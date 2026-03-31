Právě vyšlo nové číslo časopisu CFOtrends 1/2026

Kdo zvládne data a AI, získá náskok
Právě v tomto kontextu se proměňuje role CFO. Finanční ředitel už dávno není jen garantem správnosti čísel, ale stává se architektem změny. Musí balancovat mezi tlakem na úspory a nutností investovat. Zároveň se od něj očekává, že dokáže propojit krátkodobé řízení cashflow s dlouhodobou strategií firmy. Velkým tématem tohoto vydání je proto práce s daty a jejich integrace napříč firmou. Právě schopnost propojit jednotlivé informační „ostrovy“ do jednoho funkčního celku dnes rozhoduje o kvalitě rozhodování. Data se tak stávají nejen nástrojem řízení, ale i zdrojem konkurenční výhody.
S tím úzce souvisí i nástup umělé inteligence, která proniká do všech oblastí finančního řízení. Jak ukazuje náš hlavní rozhovor s šéfkou tuzemské pobočky společnosti SAP Hanou Součkovou, hlavní překážkou jejího širšího využití není samotná technologie, ale technologický dluh a nekvalitní datová základna. Firmy, které tento dluh dokážou včas odstranit, získají výrazný náskok. Ty ostatní riskují, že zůstanou pozadu.
Přinášíme i pohled na to, jak chytře využít státní záruky, pojištění a specializované financování nebo co vše pro CFO znamená vstup na burzu. Zaměřujeme se i na vzdělávání zaměstnanců nebo rostoucí význam flexibilních pracovních prostor jako nástroj řízení nákladů i rizik. To vše i mnoho dalších témat nabízí aktuální vydání CFOtrends.
Vybíráme to nejlepší z obsahu aktuálního vydání
* Kdo smaže technologický dluh, vyhraje: SAP patří v Česku k největším IT zaměstnavatelům. Zároveň prochází vnitřní AI transformací a řeší, jak udělat z inovace měřitelný byznysový přínos. Klíčovou roli přitom hraje Hana Součková, která již sedmým rokem stojí v čele české pobočky německého technologického giganta a která patří k nejvlivnějším ženám v tuzemsku. Její osobní příběh a přístup k novým výzvám může být inspirativní i pro ostatní lídry.
Stačil jeden víkend. Český byznys se z optimismu vrací do režimu opatrnosti: Ještě před pár týdny české firmy plánovaly investice a počítaly s levnějšími úvěry. Nový energetický šok související s konfliktem na Blízkém východě ale připomněl, jak rychle se může ekonomické prostředí změnit. O úspěchu teď rozhodne to, jak dobře mají podniky pod kontrolou vlastní finance.
* Integrovaná data pomáhají CFO řídit strategický růst: Klíčovým nástrojem řízení se dnes stávají data a firmy řeší, jakým způsobem ovládnout jejich rostoucí objem a proměnlivost. Tradiční pojetí finančního řízení postavené na historických výkazech a tabulkových procesorech definitivně ustoupilo modelu, kde finance fungují jako nervové centrum celé organizace. Tato transformace vyžaduje radikální změnu v přístupu k datové architektuře, kdy CFO přebírá roli spolunavrhovatele informačních toků a garantuje jejich relevanci pro strategické cíle.
* Flexibilní prostory jako strategický nástroj řízení nákladů a rizik: Sektor flexibilních pracovních prostor má za sebou nejsilnější pětileté období ve své historii. Dnes již nepředstavují pouze krátkodobé řešení, ale staly se strategickým nástrojem pro řízení nákladů a rizik. Významnou roli hraje i přesun části kapitálových výdajů (CAPEX) do provozních nákladů (OPEX), který firmám a hlavně jejich finančním šéfům přináší vyšší předvídatelnost.
* Role státních záruk při expanzi a jak je chytře využít: Český exportní byznys se aktuálně nachází v očekávání. Po vyčerpání tradičních dotačních titulů se pozornost firem obrací k nové vládní garnituře a její avizované revizi podpůrných programů. Zatímco trh vyhlíží nové výzvy pro oblast marketingu a designu, zkušení finanční ředitelé neztrácejí čas čekáním. Vědí totiž, že klíčem k udržení růstu v mezinárodním měřítku nespočívá jen v grantech, ale především v chytrém využití státních záruk, pojištění a specializovaného financování.
* Fragmentace financí brzdí firmy: Správa firemních financí se dnes stává pro podniky stále složitější disciplínou. Průměrná velká firma dnes spravuje zhruba čtyřicet bankovních účtů a spolupracuje s dvanácti různými platebními poskytovateli. Pro polovinu finančních ředitelů je tak největším problémem roztříštěnost dat a obtížná predikce likvidity, proto se jako nejlepší řešení jeví sjednocení správy peněz napříč systémy.
* Od rutiny ke strategii s daty, automatizací a AI: Svět financí dnes stojí před strukturální změnou toho, jak finanční oddělení firem fungují a jakou roli v nich hrají. Čeští CFO řeší podobné problémy jako jejich kolegové v západní Evropě či USA. Jsou zahlcení manuálními činnostmi, nekvalitou dat, tlakem na rychlejší reporting, rostoucími regulatorními nároky a současně očekáváním, že mají být schopni přesněji predikovat budoucí vývoj firmy i trhu. Rozdíl je často jen v míře vyspělosti nástrojů a investic.
* Jak zvolit správný model spolupráce s AI? Zkušenost s umělou inteligencí se pro finanční týmy stává novým Excelem, tedy základní výbavou, bez níž hrozí ztráta konkurenceschopnosti. Úspěšné nasazení však není otázkou „magie“, ale volby správného modelu spolupráce. Od prosté podpory při rešerších přes hybridní analýzy až po autonomní agenty se rýsuje nová architektura finančního řízení. Jak překonat investiční dluh v technologiích a vyhnout se „digitálnímu zakrnění“ vlastních lidí?
* Víte, kolik peněz propálí váš software? Pokud jste před několika lety přešli ve firmě na Microsoft 365 nebo jiné cloudové předplácené služby a uvěřili, že tím máte otázku základního softwaru, jednou provždy vyřešenou, máme pro vás nepříjemnou zprávu. V roce 2026 se dilema, zda využívat předplatné, nebo sázet na softwarové vlastnictví, do firem vrací s novou razancí. A zatímco před lety šlo hlavně o strategické IT rozhodnutí, dnes je to v prvé řadě otázka pro finanční ředitele. Ti se totiž musí připravit na zdražování.
* Stačí jen nasednout a jet: Minulý rok byl pro firmy zlomový. Konečně začaly chápat, jak AI prakticky využít. Tomu pomohlo mnoho úspěšných projektů, z nichž se lze učit. Jenže pořád jich není dost a většina organizací zatím jen opatrně zkouší, co AI dokáže. Testují nástroje, spouštějí chatboty. Často jim ale uniká, že IT se za poslední roky zásadně změnilo. Je to jako přesednout z trabantu do moderního automobilu. Jak by mělo dnes IT ve firmách vypadat? A co vše může AI reálně přinést?