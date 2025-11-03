CFOtrends  »  PMI přinesl studenou sprchu. Český zpracovatelský sektor spadl v říjnu hluboko do pásma poklesu

PMI přinesl studenou sprchu. Český zpracovatelský sektor spadl v říjnu hluboko do pásma poklesu

redakce
3. 11. 2025

Průmyslová produkce
Autor: Shutterstock
Index nákupních manažerů z tuzemského zpracovatelského sektoru vykázal v říjnu výrazný propad, když po zářijových 49,2 dosáhl hodnoty 47,2 bodu. Citelně tak zaostal za očekáváním trhu, který vyhlížel 49,5 bodu. Index se tak dostal na nejnižší hodnotu od letošního ledna a nachází se hluboko v pásmu kontrakce, takže pro nadcházející období signalizuje ochlazování výrobní aktivity.

Podle průzkumu si zpracovatelé stěžují na slabou poptávku, a to hlavně s ohledem na zakázky ze zahraničí. Na tento vývoj pak reagují snižováním cen vlastní produkce, což jim naštěstí umožňuje relativně slabý růst cen vstupů. V rámci snahy o úsporu nákladů pak firmy sahají k redukci stavů zaměstnanců,“ uvádí hlavní ekonom investiční společnosti Investika Vít Hradil s tím, že podobně jako v předchozích měsících i nadále zpracovatelé věří v dohledné době ve zlepšení, nicméně jejich optimismus v říjnu ochladl.

Protichůdné signály

Aktuální data jsou v příkrém rozporu s dalšími informacemi, které z tuzemského průmyslového sektoru v poslední době přicházely. Zatímco podle nedávno zveřejněného konjunkturálního průzkumu se poptávka v průmyslu – a speciálně pak tak zahraniční – již začala zotavovat a výhled do blízké budoucnosti se znatelně zlepšil, index nákupních manažerů ukazuje pravý opak. Podobné protichůdné signály tyto „měkké“ indikátory typicky vykazují v momentech, kdy se obrací trend, což jejich spolehlivost snižuje.

S ohledem na pozitivní překvapení, které přinesl předběžný odhad růstu české ekonomiky v letošním třetím kvartále a také na některé mírně pozitivní indicie přicházejících z Německa, se momentálně kloníme spíše k optimistické interpretaci. Říjnový výsledek indexu nákupních manažerů tak sice podle nás nelze zcela ignorovat, ale nedělali bychom z něj velké závěry. Podle nás v nejbližší době vykáže korekci směrem nahoru a celý průmyslový sektor čeká sice opatrné, ale přece jen oživení, které se plně projeví v první polovině roku 2026,“ uzavírá Hradil.

Krátce

  • 4. 11.  Do čela Privatbanky ze skupiny Penta míří český bankéř Petr Řehák

    Privatbanka ze skupiny Penta Investments jmenovala Petra Řeháka do funkce generálního ředitele a předsedy představenstva, který nahrazuje na této pozici Ľuboše Ševčíka. Ten po 18 letech odchází. Řehák je zkušený lídr s téměř 30letou praxí, přičemž Privatbanky přichází s jasnou vizí posílit její pozici jako moderní digitální privátní finanční instituce ve středoevropském regionu.

    Pod novým vedením plánuje banka rozšířit individualizovanou nabídku produktů a služeb, rozvine distribuční síť, ve které zvýší úroveň osobního přístupu ke klientům, a bude investovat do inovativních digitálních řešení. Součástí strategie je také segment malých a středních podniků, pro který Privatbanka připravuje novou, na míru šitou nabídku.

    Petr Řehák přináší bohaté zkušenosti z vedení významných finančních institucí a consultingu, například z Equa bank, Citibank a Deloitte. V Equa bank se podílel na vybudování jedné z nejúspěšnějších „challenger“ bank v regionu s důrazem na digitální bankovnictví a klientskou zkušenost. V Citibank úspěšně transformoval privátní bankovnictví a wealth management.

  • 3. 11.  Hlavním ekonomem skupiny ČSOB je od listopadu Jan Bureš

    Jan Bureš se od 1. listopadu 2025 stal novým hlavním ekonomem skupiny ČSOB, zároveň zůstává v ekonomickém týmu mateřské skupiny KBC. Jeho dosavadní funkci hlavního ekonoma společnosti Patria Finance převzal Dominik Rusinko z týmu ekonomických expertů skupiny ČSOB.

    Jan Bureš vystudoval VŠE v Praze, obor Hospodářská politika. Před nástupem do bankovního sektoru pracoval jako analytik Českého statistického úřadu a vedoucí výzkumu v Institutu pro evropskou politiku Europeum. V roce 2005 se stal seniorním ekonomem ČSOB a KBC. Od roku 2007 působil jako hlavní ekonom Poštovní spořitelny a v roce 2016 přešel na pozici hlavního ekonoma Patria Finance. Je spoluautorem publikace Náklady a přínosy přijetí eura. V roce 2020 byl během pandemie členem Ekonomického poradního týmu při krizovém štábu vlády ČR. V roce 2024 ho vláda jmenovala členem Výboru pro rozpočtové prognózy na jeho první funkční období.

    Ke změně dochází v návaznosti na plánovaný profesní posun hlavního ekonoma ČSOB Martina Kupky, který se od 1. listopadu zaměřuje na strategický výzkum a analýzy střední a východní Evropy jak pro skupinu ČSOB, tak pro potřeby KBC.

  • 31. 10.  Penta Fund posiluje vrcholové vedení, novým CEO bude Tomáš Hochmeister

    Po mimořádně úspěšném startu se novým CEO Penta Fund stane k 1. prosinci 2025 bankéř Tomáš Hochmeister. Ten ve vrcholovém vedení nahradí Tomáše Kálala, který bude i nadále spolupracovat s Penta Fund a se skupinou Penta v neexekutivní roli.

    Skupina Penta spustila Penta Fund, fondy pro kvalifikované investory, Equity Fund a Real Estate Fund, symbolicky v roce 2024 k výročí třiceti let od svého založení. Tyto investiční fondy nabízejí investorům podíl na úspěšných projektech Penty a jejich cílem je akcelerovat růst dlouhodobě úspěšných značek jako je Dr.Max, Fortuna, Penta Hospitals, Penta Real Estate ať už na současných trzích nebo při expanzi do dalších zemí. Fondy se setkaly s mimořádným zájmem již více než 6 500 investorů, kteří po méně než roce na trhu investovali společně s Pentou více než 13 miliard korun.

    Tomáš Hochmeister má více než 18letou praxi v bankovnictví a do Penta Fund přichází z Komerční banky, kde v posledních letech působil jako výkonný ředitel a vedoucí investičního bankovnictví. Dvanáct let působil v Société Générale Corporate & Investment Banking v Londýně a Paříži, kde byl zodpovědný za institucionální a distribuční obchod v regionu střední a východní Evropy. Tomáš Hochmeister je absolventem Karlovy Univerzity v Praze, Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd. Postgraduální studium absolvoval také na College des Ingenieurs v Paříži.

