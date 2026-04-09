Počet firem v ČR překonal magickou hranici 600 tisíc

Růst, 2026, optimismus
Navzdory přetrvávajícím geopolitickým turbulencím, podnikání v Česku dál sílí. Loni vzniklo rekordní množství firem a tento trend pokračoval i v prvním kvartálu 2026. Bylo založeno 10 093 nových společností, což oproti stejnému období roku 2025 představuje nárůst o 17 %.

Data naznačují, že podnikatelé se postupně adaptují na proměnlivé podmínky – od doznívající inflace přes ochlazení zahraniční poptávky až po geopolitické hrozby v Evropě i ve světě – a znovu nacházejí prostor pro růst i nové příležitosti,“ říká Kateřina Klosová z tuzemské pobočky Dun & Bradstreet.

Podnikatelé v roce 2025 v ČR založili téměř 35 tisíc firem, což bylo nejvíc za poslední dvě dekády. V prvním čtvrtletí letošního roku vzniklo dalších 10 093 nových společností. „Pokud by nové firmy přibývaly stejným tempem i po zbytek roku, mohl by padnou loňský dvacetiletý rekord,“ dodala Klosová s tím, že celkový počet firem v ČR aktuálně překonal hranici 600 tisíc, a to poprvé v historii.

Počet firem včetně nově vzniklých v Česku

1Q 2025

1Q 2026

Rozdíl

Změna

Počet nových firem

8 641

10 093

1 452

16,8 %

Firem celkem

580 942

600 350

19 408

3,3 %

Zdroj: Dun & Bradstreet

A stejně jako právnické osoby přibývají podnikatelé – fyzické osoby, i když pomalejším tempem. V prvním čtvrtletí roku 2026 bylo v Česku zaregistrováno celkem 26 648 fyzických osob podnikatelů, zatímco ve stejném období roku 2025 to bylo 25 641. Meziročně tak došlo k nárůstu o více než tisíc nových podnikatelů, což představuje přibližně 4,7% růst. Živnostenské listy si zakládali i cizí státní příslušníci, nejčastěji Ukrajinci (5 634) a Slováci (948). Dále následují Rusové, Rumuni, Poláci a Vietnamci.

Celkový počet registrovaných podnikatelů – fyzických osob ke konci čtvrtletí dosáhl 2 042 073, což je o 36 959 víc, než ve stejném období loňského roku a o 12 816 víc, než na začátku roku 2026. „Vývoj naznačuje pokračující ochotu jedinců vstupovat do podnikání. Přírůstek nových podnikatelů je pozitivní signál pro celkovou dynamiku ekonomiky,“ uzavřela Klosová.

Mohlo by vás zajímat

  • 9. 4.  Průmysl si v únoru vedl obstojně

    Objem tuzemské průmyslové výroby v únoru vykázal meziměsíční nárůst o 1,3 %, což znamená meziroční zvýšení taktéž o 1,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,6 %, a to hlavně díky růstu těch ze zahraničí, zatímco ty tuzemské mírně poklesly. Průměrný evidenční počet zaměstnanců meziročně klesl o 1,1 %, jejich průměrná mzda naopak vzrostla o 6,6 %.

    „Průmyslový sektor si v únoru nevedl špatně navzdory tomu, že jeho meziroční výsledek zhoršoval pokles v odvětví výroby a rozvodu energií. Zde patrně sehrála roli skutečnost, že letošní únor byl oproti tomu loňskému o něco teplejší,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil a dodává, že pro nadcházející období předstihové indikátory naznačovaly růst výrobní aktivity a v průmyslovém sektoru sílil optimismus ohledně budoucího vývoje.

    Tuto naději nicméně otestuje válka v Iránu a její dopad na cenu a dostupnost některých výrobních vstupů. „Za předpokladu uklidnění situace na Blízkém východě počítáme v letošním roce s meziročním růstem průmyslové produkce v okolí 1 %,“ uzavírá Hradil.

  • 7. 4.  Počet firem využívajících daňovou podporu výzkumu a vývoje klesl

    Za rok 2024 využilo daňový odpočet na výzkum a vývoj 721 soukromých podniků, nejméně od roku 2010. Díky této nepřímé veřejné podpoře přesto firmy ušetřily nejvíce finančních prostředků od roku 2005, kdy byla tato pobídka v Česku zavedena.

    Využívání daňové podpory výzkumu a vývoje se výrazně liší podle vlastnictví a velikosti podniků. Jestliže v případě domácích podniků tuto možnost za rok 2024 využila čtvrtina firem provádějících výzkum a vývoj, tak v případě firem pod zahraniční kontrolou to byla třetina,“ uvedl Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

  • 7. 4.  Inflace se vrací ke dvojce

    Podle předběžného odhadu ČSÚ se meziroční inflace v březnu zvýšila z předchozích 1,4 % na 1,9 %. Stojí za tím především zdražování PHM. Od začátku války v Perském zálivu nafta zdražila zhruba o 15 korun, benzín o osm. V březnové inflaci není ještě započteno celé toto navýšení, takže jeho efekt uvidíme i v dubnu. Navíc březnovou inflaci zabrzdily do značné míry potraviny, které zlevňují už řadu měsíců za sebou.

    „Je otázka, jak v nových nákladových podmínkách může tento trend pokračovat. Nejde totiž jen o PHM, které spotřebovává zemědělství, ale také i zvýšené náklady na elektřinu a plyn. Postupně pak i hnojiva používaná v zemědělství,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že dubnová inflace už bude nad dvojkou, protože doběhne ještě efekt zdražování PHM a začne být vidět i zvyšování ceníků energetických společností.

    „Vše se ale odvíjí od délky a šířky konfliktu v Zálivu, který zatím nebere žádného konce. Pokud se letos udrží inflace pod trojkou, bude to možné považovat úspěch,“ uzavírá Dufek.

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

Anthropic vyvinul model schopný autonomně odhalovat tisíce zero-day zranitelností, starých desítky let i v kritických aplikacích

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

Nachlazení, zápal plic, černý kašel. Laik nemusí rozdíl poznat

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Konec copilotů se blíží, podnikový software čekají dramatické změny

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)