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Polovina firem stále drží klíčové systémy mimo cloud. Brzdí je to ve využití AI

redakce
Včera

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AI, cloud, IT pracovník, zaměstnanec
Autor: Archiv SAP, GettyImages
Zájem firem v Česku o umělou inteligenci roste. O tom, jaký přínos jim přinese, ale často rozhoduje stav jejich technologické infrastruktury a dat. Podle nového průzkumu společnosti SAP provozuje své kritické firemní aplikace alespoň částečně v cloudu 38 % firem a 12 % již dokonce přešlo na cloudové prostředí plně. Ačkoliv má negativní zkušenost s cloudovými platformami pouze jedna z dvaceti firem v tuzemsku, na trhu zůstává 14 % podniků, které nasazení cloudových řešení neplánuje vůbec.

Technologický dluh jako překážka adopce AI

Podle SAP přitom cloud nepředstavuje pouze způsob, jak efektivně provozovat firemní aplikace. „V Česku stále vnímáme AI především jako nástroj pro zvýšení osobní produktivity. Její největší přínos je ale jinde – dokáže propojit informace napříč firmou, automatizovat komplexní procesy a podpořit kvalitnější rozhodování. Aby toho firmy dosáhly, musí nejprve snížit svůj technologický dluh v podobě zastaralých nebo nepropojených systémů a roztříštěných dat. Právě cloudové technologie jim v tom mohou výrazně pomoci,“ říká generální ředitelka SAP ČR Hana Součková.

Zároveň dodává, že u českých firem vidí pozitivní vývoj. Nejnovější technologie už podle ní nejsou jen doménou technologických ředitelů a IT oddělení. Do rozhodování se stále častěji zapojují i finanční ředitelé a vedoucí jednotlivých oddělení. Téměř čtvrtina vedoucích pracovníků ve firmách však také přiznává, že o tom, zda a v jaké míře jejich organizace cloudové technologie využívá, nemá přehled.

Cloud a firmy v Česku

Cloud a firmy v Česku

Autor: SAP

Z pohledu AI strategií firem je pak zajímavé další zjištění průzkumu, a sice že 28 % firem v Česku plánuje do cloudu investovat, protože si uvědomuje, že jde o základ pro efektivní využití umělé inteligence.

Ještě před několika lety firmy migrovaly do cloudu hlavně kvůli úsporám a jednodušší správě systémů. Dnes se k nim přidává i umělá inteligence. U středně velkých firem označily AI za důvod migrace do cloudu čtyři z deseti respondentů, což naznačuje, že cloud stále častěji vnímají jako předpoklad dalšího růstu a inovací.

Obavy z cloudu vychází z vnímání rizik, ne z reálných problémů

Téměř třetina organizací dnes uvádí, že nemá problém ukládat do cloudového prostředí jakákoli firemní data. Hlavní překážkou širšího využívání cloudu přesto zůstávají obavy o bezpečnost dat. Třetina respondentů chce mít citlivá data uložená výhradně ve svém vnitřním prostředí, pětina pak přístupná jen z interní podnikové sítě. Dalších 28 % se v souvislosti cloudem obává zneužití nebo krádeže dat, 24 % ztráty dat a 12 % problémů s jejich dostupností v cloudu.

Pozitivním zjištěním však je, že pouze jedna firma z dvaceti odmítá cloud kvůli vlastní negativní zkušenosti. Většina obav tak vychází spíše z vnímání rizik než z reálných problémů. Určitou roli hrají také regulatorní požadavky a interní firemní pravidla. Pro 18 % organizací představují omezení při ukládání dat do cloudu otázky datové suverenity nebo interní bezpečnostní politiky.

Motivací pro cloud je vyšší bezpečnost

Při rozhodování o přechodu do cloudu hraje pro firmy v Česku největší roli bezpečnost. Vyšší úroveň zabezpečení by byla motivací pro 40 % respondentů, následovaná úsporou nákladů na IT pracovníky (29 %), nižšími náklady na software oproti jeho vlastnictví (27 %) a snazší správou a údržbou systémů (25 %).

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Motivace se nicméně liší podle věku. Zatímco u nejmladších manažerů ve věku 18–26 let by bylo největší motivací pro zavedení cloudu snížení nákladů (36 %), u nejstarších převládají argumenty vyšší bezpečnosti a snazší správy a údržby (33 %). Stále nicméně zůstává na trhu 11 % společností, které by k přechodu do cloudu nepřesvědčil žádný argument či motivace.

Do průzkumu, který proběhl na jaře 2026 formou dotazníkového šetření, se zapojilo 200 vedoucích pracovníků ze společností působících v České republice. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

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redakce

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