších 45 % zaměstnanců považuje přivýdělek jako standard, jak si dopřát věci navíc, jako je dovolená, koníčky nebo investice, pro 21 % dotázaných jde o zadní vrátka pro případ ztráty zaměstnání a pro zbylých 17 % je druhá práce příležitostí pro seberealizaci.

Zaměstnavatelé to vědí

Podle průzkumu o tom, že si zaměstnanci přivydělávají, ví 63 % zaměstnavatelů. Většině to nevadí, ale zhruba 10 % se to nelíbí, míní respondenti. „Je pochopitelné, že zaměstnavatelé mají strach, že se lidé naplno nevěnují své práci,“ vysvětluje Boudný a dodává, že téměř 7 % zaměstnanců druhou práci před svým šéfem raději tají.

Čtvrtina lidí se přitom často věnuje vedlejšáku ve své hlavní práci, když „mají hotovo“. Práci pro různé zaměstnavatele od sebe důsledně odděluje 30 % lidí. Šest z deseti lidí věnuje vedlejšáku méně než pět hodin týdně, zatímco 29 % zaměstnanců až deset hodin.

Krátce

  • 23. 3.  Česká ekonomika loni rostla nejrychleji za poslední tři roky

    Českou ekonomiku v roce 2025 hnala vpřed především domácí poptávka. Spotřebu podpořil zejména pokračující solidní reálný růst výdělků spojený se zklidněním inflace. Loni se dařilo zejména službám a stavebnictví, konec roku ale přinesl oživení i v průmyslu.

    Domácí poptávka byla hlavním tahounem hospodářského růstu v roce 2025 včetně jeho závěrečné čtvrtiny. Stabilní oživení spotřeby domácností souviselo se zklidněním růstu cen a solidním reálným navýšením mezd. Posílení investiční aktivity, která v předchozích letech klesala, bylo loni spojeno s pozitivním obratem ve stavebnictví. Dařilo se řadě odvětví služeb a ve 4. čtvrtletí příznivější výsledky ukázal i průmysl,“ říká místopředseda Českého statistického úřadu Jaroslav Sixta.

  • 19. 3.  ČNB zůstává ve vyčkávacím módu

    Bankovní rada České národní banky na svém dnešním pravidelném měnověpolitickém zasedání rozhodla o zachování základní úrokové sazby na stávající úrovni, tedy na 3,5 %. Sazba tak zůstává nezměněna od května roku 2025. Tento výsledek byl na trhu všeobecně očekáván a nepředstavuje tedy žádné překvapení.

    Zatímco ještě donedávna někteří členové bankovní rady signalizovali otevřenost debatám o možném snížení úrokových sazeb, inflační rizika plynoucí z válečného konfliktu budou diskusi pravděpodobně stáčet spíše opačným směrem. „Pokud se konflikt a následně i logistika v Perském zálivu neuklidní v nejbližších několika týdnech, považujeme za pravděpodobné, že tuzemská inflace vzroste o vyšší desetiny až nízké jednotky procentního bodu a vyžádá si ještě v letošním roce zvýšení základní úrokové sazby o 0,5 až 1,0 procentního bodu,“ dodává hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

  • 19. 3.  Česká inflace je třetí nejnižší v EU

    Podle únorových údajů Eurostatu se česká harmonizovaná inflace snížila na rovné 1 %, a byla tak třetí nejnižší v rámci celé EU. Níže už bylo jen Dánsko a Kypr. Pro nás často vzorové Německo má inflaci na 2 % a úspěšně euroizované Slovensko, jako druhá nejhorší země EU, dokonce na 4 %.

    Harmonizovaná inflace v ČR je výrazně nižší než ta národní, protože se do ní nezapočítává tzv. imputované nájemné, tedy ceny bytů na trhu. Nicméně podle expertů je to jediné číslo, které má smysl srovnávat. I bez eura se tak Česko propracovalo do skupiny nejméně inflačních ekonomik.

