Pětina zaměstnanců má pravidelný „vedlejšák“, šéfové o tom často vědí

„Pro nás to není velké překvapení, v personální agentuře se často setkáváme se zájemci o práci, kteří hledají přivýdělek,“ říká šéf společnosti Předvýběr.CZ František Boudný s tím, že data pro průzkum sbírala agentura Talk Online Panel..
Každý pátý přivýdělek je z nutnosti
Z těch, kteří mají druhou práci nebo o ní uvažují, je nutností pro 17 % lidí, kteří uvádějí, že z hlavního příjmu nepokryjí všechny základní životní náklady.
Dalších 45 % zaměstnanců považuje přivýdělek jako standard, jak si dopřát věci navíc, jako je dovolená, koníčky nebo investice, pro 21 % dotázaných jde o zadní vrátka pro případ ztráty zaměstnání a pro zbylých 17 % je druhá práce příležitostí pro seberealizaci.
Zaměstnavatelé to vědí
Podle průzkumu o tom, že si zaměstnanci přivydělávají, ví 63 % zaměstnavatelů. Většině to nevadí, ale zhruba 10 % se to nelíbí, míní respondenti. „Je pochopitelné, že zaměstnavatelé mají strach, že se lidé naplno nevěnují své práci,“ vysvětluje Boudný a dodává, že téměř 7 % zaměstnanců druhou práci před svým šéfem raději tají.
Čtvrtina lidí se přitom často věnuje vedlejšáku ve své hlavní práci, když „mají hotovo“. Práci pro různé zaměstnavatele od sebe důsledně odděluje 30 % lidí. Šest z deseti lidí věnuje vedlejšáku méně než pět hodin týdně, zatímco 29 % zaměstnanců až deset hodin.