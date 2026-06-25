Právě vyšlo nové číslo časopisu CFOtrends 2/2026

Umělá inteligence mění roli finančního ředitele
Právě proto významně mění i role finančního ředitele, který už už není jen garantem rozpočtů a finanční disciplíny, ale stále častěji rozhoduje o tom, kam firma investuje a jak rychle se investice vrátí. Musí vyvažovat tlak na efektivitu s dlouhodobým rozvojem, řídit rizika a opírat rozhodnutí o kvalitní data. Hlavním tématem tohoto vydání je proto umělá inteligence a její skutečný dopad na fungování firem.
AI se posouvá z fáze experimentů do každodenní praxe a pozornost se přesouvá od technologického nadšení k otázkám návratnosti investic. Pro CFO tak už není podstatné jen to, zda technologii nasadit, ale kdy se projeví ve výsledcích, jak ovlivní produktivitu a zda přinese měřitelnou hodnotu. Limitem přitom často nebývá samotná technologie, ale připravenost organizace, kvalita dat a schopnost lidí nové nástroje efektivně využívat.
S tím úzce souvisí i další téma tohoto čísla – práce s daty a digitalizace procesů. Od finančních ředitelů se dnes očekává, že budou umět odpovědět nejen na otázky spojené s výsledky hospodaření, ale i předvídat dopady změn trhu, odhalovat provozní neefektivity a podporovat strategická rozhodnutí. Nové regulatorní požadavky zároveň ukazují, že kvalitní data už nejsou jen konkurenční výhodou, ale podmínkou efektivního řízení.
Věnujeme se však i dalším oblastem – dopadům geopolitické nejistoty a cenové volatility, strategickému řízení rizik nebo změnám v ESG regulaci. Podívali jsme se i na to, co odhalilo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele či jak AI agenty mění byznys model firem. To vše i mnoho dalších témat nabízí aktuální vydání CFOtrends.
Vybíráme to nejlepší z obsahu aktuálního vydání
* CFO v éře AI: Firmy řeší efektivitu a návratnost: Umělá inteligence se v posledních letech přesunula z technologického trendu do každodenní firemní praxe. Místo debat o potenciálu dnes firmy řeší její návratnost a dopad na fungování organizace. Pro CFO už nejde jen o IT inovaci, ale o nástroj ovlivňující produktivitu, náklady i celkovou efektivitu provozu. Rozhodující proto stále častěji není samotné nasazení, ale rychlost, s jakou se projeví v byznysových výsledcích.
* Geopolitické napětí přepisuje výhledy ekonomiky: Globální i česká ekonomika čelí dalšímu šoku. Konflikt na Blízkém východě se podepsal na výrazném zdražení energetických komodit a zvýšení jejich cenové volatility. Výsledkem je globální nárůst nejistoty a obav z dopadů dalšího nabídkového šoku. Ten předchozí měl dramatické inflační i růstové důsledky.
* Přehlížený zdroj růstu. Nový pohled na generaci 50+: Stárnutí Evropy a kritický nedostatek lidí nutí CFO přehodnotit personální strategie své firmy. Generační diverzita přitom prokazatelně zvyšuje produktivitu, snižuje náklady na fluktuaci a stabilizuje týmy v krizích. Proč management stále podléhá mýtům a jak efektivně zapojit loajální zaměstnance s dekádami cenného know-how?
* Skrytá daň z technologické nekompetence: Investice do umělé inteligence a cloudových systémů dosahují historických maxim. Technologické ekosystémy ale často selhávají na schopnostech lidí, kteří s nimi mají denně pracovat. Podle aktuální studie analytické společnosti IDC může celosvětový deficit v digitálních a AI kompetencích způsobit do konce roku 2026 ztráty v řádech bilionů dolarů.
* AI na telefonu. Kde končí hype a začíná tvrdé ROI: Náklady na mzdy rostou, nábor lidí trvá a pokud zákazníkovi nikdo nezvedne telefon do pár vteřin, odchází ke konkurenci. Pro firmy s tisíci objednávkami či velkým objemem klientských dotazů to roky byla neřešitelná rovnice. CFO tak stáli před volbou: platit obrovské call centrum, které požírá marži, nebo se smířit se zmeškanými hovory a naštvanými klienty?
* JMHZ jako další administrativa, nebo impuls k digitalizaci firem?: Nový systém jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) měl zjednodušit komunikaci firem se státem. Pro mnoho malých a středních podniků ale přinesl něco úplně jiného. Ukázal jim, jak málo systematicky pracují s vlastními daty a odhalil jednu z největších slabin českých firem: dlouhodobě podceněnou digitalizaci.
* Záchranná síť, nebo motor růstu? Řízení rizik jako strategický nástroj CFO: Rostoucí geopolitická nejistota, výkyvy trhu a tlak na cash flow nutí firmy zásadně přehodnotit přístup k rizikům. Podle aktuálních dat považuje 83 % vrcholových manažerů hrozby za komplexnější než dříve. Tradiční firemní pojištění a správa pohledávek už proto nesmí fungovat jen jako pasivní ochrana.
* CFO jako datový lídr: Ještě nedávno bylo hlavním úkolem CFO hlídat rozpočty, cash flow a účetní výstupy. Dnes má ale poskytovat odpovědi i na otázky, které se netýkají jen financí, ale celkového směřování firmy. Které produkty budou za půl roku nejziskovější? Jaký dopad bude mít změna cen na marži, jak se promítne pokles poptávky do cash flow? Kde vznikají provozní neefektivity a jak ovlivňují výsledky firmy?
* Cenové stropy nejsou řešení, problém je nejistota: Jeden strašák mizí, druhý už čeká za rohem. Zastropování cen firmám krátkodobě ulevilo, ale z dlouhodobého hlediska za nimi číhá na firmy past. A ta se týká jejich hospodaření. Kombinace optimistických vyhlídek a nepředvídatelný vývoj cen surovin totiž firmám komplikuje plánování víc než samotná výše nákladů.