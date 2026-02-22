CFOtrends  »  Počet kyberútoků vzrostl letos v lednu v Česku téměř o pětinu

Počet kyberútoků vzrostl letos v lednu v Česku téměř o pětinu

redakce
22. 2. 2026

Kyberútok
Autor: Depositphotos
Kyberútok
Letos v lednu čelila každá společnost v průměru 2 090 kybernetickým útokům týdně, což představuje meziroční nárůst o 17 %, uvádí zprávu Global Threat Intelligence Report společnosti Check Point® Software Technologies. V Česku je to ještě o něco více, šlo v průměru o 2 374 kyberútokům týdně, meziroční o 18 % více.

V České republice jde nadále o nadprůměrné množství kyberútoků. Každá česká společnost čelila v lednu v průměru 2 374 kyberútokům týdně, což je meziroční nárůst o 18 % a o 306 kyberútoků týdně více než v prosinci 2025.

„Většímu počtu útoků čelí v Evropě Itálie (2 403 kyberútoků týdně na jednu společnost). Vysoké riziko hrozí také ve Švédsku (2 135), Portugalsku (2 110) a Španělsku (1 988). Největší meziroční nárůst útoků jsme v Evropě zaznamenali v Irsku (o 68 %) a Řecku (+62 %). Naopak ve Švýcarsku meziročně počet útoků klesl o 11 % a ve Finsku o 5 %,“ říká Tomáš Růžička z Check Point Software Technologies.

AI nástroje zvyšují riziko úniku dat

Největší hrozbě čelí s obrovským náskokem sektor vzdělávání, jedná se dokonce v průměru o 4 364 útoků týdně na jednu společnost. Pro kyberzločince je atraktivní kombinace vysokého počtu uživatelů, zastaralé infrastruktury a omezených zdrojů na ochranu. Druhým nejčastěji napadaným odvětvím je veřejná správa (2 759 útoků týdně v průměru na jednu instituci). Na třetí místo se posunuly telekomunikační společnosti. Vůbec největší meziroční nárůst útoků, o 122 %, detekujeme opakovaně u zemědělství.

Nejvíce útoků (3 110) zaznamenaly organizace v Latinské Americe, kde došlo i k největšímu nárůstu (o 33 %). Naopak u afrických společností došlo k poklesu útoků o 6 %. V Evropě vzrostl jejich počet o 18 % na 1 755.

Každý 30. prompt odeslaný z podnikových sítí představoval v lednu vysoké riziko úniku citlivých dat. Problém se týká 93 % organizací pravidelně používajících AI nástroje. Průměrný podnikový uživatel vytvořil v lednu 76 promptů, což je výrazný nárůst oproti prosincovým 56 promptům.

Vyděračské útoky

V lednu bylo na stránkách ransomwarových gangů veřejně vydíráno 678 společností, což je sice výrazný pokles oproti prosinci, ale zároveň se jedná o meziroční nárůst o 10 %. 52 % obětí pochází ze Severní Ameriky, 24 % obětí je z Evropy, kde jsou hlavním terčem společnosti ve Velké Británii, Německu, Itálii a Španělsku.

Nejčastěji vydírané jsou organizace z oblasti obchodních služeb, odkud pochází třetina všech obětí. Následuje sektor spotřebního zboží a služeb (15 %) a průmyslová výroba (11 %).

Nejaktivnější ransomwarovou skupinou byl v lednu znovu Qilin, který je zodpovědný za 15 % zveřejněných útoků. LockBit na druhém místě vydíral 12 % obětí a zaměřil se na velké podniky a vládní subjekty. Zajímavostí je, že LockBit dlouhodobě necílí na organizace v Rusku nebo Společenství nezávislých států. Třetí nejaktivnější skupinou je Akira, která se zaměřuje na obchodní služby a průmyslové organizace.

Krátce

  • 24. 2.  Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, naopak podíl vysokoškoláků je pod průměrem

    Česko se v roce 2024 v porovnání s ostatními zeměmi EU vyznačovalo vysokým podílem obyvatel se středním vzděláním, velmi nízkou nezaměstnaností a nadprůměrnou investiční aktivitou. Naopak pod průměrem evropské sedmadvacítky zůstával podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a ekonomická aktivita mladých lidí.

  • 23. 2.  Microsoft v červenci opět zdraží licence M365, nyní lze ale ušetřit až na tři roky

    Společnost Microsoft oznámila od února 2026 úpravy cen licencí v eurech a několika místních měnách vůči dolaru, a to pro komerční cloudové služby M365. V praxi to znamená zlevnění zhruba o 7 %, ale již od 1. července je plánováno opětovné zdražení. Podle společnosti ČMIS mohou firmy do konce června obnovit svůj plán a získat výhodnější licence až na tři roky.

    Dočasná cenová harmonizace představuje poslední možnost, jak významně ušetřit na licencích M365. Firmy by proto měly do konce června obnovit svůj plán, aby si zajistily nejvýhodnější podmínky a zároveň měly jistotu, že jejich licenční nastavení dlouhodobě odpovídá reálným potřebám a je správně nastavené i do budoucna,“ vysvětluje šéf ČMIS Václav Svátek.

  • 22. 2.  Slabý finiš roku v evropském průmyslu

    Průmyslová výroba v EU i v eurozóně byla v závěru roku ve znamení poklesu. Tři nadějné měsíce, kdy meziměsíční výsledky byly černých číslech, zcela smazal slabý prosinec. Z meziročního pohledu ta čísla až tak zle nevydala, ale ztráta dynamiky je naprosto patrná. Důvod je zřejmý, a tím je vícekolejnost průmyslu. Úspěšnější část těží z obranných zakázek, ta méně úspěšná ze slabé poptávky doma i v zahraničí a z přitvrzující konkurence na těchto trzích.

    „Zajímavý je i pohled na zpracovatelský průmysl, který si za celý rok 2025 připsal v případě EU i eurozóny 1,6 %, a to především díky oslnivému téměř 19% růstu irského průmyslu. Podíl ostatních zemí na loňském výsledku byl v podstatě marginální, v případě Německa dokonce zcela negativní,“ uvádí hlavní ekonom Petr Dufek s tím, že náš západní soused přichází o průmysl, který nemá – jak je vidět na vývoji HDP – vlastně čím nahradit. Například německá produkce automobilového průmyslu za posledních šest let propadla o 17,3 %, ještě hůř jsou na tom s výrobou aut Francie a Itálie, kde je útlum ještě silnější (-17 %, resp. -31 %).

    Deindustrializaci EU mohou krátkodobě zbrzdit vyšší investice do obrany, ale problém konkurenceschopnosti a rostoucí dovozní závislosti se tím zmenšuje jen nepatrně. A letošní rok na tom nejspíš příliš nic moc nezmění. Stále více navíc budou patrné efekty amerických cel, které nejenže limitují vývoz průmyslových výrobků do USA, ale nepřímo otevírají evropský trh pro asijskou nadprodukci,“ uzavírá Dufek.


