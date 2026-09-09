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Polovina lidí s AI ušetří celý pracovní den týdně, ale neví co s ním

Jana Chuchvalcová
Včera

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AI, umělá inteligence
Autor: Shutterstock
Nástroje umělé inteligence využívá při své práci pravidelně tři čtvrtiny běžných zaměstnanců, zatímco ještě před rokem to byla pouze polovina. Dvě třetiny pravidelných uživatelů AI nástrojů přitom uvádějí vyšší spokojenost se svojí prací, a to přesto, že dvě pětiny zároveň uvádí vyšší kognitivní zátěž. Polovina uživatelů díky nim dokáže ušetřit osm nebo více hodin týdně, tedy minimálně jeden pracovní den.
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Téměř polovina však neumí tento čas využít k činnostem s vyšší přidanou hodnotou a tři pětiny uvádějí, že v tom mají ze strany firmy žádné nebo minimální instrukce. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu AI at Work společnosti Boston Consulting Group (BCG).

Zatímco první vlna AI se soustředila na individuální produktivitu, ta nadcházející bude muset proměnit kolektivní práci. Všichni mluví o tom, že AI nahradí práci, ve skutečnosti ale jde hlavně o to nově promyslet, v čem spočívá jedinečný přínos člověka,“ upozorňuje Vinciane Beauchene, vedoucí partnerka BCG a spoluautorka zprávy.

Stále více firem mění kvůli AI byznys model

Tento nový přístup k roli umělé inteligence a člověka v rámci pracovního procesu jde přitom ruku v ruce s celkovou změnu pohledu na byznys v éře AI. BCG přitom rozděluje zapojení AI ve firmách do tří fází: nasazení AI nástrojů, kompletní přetvoření pracovních procesů s cílem najít nové příležitosti, a nakonec vytvoření zcela nových byznys modelů a produktů.

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Do třetí fáze, ve které společnosti využívají obchodní modely, které jsou možné pouze díky umělé inteligenci, se v roce 2026 posunulo 42 % firem, zatímco před rokem šlo jen o 22 % z nich. Ve fázi přetváření je přitom letos minimálně 57 % společností a 78 % je minimálně ve fázi nasazení AI nástrojů.

U firem, které se dokázaly posunout z fáze pouhého nasazení AI nástrojů dále, je kromě vyšší návratnosti investic vidět také. pozitivní vliv na jejich zaměstnance. Zatímco u firem v první fázi nasazení AI nástrojů uvádí 48 % zaměstnanců, že jsou se svojí prací spokojení více než dříve, u firem v dalších dvou fázích jde v průmětu už o 68 % zaměstnanců. Zároveň jsou zaměstnanci těchto firem mnohem sebevědomější při využívání AI a také mnohem častěji uvádějí, že je pro ně snadné ukázat svoji přidanou hodnotu.

České firmy jsou na tom podle dat BCG v oblasti využívání nástrojů umělé inteligence podobně jako třeba v západní Evropě. Míra využití klasických nástrojů generativní umělé inteligence je u nás dokonce vyšší, než činí evropský průměr. Zatímco v Česku ji využívá 70 % společností, v Evropě jde v průměru o 50 % firem. Západním společnostem se ale více daří posouvat právě do těch pokročilejších fází využití AI a také častěji vykazují měřitelný obchodní přínos této technologie.

Jasná strategie zlepšuje výsledky i spokojenost lidí

Jedním z klíčových faktorů, které rozhodují o úspěchu nasazení AI z pohledu finančních ukazatelů i z pohledu spokojenosti zaměstnanců, je jasná strategie. Prvním důležitým bodem je schopnost rozhodnout, kde přesně chce firma pomocí AI přetvořit své pracovní postupy. To znamená zaměřit se na dva až tři pracovní postupy a nesnažit se pokrýt vše naráz.

Cyber26

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Druhým bodem je zaměření na výsledky. Ať už je to rychlost uvedení výrobku na trh, snížení nákladů, víc inovací či spokojenost zaměstnanců. Firmy pak často dosáhnou pokroků v široké paletě oblastí, ale vždy musí existovat jedna priorita, která je hybatelem změn. Třetí věcí je potom jasná vize toho, jak se změní spolupráce zaměstnanců a týmů na systémové úrovni.

Co se týká některých konkrétních kroků, které zvyšují jak měřitelný přínos využití AI, tak spokojenost zaměstnanců, klíčové je sladění aktivit v oblasti AI s tím, jak je firma směrem k zaměstnancům komunikuje. Důležité je také samotné sledování přínosu AI v konkrétních oblastech či zapojení zaměstnanců do změny procesů a jejich budování kolem AI nástrojů.

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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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Krátce

  • 8. 9.  Nezaměstnanost na pětce

    Podle dnes zveřejněných údajů MPSV se míra nezaměstnanosti v srpnu udržela na pětiprocentní úrovni. Fakticky oproti předchozímu měsíci vzrostla o jednu desetinu procentního bodu, avšak zaokrouhlování tento posun zamaskovalo. Sezónně očištěná data každopádně ukazují na pokračující růst nezaměstnanosti, a prozatím tak nenaznačují žádnou změnu dosavadního nepříznivého trendu na trhu práce.

    Situace na českém trhu práce se letos v zásadě nemění a zůstává stabilizovaná, v některých regionech dokonce spíše zabetonovaná. Platí to především pro oblasti se stabilně vysokou nezaměstnaností a současně nedostatkem volných pracovních míst, jako je severní Morava nebo severozápadní Čechy,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že kde je dostatek práce, nejsou lidé. Kde naopak lidé chybějí, zůstává napjatý i trh s bydlením, a přestěhovat se za prací proto není snadné a už vůbec ne laciné. Spíše než stěhování se proto jako řešení nabízí podpora ekonomického rozvoje těchto regionů za pomoci domácích i zahraničních investorů.

    A co čekat dál? „Je velmi pravděpodobné, že na konci roku bude nezaměstnanost nad pětiprocentní hranicí. Teprve rychlejší hospodářský růst v příštím roce by ji mohl alespoň mírně snížit,“ uzavírá Dufek.

  • 7. 9.  Cena ropy šplhá ke 100 dolarům za barel

    Na Blízkém východě pokračuje eskalace napětí, a tak cena ropy Brent postupně šplhá na dosah hranice 100 dolarů za barel. Z oblasti Hormuzského průlivu nadále přicházejí zprávy o útocích na ropné tankery a ceny energetických komodit proto pokračují směrem vzhůru. Cena surové ropy Brent dnes vystoupala na 97 dolarů za barel a ve zdražování pokračovaly i dodávky zemního plynu pro evropský trh.

    „Jeho spotová cena dnes překročila 70 eur za megawatthodinu a byla tak nejvyšší od konce roku 2022. S prodlužující se délkou blízkovýchodního konfliktu navíc významněji rostou také ceny dlouhodobějších kontraktů, které jsou směrodatnější pro vývoj konečných cen pro domácnosti. Cena dodávky zemního plynu v horizontu jednoho roku překročila úroveň 50 eur za megawatthodinu, kde se naposledy nacházela v roce 2023,“ uvádí analytik Komerční banky Martin Gürtler.

  • 3. 9.  Růst mezd mírně zklamal, přesto byl silný

    Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství nominálně vzrostla ve druhém kvartálu meziročně o 6,4 %, reálně pak o 4,3 %, a to na na 51 966 Kč. Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečností agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.

    Část letošního růstu mezd není výsledkem síly firem, ale zvýšení platů ve veřejném sektoru a přetrvávajícího nedostatku lidí, kvůli kterému firmy přeplácejí nedostatkové profese. Pro domácnosti je to dobrá zpráva, jejich kupní síla se ale teprve letos vrátila nad úroveň před pandemií, takže o bohatnutí bych mluvil s opatrností,“ upozorňuje Radovan Hauk ze skupiny Moore Czech Republic s tím, že pro firmy je to však jiný příběh. Mzdy už několik let rostou rychleji než produktivita práce a zejména v průmyslu se to promítá do nákladů, které nelze donekonečna přenášet do cen.

    Zmrazit mzdy přitom v prostředí nedostatku lidí nejde, protože kdo nepřidá, o lidi přijde. Jediná cesta, jak růst mezd dlouhodobě ufinancovat, je zvýšit výkon na jednoho zaměstnance, tedy investovat do automatizace a robotizace a přestat držet lidi na pozicích, které stroj zvládne lépe,“ dodává Hauk.

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